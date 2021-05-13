Маси Найем о Лещенко: Абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку жены в Москву

Реакция украинского общества на поездку Анастасии Топольской в Москву - это не спланированная акция против жены Сергея Лещенко, а закономерная реакция общества на поездку жены публичного лица в столицу государства агрессора.

Об этом заявил адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Я не политик, поэтому не считал себя обязанным об этом писать. Но после вчерашнего поста о Порошенко и Медведчука люди справедливо спрашивают о моей позиции в отношении Сергея Лещенко и поездки его жены в Москву. Я знаю Сергея достаточно давно. Мы хорошо знакомы и считаю, что в свое время он сделал свой вклад в развитие Украины. Но также считаю, что это абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку Анастасии Топольской в Москву. Это моя позиция. Считаю, что имею право так писать, потому что сам воевал и обвиняю РФ в том, что они забрали у нас время на счастливую жизнь и развитие. Нет, я никогда не был порохоботом и это не спланированная акция против его жены. Это закономерная реакция общества на поездку жены публичного лица в столицу государства агрессора. И чем скорее Сергей признает, что это ошибка - тем легче ему будет жить в государстве, которое похоронило много очень крутых людей из-за нападения России на Украину", - заявил Найем.

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Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.

Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.

Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве, опубликовав фотографию в сторис Instagram, на котором девочка справляет нужду.

"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.

Муж Топольской, член набсовета "Укрзализныци" Лещенко заявил: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки.