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Разведка Канады выявила "невиданную со времен холодной войны" шпионскую активность во всех ключевых сферах, - директор СБ Виньо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Разведка Канады выявила

Иностранная шпионская активность и прочее постороннее вмешательство в дела Канады в прошлом году достигли масштабов, которые не наблюдалось со времен холодной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Виньо.

"В 2020 году Канадская служба безопасности и разведки выявляла иностранную разведывательную деятельность и вмешательство в масштабах, невиданных со времен холодной войны", - отметил Виньо.

По его словам, канадские разведчики зафиксировали рост иностранной активности во всех ключевых сферах.

"Вызовы национальной безопасности, стоящие перед Канадой - в частности, экстремизм, иностранное вмешательство, шпионаж и вредоносная кибернетическая деятельность - усилились, развились и во многих формах стали значительно опаснее для канадцев", - указал глава спецслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия высылает двух российских дипломатов, причастных к шпионажу

Как сообщалось, Дэвид Виньо заявил, что суверенитету Канады больше всего угрожают действия России и Китая.
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Топ комментарии
+11
Больше толерантности к рашистам - так ещё и не такое будет.
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13.05.2021 07:36
+10
Когда лет 12 назад руководитель (комиссар) RCMP (Королевская Канадская Конная Полиция, аналог ФБР в США) заявил что в Канаде развелась куча агентов влияния Китая и паРаши, его левацкая пресса (а тут другой не осталось) чуть ни съела. Левакам-глобалистам не нужет прочный Западный мир, им нужна новая версия социализма, где они смогут рулить как коммуняки рулили в Совке. И то сказать, сегодня Запад разваливают те же спонсоры, которые ещё Лейбу Бронштейна финансировали...
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13.05.2021 07:41
+10
Нарешті прокинулись.
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13.05.2021 07:46
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Больше толерантности к рашистам - так ещё и не такое будет.
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13.05.2021 07:36 Ответить
... і буде "АЛЯСКАНАШ" Разведка Канады выявила "невиданную со времен холодной войны" шпионскую активность во всех ключевых сферах, - директор СБ Виньо - Цензор.НЕТ 2736
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13.05.2021 07:46 Ответить
Угадаю с первого раза :с какой помойки дерьмо льется!
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13.05.2021 08:01 Ответить
Когда лет 12 назад руководитель (комиссар) RCMP (Королевская Канадская Конная Полиция, аналог ФБР в США) заявил что в Канаде развелась куча агентов влияния Китая и паРаши, его левацкая пресса (а тут другой не осталось) чуть ни съела. Левакам-глобалистам не нужет прочный Западный мир, им нужна новая версия социализма, где они смогут рулить как коммуняки рулили в Совке. И то сказать, сегодня Запад разваливают те же спонсоры, которые ещё Лейбу Бронштейна финансировали...
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13.05.2021 07:41 Ответить
Імперські амбіції нікуди не поділись. Війна, в певний час її називають конкуренція, продовжується і буде продовжуватись вічно. Наукові відкриття, технології будуть завжди цікавити конкурентів.
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13.05.2021 07:41 Ответить
Для чого лаптям технології? Їм би нагадити де тільки можна. Технології для війни, то так їм потрібні. Для життя ні.
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13.05.2021 07:47 Ответить
Нарешті прокинулись.
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13.05.2021 07:46 Ответить
Не соромтеся називати х@йлостан парашей.
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13.05.2021 07:48 Ответить
Сhercher le russe
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13.05.2021 08:05 Ответить
Китайців, більше китайців у Канаду! Це ж ТАКА емігрантська політика люба прем'єру Трюдо? І побільше муслімів, особливо сомалійців, і ще більше кацапів, і все буде "хамас". Дивно, коли державні діячі жаліються на проблеми, які створили ВЛАСНИМИ РУКАМИ.
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13.05.2021 08:06 Ответить
Чомусь впевнений -нашої розвідки там нема....
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13.05.2021 08:13 Ответить
Висилайте істот виду "кацапус звичайний" зі своїх країн, і проблем буде менше в рази.
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13.05.2021 08:09 Ответить
Я навiть можу назвати хто з іноземних шпигунів проявляє активність найбільше)
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13.05.2021 08:24 Ответить
Так за прикладом Чехії висилали би "дипломатів" деяких держав!
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13.05.2021 08:34 Ответить
Висилали.
У 2018.
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13.05.2021 08:45 Ответить
Маловато було.
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13.05.2021 09:01 Ответить
Заглавное фото прикольное Розвідка Канади виявила "небачену з часів холодної війни" шпигунську активність у всіх ключових сферах, - директор СБ Віньйо - Цензор.НЕТ 1280
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13.05.2021 08:43 Ответить
Это были неизвестные иностранцы с тупыми удмуртским рожами 😁😁😁
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13.05.2021 08:50 Ответить
А Канада открила вьезд китайцам и кацапам, скоро будет народная республика и желтие жакети)))) вот как говорил что они дебили, что- то в єтом есть хоть частично но це правда
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13.05.2021 09:24 Ответить
 
 