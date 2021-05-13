РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14790 посетителей онлайн
Новости Киевские новости
6 679 25
КГГА (2932) Киевпастранс (119) Метрополитен (966) транспорт (1737)

Метрополитен и "Киевпастранс" просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Метрополитен и

Коллективы Киевского метрополитена и Киевпастранс обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий.

Об этом говорится на Facebook-странице предприятия, информирует Цензор.НЕТ

"Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена  средствами городского бюджета, на что минимум необходимо 1 млрд 514 млн грн. Либо пересмотр действующего тарифа на перевозку пассажиров", - говорится в письме столичного метрополитена к киевским властям.

Отмечается, что в прошлом году предприятие закончило год с убытком в 1 млрд 175 млн грн, а по прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн грн.

Согласно рассчетам, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки одного пассажира составляет 20,04 грн, а экономически-обсуловленный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн.

"В последний раз тариф в коммунальном транспорте менялся в 2018 году. ... с того времени значительно выросла стоимость всех групп товаров. Трудовой коллектив Киевского метрополитена требует приведения тарифа к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия", - подчеркнули в обращении.

Аналогичный документ опубликовал и "Киевпастранс".

По расчетам КП, экономически обоснованные тарифы на 2021 составляют: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой.

"Отсутствие средств для оплаты поставщикам (в том числе за энергоносители) грозит отключениями и штрафными санкциями. Этом может привести к значительному уменьшению парности движения поездов, и в свою очередь даже к осложнению эпидемиологическо ситуации. Предприятие будет вынуждено сокращать сотрудников и выплачивать заработную плату в неполном объеме. Ситуация приведет к негативным социальным последствиям и транспортному коллапсу в столице", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщина родила сына на станции метро "Лесная"

Метрополитен и Киевпастранс просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации 01
Метрополитен и Киевпастранс просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации 02
Метрополитен и Киевпастранс просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации 03
Метрополитен и Киевпастранс просят власть повысить стоимость проезда до 20 грн или выделить дотации 04

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Говорят, если рекламу в метрополитене вывести из тени прокладок в реальное русло, а также отправить в места не столь отдаленные лиц замешаных в распиле при закупках, то цену на проезд можно снизить до 5 грн., но кому нах.. надо такие сложные действия, если проще письмо накатать и требовать повышения
показать весь комментарий
13.05.2021 09:54
+8
Падлюки зелені: продукти в півтора рази, опалення теж підвищили на 20 відсотків, електрику в два рази планують з липня, ще й транспорт. А що обіцяв Шмаркля ???
показать весь комментарий
13.05.2021 09:51
+7
Та шо там мєлачіЦЦА? Давай трідцатку і баста! Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 9318 На роботу поїхав, 60 грн на мєтро, 100 на обід, 50 на сігарєти, ше 50 на каву, 40 на маршрутку, а заробив 300 за день. Якраз вклався Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 2862
показать весь комментарий
13.05.2021 09:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Падлюки зелені: продукти в півтора рази, опалення теж підвищили на 20 відсотків, електрику в два рази планують з липня, ще й транспорт. А що обіцяв Шмаркля ???
показать весь комментарий
13.05.2021 09:51 Ответить
Я вам ничего не должен ! (с)
показать весь комментарий
13.05.2021 11:54 Ответить
Я за нього і не голосував
показать весь комментарий
13.05.2021 13:06 Ответить
Та шо там мєлачіЦЦА? Давай трідцатку і баста! Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 9318 На роботу поїхав, 60 грн на мєтро, 100 на обід, 50 на сігарєти, ше 50 на каву, 40 на маршрутку, а заробив 300 за день. Якраз вклався Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 2862
показать весь комментарий
13.05.2021 09:53 Ответить
Зате на роботу безкоштовно пускають.
показать весь комментарий
13.05.2021 13:09 Ответить
Метрополітен і "Київпастранс" просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації - Цензор.НЕТ 2918
показать весь комментарий
13.05.2021 15:11 Ответить
про сигареты это ты сам себе долбоклюв, нехер было подсаживаться на них
показать весь комментарий
13.05.2021 17:05 Ответить
Та вже бросіл Шоб жирувать на 50 гривень Метрополітен і "Київпастранс" просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації - Цензор.НЕТ 1129
показать весь комментарий
13.05.2021 18:57 Ответить
Говорят, если рекламу в метрополитене вывести из тени прокладок в реальное русло, а также отправить в места не столь отдаленные лиц замешаных в распиле при закупках, то цену на проезд можно снизить до 5 грн., но кому нах.. надо такие сложные действия, если проще письмо накатать и требовать повышения
показать весь комментарий
13.05.2021 09:54 Ответить
Метрополитен- это государство в государстве, со своими местными Царями...
Цари метрополитена просят повысить цену?
Так проверьте для начала их дачи, квартиры и уменьшите их зарплаты-премии, которые они себе понавыписывали за непосильный труд!
Потому что у нас сЦари привыкли из карманов народа тырить, и содержание своих любовниц с водителями вешать на украинцев! Пора уже сЦарям начать думать про экономию!
показать весь комментарий
13.05.2021 09:54 Ответить
у нас таких государств в государстве как блох на собаке, самые яркие те, кто сосёт на энергоресурсах
показать весь комментарий
13.05.2021 11:55 Ответить
И интервалы движения поездов увеличим и цены поднимем.
Лучше опять закройтесь, бедняжки. Вы мне так больше нравились.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:08 Ответить
Не знаю яке метро в Києві, але якщо таке ж як у нас в Харкові, то спочатку нехай проведуть незалежний аудит доходів від оренди кіосків і реклами. Бо харківські журналісти не раз робили розслідування, і виявляли, що там ціни у документам занижені у 5-10 разів.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:15 Ответить
деньги которые получает метрополитен должны идти на сам метрополитен,я этого что то не вижу,на большинстве станций метро стоит еще совковое оборудование,присутствует оплата жетонами из 80х годов,для чего поднимать тариф за оплату если эти деньги идут кому то в карман а не на развитие и модернизацию самого метрополитена? в том самом мацквабаде строят в год по 15 станций метро,а у нас сколько строят? там все станции оборудованы современными профильными апаратами и техникой,у нас же еще с совковых времен все практически осталось кроме парочки относительно новых станций
показать весь комментарий
13.05.2021 10:15 Ответить
да вы акуели ! , я по 3,48 плачу , пля, за киловат , а они ***** жируют па 2,52 и долги ани пля набирают... А не воровать не пробовали ?!
показать весь комментарий
13.05.2021 10:18 Ответить
у ихнего руководства такая зарплата и премии, что и ворам из маршруток и не снилось
показать весь комментарий
13.05.2021 11:57 Ответить
Конченые собаки!
показать весь комментарий
13.05.2021 10:25 Ответить
А если понизить?
показать весь комментарий
13.05.2021 11:01 Ответить
Київський метрополітен просить столичну владу підвищити вартість проїзду - Цензор.НЕТ 6113
Казали, що пересічні "совки" збирали цілий рік кошти, щоби на Новий Рік поїсти олів*є...Назараз пересічні мабуть будут збирати кошти щоби на свято на цілу добу була електрика, та усією родиною покататися у маршрутках та метро...
показать весь комментарий
13.05.2021 11:45 Ответить
Электроскутер купить что ли...
показать весь комментарий
13.05.2021 11:53 Ответить
Виталя, зарывай нах обратно своё метро на Виноградарь ! пешком походим
показать весь комментарий
13.05.2021 11:59 Ответить
"Трудовой коллектив Киевского метрополитена требует приведения тарифа к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия", - подчеркнули в обращении." (С)

ГРЁБАНЫЙ СОВОК - как вы уже ...****** .
показать весь комментарий
13.05.2021 12:17 Ответить
никогда в жизни не поверю, что метро убыточное, этого не может быть просто напросто, ежедневный перевоз миллионов людей, а представьте цену рекламы, которой обклеено все 365 дней в году...твари хотят сделать проезд по 25, а сами то бесплатно ездят по пропускам)
забитые вонючие маршрутки станут по 30 минимум ляпота.

Эпоха бидности подолана, настала эпоха жебрацтва Метрополітен і "Київпастранс" просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації - Цензор.НЕТ 6829
показать весь комментарий
13.05.2021 16:35 Ответить
 
 