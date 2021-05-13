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В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая

Из-за вспышки коронавируса Непал продлил остановку регулярного авиасообщения с другими государствами до 31 мая. По меньшей мере 107 украинцев вынужденно остаются в стране.

Украинский турист 11 мая рассказал hromadske, что пока от дипломатов звучат только заявления об "отслеживании ситуации", передает Цензор.НЕТ.

"Мы отправили о себе все данные на электронный адрес, который предоставил посол, но в ответ слышим только: "По состоянию на сегодня информация об эвакуационных рейсах других стран отсутствует". В то же время на сайте международного аэропорта имени Трибхувана видно, что другие правительства пытаются договориться с крупными перевозчиками, например Qatar Airways, об эвакуации своих граждан", - сказал нам украинец.

Он добавил, что ситуацию осложняет тот факт, что в Катманду пока высокие показатели заболеваемости, поэтому в больницах могут быть проблемы со свободными местами.

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В МИД изданию ответили, что 45 человек сейчас размещены в гостиницах Катманду и обеспечены всем необходимым. Остальные до сих пор находятся в горах. У четырех украинцев обнаружили коронавирус - их состояние удовлетворительное. Больным оказывают всю необходимую помощь.

В МИД уверяют, что посольство Украины в Индии поддерживает связь с украинцами либо напрямую, либо с помощью представителей туристических компаний. Кроме того, в Катманду работает почетный консул Украины, в соцсети для украинцев создали совместную группу, а для их родственников работает горячая линия МИД: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

Дипломаты пытаются как можно быстрее вернуть украинцев домой и прорабатывают возможность вылета эвакуационными рейсами других стран.

В частности, по информации МИД, запрос на получение разрешения на выполнение чартерных рейсов подала авиакомпания Turkish Airlines: "Держим это дело на контроле".

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"Вокруг ситуации с нашими гражданами в Непале распространяется много ложной информации. Хочу всех успокоить - своих на произвол судьбы не оставим", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 11 мая стало известно, что из Непала не могут вылететь 80 украинцев.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Идиотизму нет предела. Пусть там и сидят. Мозги были когда туда летели? Не хватало Украине ещё и индийского штамма, который в Непале сейчас косит население.
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13.05.2021 02:33
+8
в Непале привейтесь, откарантинте, можна в буддизм, если мозгов нет - а их точно нет.
потом как самолеты присядут ...
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13.05.2021 03:47
+6
Пусть посидят пару недель на голодном пайке, для ума. А учитывая ситуацию, еще пару недель посидят на карантине по прилету.
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13.05.2021 06:46
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В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая - Цензор.НЕТ 2112
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13.05.2021 02:22 Ответить
Пусть сидят на карантине !!!! Нафик они здесь всрались В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая - Цензор.НЕТ 6499
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13.05.2021 05:08 Ответить
Этим ковидным туристам нет смысла возвращаться в Украину в умирающем виде. .. Чтобы не привозить к нам заразу, пусть они прилетают в урнах. В виде праха.
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13.05.2021 09:36 Ответить
Идиотизму нет предела. Пусть там и сидят. Мозги были когда туда летели? Не хватало Украине ещё и индийского штамма, который в Непале сейчас косит население.
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13.05.2021 02:33 Ответить
Надеюсь что когда с тобой за границей что то случится, тебе никто не поможет и скажет сиди теперь там. Во всем Мире люди не привязаны к месту рождения и могут всю жизнь прожить за пределами своей страны оставаясь ее гражданами. И никто им не заявит - сиди там а всегда придут на помощь. Ездить по Миру это вполне адекватное желание любого нормального человека. Ненормально сидеть в говне и кричать другим сидите теперь там.
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13.05.2021 09:22 Ответить
Дошастались??
В Непале не був...
🤑
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13.05.2021 02:35 Ответить
Думаю нас ждет очередное "шоу про героическое спасение"...
P.s. Надеюсь "Зорян со Шкиряком", уже вылетели? У них ведь есть уже опыт "работы" в Непале.
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13.05.2021 02:46 Ответить
Медведчук не арестован: лидер "ОПЗЖ" с улыбкой покинул Офис генпрокурора Сопредседатель "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, не был арестован. После разговора со следователями он свободно покинул Офис генпрокурора.

Лидер пророссийских сил Украины, сопредседатель партии "ОПЗЖ" и депутат Верховной Рады Виктор Медведчук около двух с половиной часов общался со следователями прокуратуры. После этого он с улыбкой на лице свободно покинул здание вместе с адвокатом и своими сторонниками. У Офиса генпрокурора Медведчук дал комментарий украинским СМИ, передает Диалог.UA.
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13.05.2021 02:47 Ответить
Свободу Валере!"

В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая - Цензор.НЕТ 5442
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13.05.2021 02:51 Ответить
Я сначала прочитал не "застряли", а "застрелили", аж сердце дернулось
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13.05.2021 03:25 Ответить
в Непале привейтесь, откарантинте, можна в буддизм, если мозгов нет - а их точно нет.
потом как самолеты присядут ...
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13.05.2021 03:47 Ответить
Морськими човнами краще. В них більше влізе.
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13.05.2021 06:15 Ответить
ну от и как вас, идиотов прогулочных, теперь вывозить?
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13.05.2021 03:50 Ответить
Ну учитывая что побродить по горам в Непале стоит не один десяток тысяч в доларах то эти туристы в состоянии сами заказать или вообще скинуться и купить себе самолёт .да и насколько помню по предыдущим туристам граждан Украины там будет чл.5-6 а остальные с граждане от Израиля до Австралии
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13.05.2021 08:17 Ответить
если нет минимума мозга - о чем разговор?
в Оман надо ехать, причем немедленно....
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13.05.2021 05:41 Ответить
Пусть посидят пару недель на голодном пайке, для ума. А учитывая ситуацию, еще пару недель посидят на карантине по прилету.
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13.05.2021 06:46 Ответить
нафига вообще в Непал летать? что там есть интересного? одни уже слетали в Иран...
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13.05.2021 06:50 Ответить
как говорится-Нехай щастить! В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая - Цензор.НЕТ 3621
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13.05.2021 07:59 Ответить
Буржуї. Хай там і остаються.
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13.05.2021 07:22 Ответить
Если этих дураков лишить гражданства и оставить там на ПМЖ - у вислюка станет меньше избирателей.
Надо снаряжать за ними Мрию.
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13.05.2021 07:52 Ответить
помню как зорян со шкиряком уже летали в Непал непальцев и непалок проведовать, а тут опять высокогорные идиоты из нашей страны туда поперлись... вот кто мне скажет какого яух??? ну сидите теперь там дятлы ! можете даже на джамалунгму забраться и оттуда на Украину смотреть....шо опять за вами самолет посылать???? вы развлекаетесь а налогоплательщикам платить за вас??? дятлы....
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13.05.2021 07:57 Ответить
Шо апять??? срочно высылайте Зоряна и Шкиряка! В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая - Цензор.НЕТ 1772
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13.05.2021 07:58 Ответить
надо было с собой тёлок взять которых в Дубаях арестовывали, вместе бы с джамолунгмы голые ж.пы всем показовали....
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13.05.2021 08:00 Ответить
Пусть дальше в горах отдыхают добо..бы не хватает ещё завезти горный короновирус
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13.05.2021 08:10 Ответить
Трудно представить, что движет людьми на такие поездки,при такой нестабильной ситуации. Неужели невмоготу пересидеть дома, и не подвергать себя риску, а по возвращении и других людей.
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13.05.2021 08:25 Ответить
А на других людей им грубо говоря насрать...они о таких мелочах даже не задумываются...
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13.05.2021 09:11 Ответить
Похоже о себе и близких тоже не задумываются...
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13.05.2021 09:24 Ответить
Кабелек с ****** среди них есть? Нет? Ну тогда и не парьтесь сильно...
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13.05.2021 09:01 Ответить
Альпіністи мужні люди, можуть двадцять днів і почекати.
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13.05.2021 09:05 Ответить
Главное, чтобы Зеленский НЕ брал эвакуацию под свой контроль....тогда все будет хорошо...
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13.05.2021 09:12 Ответить
В Непал поехать денег нужно больше раза в два чем на Бали или на Сейшели, альпинизм очень дорогое удовольствие!!!! Снаряга импортная и не дешевая, ехали в период корони не боялись теперь сидите там в горах и не нойте, а то сейчас самольоти вам отправлять бл... Ох..ели вообще муділи
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13.05.2021 09:13 Ответить
Как Израиль нужно вообще запретить вьезд без какрантина из Индии Бангладеш Пакистана и Непала и Бутана и негатив. Тестов а то понавозят бл. Еще индийской зарази дол..***
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13.05.2021 09:16 Ответить
У Непалі застрягли щонайменше 107 українських туристів, карантин там продовжили до 31 травня - Цензор.НЕТ 4965
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13.05.2021 09:32 Ответить
Нєхай ШШастить...
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13.05.2021 09:34 Ответить
Нас-ати У Непалі застрягли щонайменше 107 українських туристів, карантин там продовжили до 31 травня - Цензор.НЕТ 4916 Нехай Торчать _лупи...
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13.05.2021 17:44 Ответить
 
 