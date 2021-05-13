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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели

6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 мая 2021 года. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 02госпитализированы - 2 569 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 02летальных случаев - 346;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 02выздоровели - 19 507 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 89 490 (в том числе методом ПЦР - 35366, методом ИФА - 15261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 38863).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 07заболели - 2 135 886 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 07выздоровели - 1 816 643 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 07летальных случаев - 47 333;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 9 756 402.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ривненской (459) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели 14
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 3581
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13.05.2021 08:15 Ответить
Це ще "привіту" з Індії немає, а можливо і є, хто ж признається.
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13.05.2021 08:47 Ответить
Люди мруть як мухи, морги переповнені. Стебанов маніпулює статистикою та бреше людям в очі. Навіщо школи відкрили? Щоб діти ковід по селах влітку рознесли? Вчителів вакцинували, щоб ризикувати життям людей ?
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13.05.2021 08:18 Ответить
Від інфккціоністів приховують кількічть тестувань. А отже всі ці дані липові. З контакними особами взагалі ніхто не працює. Хворих багато. Померлих багато. Оце і є геноцид, який зебіли накаркали.
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13.05.2021 09:04 Ответить
Это какая уже степановская волна? Четвертая?
Если в мае прошлого года за сутки от ковида умирало около 15 человек, то спустя год этот показатель вырос до 350 человек.

Судя по динамике смертности от марта 2020-го, коронавирусная волна в Украине лишь нарастает как цунами. И Степанов в пальтишко вместе с зекомандой несутся на этой волне на досках для сёрфинга, заверяя ежедневно всех, что мы на плато и волна вот вот спадет.
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13.05.2021 10:55 Ответить
Госпитализация почти 50% от количества заболевших. Так где реальная статистика ?
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13.05.2021 13:57 Ответить
В Індії за добу померло 4120 людей і про це гуде весь світ.
В Україні 346 людей.
В Індії в 31 раз живе біьше людей ніж у нас в Україні.
Якби в Індії був президентом Нелох, то там би померло 346 * 31 = 10726 чоловік.
Які курви вибрали нам президента?????
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13.05.2021 23:00 Ответить
 
 