Блинкен в разговоре с Лавровым: США будут защищать себя и своих союзников от агрессивных действий России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепартамента США.
"Госсекретарь Блинкен и министр Лавров обсудили предстоящую министерскую встречу Арктического совета, где они встретятся на следующей неделе, а также возможности сотрудничества во время последующего председательства России в Арктическом совете. Госсекретарь Блинкен подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США и твердо защищать интересы США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам. Он призвал Россию освободить Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям. Секретарь представил министру обзор политики США в отношении КНДР, и оба заявили о намерении продолжить обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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а потом сколько рашкованскиx сбила Грузия? (спойлер - 7 сбила и еще 14 вывела из строя).
и то за неполную неделю
стоит ли ожидать, шо мерин превратится в человека? - ето порвет Дарвина и отрицнет все законы еволюциии.
а значит результат - человек останется человеком, а мерин мерином.
но почему то лошадей жалко, а етого кацапомерина нет.
в идеале лучше бы его вообще не было.
но ето не дипломатично, а значит не шо бы неприемлемо - пока откладывается...
Не отримав Лавров чоботом по харі - значить Блінкен виявився слабаком.
Более 120 американских генералов в отставке усомнились в достоверности итогов президентских выборов в США 2020 года, а также психическом и физическом состоянии избранного лидера Джо Байдена. Открытое письмо военных опубликовано 12 мая на портале Flag Officers 4 America.
«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние Главнокомандующего [вооруженными силами США Джо Байдена]. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», - гласит текст письма, под которым поставили подписи 124 экс-адмирала и генерала.
Кроме того, авторы письма подняли вопрос о фальсификации итогов выборов 2020 года. По их мнению, в ходе волеизъявления граждан имели место нарушения.
«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна <...>. ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», - говорится в письме.
Также отставные военнослужащие указали на то, что новая администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».
Авторы письма призвали соотечественников поддерживать политиков, которые противостоят социализму, марксизму и прогрессивизму и в построении внутриполитического курса уделять особое внимание всем американцам, особенно среднему классу, а не группировкам, продвигающим свои интересы.