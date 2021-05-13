Метрополитен и "Киевпастранс" просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Коллективы Киевского метрополитена и Киевпастранс обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий.
Об этом говорится на Facebook-странице предприятия, информирует Цензор.НЕТ
"Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимум необходимо 1 млрд 514 млн грн. Либо пересмотр действующего тарифа на перевозку пассажиров", - говорится в письме столичного метрополитена к киевским властям.
Отмечается, что в прошлом году предприятие закончило год с убытком в 1 млрд 175 млн грн, а по прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн грн.
Согласно рассчетам, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки одного пассажира составляет 20,04 грн, а экономически-обсуловленный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн.
"В последний раз тариф в коммунальном транспорте менялся в 2018 году. ... с того времени значительно выросла стоимость всех групп товаров. Трудовой коллектив Киевского метрополитена требует приведения тарифа к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия", - подчеркнули в обращении.
Аналогичный документ опубликовал и "Киевпастранс".
По расчетам КП, экономически обоснованные тарифы на 2021 составляют: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой.
"Отсутствие средств для оплаты поставщикам (в том числе за энергоносители) грозит отключениями и штрафными санкциями. Этом может привести к значительному уменьшению парности движения поездов, и в свою очередь даже к осложнению эпидемиологическо ситуации. Предприятие будет вынуждено сокращать сотрудников и выплачивать заработную плату в неполном объеме. Ситуация приведет к негативным социальным последствиям и транспортному коллапсу в столице", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Цари метрополитена просят повысить цену?
Так проверьте для начала их дачи, квартиры и уменьшите их зарплаты-премии, которые они себе понавыписывали за непосильный труд!
Потому что у нас сЦари привыкли из карманов народа тырить, и содержание своих любовниц с водителями вешать на украинцев! Пора уже сЦарям начать думать про экономию!
Лучше опять закройтесь, бедняжки. Вы мне так больше нравились.
Казали, що пересічні "совки" збирали цілий рік кошти, щоби на Новий Рік поїсти олів*є...Назараз пересічні мабуть будут збирати кошти щоби на свято на цілу добу була електрика, та усією родиною покататися у маршрутках та метро...
ГРЁБАНЫЙ СОВОК - как вы уже ...****** .
забитые вонючие маршрутки станут по 30 минимум ляпота.
Эпоха бидности подолана, настала эпоха жебрацтва