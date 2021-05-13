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Маси Найем о Лещенко: Абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку жены в Москву

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Маси Найем о Лещенко: Абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку жены в Москву

Реакция украинского общества на поездку Анастасии Топольской в Москву - это не спланированная акция против жены Сергея Лещенко, а закономерная реакция общества на поездку жены публичного лица в столицу государства агрессора.

Об этом заявил адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Я не политик, поэтому не считал себя обязанным об этом писать. Но после вчерашнего поста о Порошенко и Медведчука люди справедливо спрашивают о моей позиции в отношении Сергея Лещенко и поездки его жены в Москву. Я знаю Сергея достаточно давно. Мы хорошо знакомы и считаю, что в свое время он сделал свой вклад в развитие Украины. Но также считаю, что это абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку Анастасии Топольской в Москву. Это моя позиция. Считаю, что имею право так писать, потому что сам воевал и обвиняю РФ в том, что они забрали у нас время на счастливую жизнь и развитие. Нет, я никогда не был порохоботом и это не спланированная акция против его жены. Это закономерная реакция общества на поездку жены публичного лица в столицу государства агрессора. И чем скорее Сергей признает, что это ошибка - тем легче ему будет жить в государстве, которое похоронило много очень крутых людей из-за нападения России на Украину", - заявил Найем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Член набсовета "Укрзализныци" Лещенко: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки. ВИДЕО

Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.

Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.

Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве, опубликовав фотографию в сторис Instagram, на котором девочка справляет нужду.

"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.

Муж Топольской, член набсовета "Укрзализныци" Лещенко заявил: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки

Маси Найем о Лещенко: Абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку жены в Москву 01
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Топ комментарии
+26
ліццо умноє как у ківи

Массе Найем о Лещенко: Абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку жены в Москву - Цензор.НЕТ 2357
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13.05.2021 08:53
+23
Їздила на вечірку як "головна *****". Оце виправдання.
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13.05.2021 09:01
+15
Вклад Лещенко в развитие Украины?
Да него только раз взглянуть и сразу понятно,
что это за вкладчик.
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13.05.2021 08:54
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ліццо умноє как у ківи

Массе Найем о Лещенко: Абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку жены в Москву - Цензор.НЕТ 2357
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13.05.2021 08:53 Ответить
Заднеприводный Сирожа в безвыходном положении - она его не слушает.
Бо она - всего лишь маскировка, а он - заднеприводный...
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13.05.2021 08:54 Ответить
Вклад Лещенко в развитие Украины?
Да него только раз взглянуть и сразу понятно,
что это за вкладчик.
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13.05.2021 08:54 Ответить
И где этот Найом воевал тоже интересно? В интеренете? Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву - Цензор.НЕТ 4623
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13.05.2021 09:22 Ответить
Может у него есть какой то варгейм в компе
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13.05.2021 09:29 Ответить
Мой дед прошел две войны!!! Выключил комп и лег спать Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву - Цензор.НЕТ 6875
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13.05.2021 09:31 Ответить
Это брат Найома, которого харчевацца в Укроборонпром поставли и недавно погнали, т, к недостаточно бубочку вылизывал. А этот тоже пламенный зебил.
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13.05.2021 10:27 Ответить
С таким "патриотическим" мужем можно на всю страну ложить... Браво!!!
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13.05.2021 08:56 Ответить
не переживай
рф - это не страна, так что может и ложить...
и даже наложить может, как на том своем детском фото
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13.05.2021 09:30 Ответить
А кто-нибудь знает, где именно и каким образом воевал этот персонаж?
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13.05.2021 08:59 Ответить
2007 - закінчив кафедру військової підготовки Національного університету оборони, отримав звання офіцер запасу.
12 серпня 2015 - мобілізований на військову службу у лавах Збройних силах України в складі 122 батальйону 81 бригади, позивний "Ґанз". Посада - командир 2 взводу у складі 2 роти, ротний - Богдан Таранін.
З грудня 2015 по березень 2016 - був приконтролений до ІПСО для роботи з Міністерством інформаційної політики. Там оформлював установки радіоелектронної боротьби, які передавали з США.
З березня 2016 по 16 червня 2016 - служба на бойовій позиції в Новгородському під Горлівкою, стара назва "Нью Йорк".
З 17 червня по 22 жовтня 2016 - служба на позиціях в промзоні Авдіївки.30 жовтня 2016 - демобілізований.
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13.05.2021 09:04 Ответить
Честь!
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13.05.2021 09:06 Ответить
Лещенко уже знатно засшкварился по многим вопросам.
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13.05.2021 09:00 Ответить
Бо Лєщєнко вдіот, одружений на потасканій кацапці..
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13.05.2021 09:01 Ответить
Їздила на вечірку як "головна *****". Оце виправдання.
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13.05.2021 09:01 Ответить
не льстите ей... она там была в качестве рукава между выступлениями " головних ******" в репризе "не пришей к п.. рукав"
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13.05.2021 09:14 Ответить
Так ***** в прямому сенсі. Вона була якоюсь ведучою, чи DJ на якійсь секс вечірці по згоді, (вона сама це казала)що означає що дала всім.
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13.05.2021 10:25 Ответить
"я никогда не был порохоботом"

Для патриотов это равносильно измене.
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13.05.2021 09:02 Ответить
Скуялє?
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13.05.2021 10:48 Ответить
Даже пуштун понимает какой это зашквар....но для проститутки Сирожи дня видимо нет.
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13.05.2021 09:04 Ответить
И этому мерещатся мифические "порохоботы", сходи пролечись, Муся, вместе с Лещем.
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13.05.2021 09:07 Ответить
а что ему лечить .. черепную коробку? это как полировать изнутри пустой чан
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13.05.2021 09:17 Ответить
Вчора Масік написав маніпулятивний пост, звинувативши прес-секретаря Луценко в тому, що вона підтримує медведчука.
Хоча Лариса Сарган написала правду про те, що Венедиктова ховається від медведчука.
Не можна критикувати поважну Ірину Венедиктову!
Сімейка Наємів в своєму репертуарі.
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13.05.2021 09:09 Ответить
аааа... а про Пороха - що?
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13.05.2021 09:40 Ответить
Втулив, що Лариса Сарган прес-секретар Луценка, який є кумом Порошенка.
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13.05.2021 10:21 Ответить
а що він вчора накалякав про Пороха і мертвечука? Знову щось висрав?
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13.05.2021 09:40 Ответить
Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву - Цензор.НЕТ 2698
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13.05.2021 09:42 Ответить
Просто между Адой Роговцевой, (подумайтесколько ей лет) , которая бесплатно дает концерты на линии розмежування для украинских патриотоа , и Лещенко, которого беспокоит судьба московских пидоров - человеческая и культурная пропасть
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13.05.2021 10:05 Ответить
млять задовбали ці грьобані вкладники в Україну! вже так її тварюки розвили своїми вкладами, що з цієї дупи мабуть вже ніколи і не виберемось!
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13.05.2021 10:15 Ответить
Дві шалашовки в одній родині. Забагато...
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13.05.2021 11:01 Ответить
 
 