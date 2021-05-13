Украина рассказала в ОБСЕ о грубых нарушениях перемирия со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе. КАРТЫ
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Миссия Украины в ОБСЕ проинформировала делегации стран-участниц о случаях грубых нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований РФ на востоке нашей страны в течение последних двух недель.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", это произошло во время заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ в среду, 12 мая.
В ходе выступления украинская миссия продемонстрировала слайды с картами-схемами, на которых были зафиксированы случаи применения оккупантами запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения, а также обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых домов.
Так, 25-27 апреля под артиллерийские обстрелы российских оккупационных войск попал жилой сектор в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области. Один из 122-мм артиллерийских снарядов попал в жилой дом.
4 мая из 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских систем была обстреляна больница в поселке Красногоровка Донецкой области. К счастью, никто из пациентов и работников больницы не пострадал.
5 мая оккупанты нанесли удары по позициям Вооруженных Сил Украины вблизи Попасной Луганской области. По предварительной оценке, в ходе обстрелов использовались станковый гранатомет СПГ-9, 82-мм минометы и противотанковые ракетные комплексы.
Кроме того, 5 мая вооруженные формирования РФ обстреляли из 122-мм артиллерийской системы и 120-мм минометов позиции ВСУ вблизи Пивденного.
8 мая российские оккупационные войска обстреляли жилой массив в Марьинке с применением 100-мм противотанковой пушки Т-12 "Рапира". В результате были повреждены линии электропередач, фасады домов, гаражи и заборы.
Наряду с этим российские оккупационные силы вели провокационный огонь по наблюдательной группе СЦКК. Так, 3-го и 5 мая во время обстрелов оккупантов был поврежден автомобиль ЗИЛ-131 наблюдательной группы "Мариуполь" вблизи населенного пункта Водяное. Обстрелы велись из 120-мм минометов, 122-мм и 152-мм артиллерийских систем. В результате 4 украинских военнослужащих получили ранения.
Еще одна вооруженная провокация со стороны вооруженных формирований РФ произошла утром 5 мая, когда позиции ВСУ у Водяного был обстрелян с применением 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, а также 120-мм минометов. В результате этой атаки ранения получили 4 украинских военнослужащих.
Как сообщалось, ранее руководитель украинской стороны СЦКК Сергей Салкуцан заявлял, что российские оккупационные силы увеличили обстрелы из запрещенного вооружения, в частности - из 152-мм и 155-мм орудий. Генерал также назвал основные направления напряженности Мариупольское, Светлодарское, а также направления на Горловку и Донецк, прилегающие к Авдеевке.
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"Мы, народ Израиля, в долгу перед вами. Вы добились успеха там, где потерпели поражение. Потому что никогда прежде в истории современного Государства Израиль еврейский народ не был так сплочен, как один человек с единым сердцем. Все в Израиле, левые и правые, светские и религиозные, едины в понимании того, что врага, поклявшегося в геноциде нашего народа, невозможно примирить.
И теперь, когда вы продолжаете без разбора запускать смертоносные ракеты, направленные на то, чтобы искалечить и убить как можно больше мирных жителей, в то время как вы трусливо прячетесь за своими собственными гражданами, вы продолжаете вдохновлять нас твердо держаться нашего единства.
Какие бы споры у нас, евреев, ни возникали друг с другом, теперь мы знаем, что у нас одна общая цель: мы победим вас.
Но сейчас мы даем вам последний шанс. В течение 24 часов все ракетные обстрелы - я имею в виду все ракетные обстрелы - прекратятся. Полностью. Навсегда.
Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем приближающемся прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг.
Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем.
Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей.
Даже в этом случае мы продолжим держать дверь открытой, чтобы позволить вам изящно сдаться. В тот момент, когда вы объявите, что складываете оружие, мы остановим наше продвижение и наметим новые границы.
Если вы продолжите атаковать наших граждан, мы продолжим катиться на юг, изгоняя вас с территории, которую вы никогда больше не заразите своим злым присутствием.
Мне очень больно, что ваши мирные жители останутся без крова. Но мы не выбрали эту войну; вы это сделали.
И если наш выбор - между тем, чтобы позволить нашим гражданам быть безжалостными жертвами вашей жестокости геноцида, или превратить ваших гражданских лиц в беженцев, я сожалею, что мы должны выбрать последнее.
Если бы вы любили свой народ так же сильно, как ненавидите наш, этой войны никогда бы не произошло.
Остальному миру: Израиль устал от ваших непрекращающихся упреков, что мы должны «проявлять сдержанность».
Когда все ваше население находится под постоянным ракетным обстрелом непримиримого врага, заявленная цель которого - убийство каждого мужчины, женщины и ребенка на вашей земле, тогда вы можете прийти и поговорить с нами о "сдерживании".
А до тех пор мы с уважением предлагаем вам держать свои двойные стандарты при себе. На этот раз ХАМАС зашел слишком далеко, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше население".