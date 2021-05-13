Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 13 мая в мире зарегистрировали 750 620 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 861 человек. Украина по показателю суточной смертности занимает седьмое место среди государств в мире, по новым летальным исходам - первое.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 161 098 887 случая инфицирования, из них 750 620 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 345 639 человек, из них 13 861 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 138,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 7-ю и 1-ю позицию соответственно.
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планетыЕвропы всей.
Индия население 1,400 млн человек / 4126 смертей
Украина население 40 млн человек / 356 смертей
Соотношение населения Индии к Украине 1.400 / 40 = 35
356 смертей умножить на коэффициент 35 = 12460 смертей
Украина по смертности находится на первом месте в мире и "опережает" Индию в 3!!! раза.
Это прямой результат запредельного инфантильного зелёного соплежуйства.
Непрофессионализм это не только убытки, но и смерти! А с точки зрения профи - это массовые убийства...
Поздравляю зебилов со всеми здобутками!!! Не кашляйте теперь.
скольким не делают тесты? сколько умирает дома от сопутствующих заболеваний или осложнений или из-за невозможности дообследоваться? сколько стариков оставляют дома или везут уже в критическом состоянии после угроз родственников (а если нет родственников?)
де ви, сметуни?