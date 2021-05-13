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Лавров (2207) Россия (91288) США (23197) Блинкен (749)

Блинкен в разговоре с Лавровым: США будут защищать себя и своих союзников от агрессивных действий России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блинкен в разговоре с Лавровым: США будут защищать себя и своих союзников от агрессивных действий России

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен и министр Лавров обсудили предстоящую министерскую встречу Арктического совета, где они встретятся на следующей неделе, а также возможности сотрудничества во время последующего председательства России в Арктическом совете. Госсекретарь Блинкен подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США и твердо защищать интересы США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам. Он призвал Россию освободить Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям. Секретарь представил министру обзор политики США в отношении КНДР, и оба заявили о намерении продолжить обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
разговор человека с лошадью.....
стоит ли ожидать, шо мерин превратится в человека? - ето порвет Дарвина и отрицнет все законы еволюциии.
а значит результат - человек останется человеком, а мерин мерином.
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13.05.2021 03:08
+10
редкая лошадь доживает до 20 лет - лавруха уже раз 4 пережил....
но почему то лошадей жалко, а етого кацапомерина нет.
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13.05.2021 03:35
+8
Ну да,кацап ,не как с Грузией же -вы ж ,свинособаки,так Грузию любите вспоминать с Сааком ,жующим галстук...но и это,вроде, маленькое государство успели зажмурить ваших ублюдков дофига)
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13.05.2021 06:43
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Невероятная решительность США захватывает дух.
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13.05.2021 01:51 Ответить
матх. ты удмурт?
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13.05.2021 01:54 Ответить
Ну да,кацап ,не как с Грузией же -вы ж ,свинособаки,так Грузию любите вспоминать с Сааком ,жующим галстук...но и это,вроде, маленькое государство успели зажмурить ваших ублюдков дофига)
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13.05.2021 06:43 Ответить
Кацапы слов не понимают!
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13.05.2021 08:06 Ответить
При этом сами только успевали гробы забивать. Это война и победитель захватил территорию. Вот что главно, а сколько там погибло не имеет значения.
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13.05.2021 10:28 Ответить
Прекрасная средневековая логика.
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13.05.2021 11:12 Ответить
а ну расскажи сколько грузинскиx самолетов сбила рашка? Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і своїх союзників від агресивних дій Росії - Цензор.НЕТ 136
а потом сколько рашкованскиx сбила Грузия? (спойлер - 7 сбила и еще 14 вывела из строя).
и то за неполную неделю Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і своїх союзників від агресивних дій Росії - Цензор.НЕТ 1152
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13.05.2021 12:50 Ответить
заватила рашка территорию и превратила ее в гавно! Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і своїх союзників від агресивних дій Росії - Цензор.НЕТ 8803браво! Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і своїх союзників від агресивних дій Росії - Цензор.НЕТ 539
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13.05.2021 12:50 Ответить
О,да... Бабы еще нарожают, как знакомо...
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13.05.2021 22:12 Ответить
разговор человека с лошадью.....
стоит ли ожидать, шо мерин превратится в человека? - ето порвет Дарвина и отрицнет все законы еволюциии.
а значит результат - человек останется человеком, а мерин мерином.
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13.05.2021 03:08 Ответить
редкая лошадь доживает до 20 лет - лавруха уже раз 4 пережил....
но почему то лошадей жалко, а етого кацапомерина нет.
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13.05.2021 03:35 Ответить
horse time to die
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13.05.2021 03:36 Ответить
Лошади умные и красивые ,что про лавруху не скажешь
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13.05.2021 06:44 Ответить
Не просто лошадь, а говорящая лошадь.
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13.05.2021 08:26 Ответить
именно етот лошак - лучше был бы немой и хромой...
в идеале лучше бы его вообще не было.
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13.05.2021 09:58 Ответить
гораздо еффетивнее и результативнее было бы лаврухе с ноги по тестикулам,
но ето не дипломатично, а значит не шо бы неприемлемо - пока откладывается...
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13.05.2021 03:18 Ответить
дела, дела бы очень хотелось увидеть - мудрые такие, взвешеные и результативные противохуйловские дела....
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13.05.2021 04:21 Ответить
В Чехии подорвали склады, члена НАТО, давай, Блинкин, защити их. Что? Ну пофиг, так пофиг.
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13.05.2021 05:58 Ответить
Пустозвон и трепло. Путлер атакует - Байден болтает.
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13.05.2021 06:41 Ответить
Молодец, хорошо лошади по губам поводил
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13.05.2021 07:45 Ответить
_Молодец? Серьёзно?! Болтовня против активно действующих путлеровцев? Поводил, а как же... Блинкен в разговоре с Лавровым: США будут защищать себя и своих союзников от агрессивных действий России - Цензор.НЕТ 2762
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13.05.2021 07:52 Ответить
Великі дяді дали зрозуміти коняці, щоб паслася на своему березі. Полізе в Україну - дадуть батогів, а то можуть заарканити та відправити на ковбасу.
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13.05.2021 08:31 Ответить
какая дипломатия? с кацапсинами так нельзя. любые проявления дипломатического такта и этикета лишнехромосомные воспринимают исключительно как проявление слабости оппонента. для них это как сигнал: можно быковать и гадить, ничего за это не будет.
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13.05.2021 08:41 Ответить
а кацапи в себе розвповідають, що коняка домінувала над Блінкеном. І Блінкен з усім погодився. Брешуть, як завжди.
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13.05.2021 09:22 Ответить
Просто кацапи розуміють силу в буквальному сенсі. Як гопота.
Не отримав Лавров чоботом по харі - значить Блінкен виявився слабаком.
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13.05.2021 10:40 Ответить
да у американцев у самих конфликт в стране назревает, им сейчас не до кого будет и на всех насрать, вот что там вчера было, а это пипец как серьезно

Более 120 американских генералов в отставке усомнились в достоверности итогов президентских выборов в США 2020 года, а также психическом и физическом состоянии избранного лидера Джо Байдена. Открытое письмо военных опубликовано 12 мая на портале Flag Officers 4 America.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние Главнокомандующего [вооруженными силами США Джо Байдена]. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», - гласит текст письма, под которым поставили подписи 124 экс-адмирала и генерала.

Кроме того, авторы письма подняли вопрос о фальсификации итогов выборов 2020 года. По их мнению, в ходе волеизъявления граждан имели место нарушения.

«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна <...>. ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», - говорится в письме.

Также отставные военнослужащие указали на то, что новая администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».

Авторы письма призвали соотечественников поддерживать политиков, которые противостоят социализму, марксизму и прогрессивизму и в построении внутриполитического курса уделять особое внимание всем американцам, особенно среднему классу, а не группировкам, продвигающим свои интересы.
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13.05.2021 09:40 Ответить
А що ти хотів від "ексів"? Вони "за бортом", невдахи, за будь який спосіб хочуть повернутись на втрачені посади. Ну написали, та й написали. Там демократія. А на расії, про це навіть подумати вже злочин!
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13.05.2021 11:06 Ответить
Языком будет защищать, но и на этом спасибо.
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13.05.2021 10:22 Ответить
Вишліть Лаврову дочку на росію. Бо ж він вже впрів від хвилювання за неї. Як то бідолашна терпить страшенні муки, живучи в клятій Америці.
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13.05.2021 10:38 Ответить
Сивого мерина надо не уговаривать , а хлестать плетью чтобы он исправно тянул телегу.
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13.05.2021 11:07 Ответить
жёстко-то как
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13.05.2021 11:23 Ответить
Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і своїх союзників від агресивних дій Росії - Цензор.НЕТ 1346
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13.05.2021 15:06 Ответить
 
 