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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 3 828 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"20 386 человек привиты против COVID-19 за сутки 12 мая 2021 в Украине. 901 107 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3 828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 268 мобильными бригадами по иммунизации и 829 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 12 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 610), Днепропетровской (1 550) и Запорожской (1 351) областях, меньше всего - в Херсонской (75), Сумской (400) и Луганской (448) областях.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов 02
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Поспішайте щоб Вавочка не виявився брехуном. Він обіцяв до дня Незалежності вакцинувати 70% населення.
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13.05.2021 08:29 Ответить
Йому не вперше виступати в такій ролі.
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13.05.2021 08:51 Ответить
28 років не було авралів до визначних дат і ось ... . Обрали, "молодого" совка.
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13.05.2021 10:15 Ответить
Ну и как Вам нравится? Орда начинает выпускать "плохую и опасную" вакцину АстраЗенека! Воистину неизведанны пределы глупости ватников! Сначала поливали эту вакцину грязью,а потом,когда увидели что не могут нагреть руки своими дерьмо-вакцинами,то решили хоть как-то заработать на АстраЗенеке! Даже не -Дебилы бл.,а Идиоты,бл.!За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов - Цензор.НЕТ 8341 За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов - Цензор.НЕТ 8341 За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов - Цензор.НЕТ 8341
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13.05.2021 08:37 Ответить
901 тыс.человек, это всего-навсего 2% населения страны.....Интересно, сколько зебилов *какая разница* выживет до конца пандемии...
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13.05.2021 08:37 Ответить
Заразу зараза не бере.
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13.05.2021 08:53 Ответить
Дякуйте найвелічайшему !!! Здобули !!!

Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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13.05.2021 10:05 Ответить
Та ти за півроку два відсотки вакцинував, на 100 відсотків знадобиться п'ятдесят років. А якщо повторно вакцинувати то взагалі ніколи...
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13.05.2021 22:00 Ответить
 
 