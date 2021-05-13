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Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 мая в мире зарегистрировали 750 620 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 861 человек. Украина по показателю суточной смертности занимает седьмое место среди государств в мире, по новым летальным исходам - первое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 161 098 887 случая инфицирования, из них 750 620 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 345 639 человек, из них 13 861 за минувшие сутки.

Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 138,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 7-ю и 1-ю позицию соответственно.

Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 04
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Топ комментарии
+10
ось і результати виборів зєсцикуна.
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13.05.2021 09:13
+10
Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4033
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13.05.2021 09:24
+8
Вот такие достижения зедебилов во всем.
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13.05.2021 09:18
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Правила форума Совет форумчан
Еще одно "достижение". Есть чем гордиться !.......
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13.05.2021 09:12 Ответить
Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4798
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13.05.2021 09:22 Ответить
Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2121
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13.05.2021 09:23 Ответить
Мы впереди планеты Европы всей.
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13.05.2021 09:12 Ответить
Мы впереди Планеты всей, если быть точным
Индия население 1,400 млн человек / 4126 смертей
Украина население 40 млн человек / 356 смертей
Соотношение населения Индии к Украине 1.400 / 40 = 35
356 смертей умножить на коэффициент 35 = 12460 смертей
Украина по смертности находится на первом месте в мире и "опережает" Индию в 3!!! раза.
Это прямой результат запредельного инфантильного зелёного соплежуйства.
Непрофессионализм это не только убытки, но и смерти! А с точки зрения профи - это массовые убийства...
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13.05.2021 11:41 Ответить
Украина занимает 7е место по ложно-положительным тестам на китайский вирус.
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13.05.2021 09:13 Ответить
ось і результати виборів зєсцикуна.
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13.05.2021 09:13 Ответить
Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4033
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13.05.2021 09:24 Ответить
Геноцид, який накаркали зебіли.
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13.05.2021 09:16 Ответить
Зеля сказал чемпионы, значит чемпионы. Зелогика она такая, бессмысленная и беспощадная.
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13.05.2021 09:17 Ответить
Вот такие достижения зедебилов во всем.
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13.05.2021 09:18 Ответить
Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4755
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13.05.2021 09:25 Ответить
Чемпионы Европы, но еще не мира. Зеленый бабуин только разминается, еще 3 года будет планомерно уничтожать Украину
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13.05.2021 09:19 Ответить
Це просто стабанівці так "тестують"... А ось смерті не обманеш
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13.05.2021 09:19 Ответить
Степанов , як там - пальтішко не жме ?
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13.05.2021 09:20 Ответить
Из жизни живым не уйдешь...


Поздравляю зебилов со всеми здобутками!!! Не кашляйте теперь.
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13.05.2021 09:22 Ответить
и это статистика...а ведь в жизни еще хуже...
скольким не делают тесты? сколько умирает дома от сопутствующих заболеваний или осложнений или из-за невозможности дообследоваться? сколько стариков оставляют дома или везут уже в критическом состоянии после угроз родственников (а если нет родственников?)
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13.05.2021 09:22 Ответить
Аха-ха.. .еще весело? И хуже-будет.
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13.05.2021 09:25 Ответить
Здобули, слава Богу!
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13.05.2021 09:28 Ответить
Збулася мрія ідіота, стали чемпіонами Європи, ждемо заяв на світову першість.
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13.05.2021 09:30 Ответить
Це досягнення Зеленського та 95 кварталу
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13.05.2021 09:35 Ответить
На моє глибоке переконання, тут здійснюють проект "Зачистка землі для переселення сюди народу без землі". Бо якби задіяли лазерну терапію для лікування цього грипу - на основі українського лазерного апарату "Геліос", то ніхто б не помер ВЗАГАЛІ!!! Брошура з описом апарату: http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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13.05.2021 09:40 Ответить
Это ты самый умный дохтур? Хто по специальности?
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13.05.2021 09:45 Ответить
Зашкаливает смертность по простой, но страшной причине - неадекватная помощь тяжело больным,. На Цензоре в рубрике Резонанс можно найти две статьи по этому поводу (про ИВЛ-ы) Наша отстала на 50-60 лет медицина вот сейчас, именно сейчас демонстрирует свое истинное лицо. Все остальное бла бла бла и жалкие попытки оправдаться.
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13.05.2021 09:41 Ответить
Степанова, козла, в студию! Пусть прощебечет что-нибудь вразумительное поп поводу этих суперпоказателей
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13.05.2021 09:43 Ответить
перші в Європі з цим зедебільним урядом...
де ви, сметуни?
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13.05.2021 09:47 Ответить
Ум, честь и совесть 73 % избирателей пандемию гневно разоблачают: депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью". /"Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ И над пандемией потешаются : "Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом." Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом. "
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13.05.2021 09:48 Ответить
Чемпионы! Как и говорил соплежуй зелёный
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13.05.2021 09:51 Ответить
як все-таки "ефективно" стЄпаша бореться з вірусом! Хай собі премію випише за таку боротьбу.
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13.05.2021 09:51 Ответить
ну наконец-то в "лидерах" , а то уже закрались сомнения шо и тут зебилы обосрутся... Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5504 нет , пля , не подвели ..
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13.05.2021 10:03 Ответить
Зеля что ж ты насрал с утра мне и украл мои таблетки. Поздравляю зебилов с 95 кварталом и асфальтом вместо лекарств
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13.05.2021 10:19 Ответить
Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2382
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13.05.2021 10:23 Ответить
сказывается то, что население очень "старое" в среднем... дальше будет только хуже...
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13.05.2021 10:40 Ответить
Зато дороги "построили", которые уже разваливаются. Ну и наварились хорошенько
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13.05.2021 13:31 Ответить
 
 