В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая

Из-за вспышки коронавируса Непал продлил остановку регулярного авиасообщения с другими государствами до 31 мая. По меньшей мере 107 украинцев вынужденно остаются в стране.

Украинский турист 11 мая рассказал hromadske, что пока от дипломатов звучат только заявления об "отслеживании ситуации", передает Цензор.НЕТ.

"Мы отправили о себе все данные на электронный адрес, который предоставил посол, но в ответ слышим только: "По состоянию на сегодня информация об эвакуационных рейсах других стран отсутствует". В то же время на сайте международного аэропорта имени Трибхувана видно, что другие правительства пытаются договориться с крупными перевозчиками, например Qatar Airways, об эвакуации своих граждан", - сказал нам украинец.

Он добавил, что ситуацию осложняет тот факт, что в Катманду пока высокие показатели заболеваемости, поэтому в больницах могут быть проблемы со свободными местами.

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В МИД изданию ответили, что 45 человек сейчас размещены в гостиницах Катманду и обеспечены всем необходимым. Остальные до сих пор находятся в горах. У четырех украинцев обнаружили коронавирус - их состояние удовлетворительное. Больным оказывают всю необходимую помощь.

В МИД уверяют, что посольство Украины в Индии поддерживает связь с украинцами либо напрямую, либо с помощью представителей туристических компаний. Кроме того, в Катманду работает почетный консул Украины, в соцсети для украинцев создали совместную группу, а для их родственников работает горячая линия МИД: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

Дипломаты пытаются как можно быстрее вернуть украинцев домой и прорабатывают возможность вылета эвакуационными рейсами других стран.

В частности, по информации МИД, запрос на получение разрешения на выполнение чартерных рейсов подала авиакомпания Turkish Airlines: "Держим это дело на контроле".

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"Вокруг ситуации с нашими гражданами в Непале распространяется много ложной информации. Хочу всех успокоить - своих на произвол судьбы не оставим", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 11 мая стало известно, что из Непала не могут вылететь 80 украинцев.