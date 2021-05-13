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Коронавирусная инфекция "поджигает" мозг: в днепровской больнице больной COVID-19 тумбочкой выбил окно и спрятался в кустах, - главврач Рыженко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Коронавирусная инфекция

В коронавирусном отделении больницы имени Мечникова случился инцидент. Около 3 часов ночи 41-летний пациент сбросил кислородную маску, тумбочкой разбил окно на первом этаже, после чего сбежал из отделения.

Жителя Днепра сотрудники больницы и полицейские нашли спустя час, он прятался в кустах. Об этом на брифинге рассказал главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

При попытке "побега" мужчина порезал о стекло голову и руку. Его уговорили вернуться, сейчас он продолжает лечение, его состояние стабилизируется.

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"Люди очень тяжело переносят эту болезнь. Мы видим, что в ковидном отделении очень много страданий, нервных возбуждений. Вот такие психозы проходят при лечении ковидных пациентов. К сожалению, коронавирусная инфекция "поджигает" мозг", – рассказал Сергей Рыженко.
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Топ комментарии
+2
Сбежавших пациентов инфекционного отделения нашли по горячим следам Коронавирусная инфекция "поджигает" мозг: в днепровской больнице больной COVID-19 тумбочкой выбил окно и спрятался в кустах, - главврач Рыженко - Цензор.НЕТ 239
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13.05.2021 09:53
+2
коли не вистачає кисню, починаються глюки.
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13.05.2021 10:39
+1
Больше похоже на белочку Коронавирусная инфекция "поджигает" мозг: в днепровской больнице больной COVID-19 тумбочкой выбил окно и спрятался в кустах, - главврач Рыженко - Цензор.НЕТ 1081
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13.05.2021 09:51
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Ну нашли ведь... чего гвалт поднимать?
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13.05.2021 09:51 Ответить
Сбежавших пациентов инфекционного отделения нашли по горячим следам Коронавирусная инфекция "поджигает" мозг: в днепровской больнице больной COVID-19 тумбочкой выбил окно и спрятался в кустах, - главврач Рыженко - Цензор.НЕТ 239
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13.05.2021 09:53 Ответить
Больше похоже на белочку Коронавирусная инфекция "поджигает" мозг: в днепровской больнице больной COVID-19 тумбочкой выбил окно и спрятался в кустах, - главврач Рыженко - Цензор.НЕТ 1081
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13.05.2021 09:51 Ответить
он ее в кустах и искал...а мог бы и дельфина
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13.05.2021 10:01 Ответить
Снижение уровня кислорода в крови вызывает галлюцинации, а применение гормональных препаратов типа Дексаметазона - состояние отрешённости от собственного тела, а также отсутствие инстинкта самосохранения. За руль в таком состоянии точно пускать нельзя.
***
Недавно я сам болел короной, принимал лекарства, поэтому понимаю всех тех, кто во время лечения совершал глупые и безрассудные поступки.
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13.05.2021 10:35 Ответить
коли не вистачає кисню, у мозку починається прихід.
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13.05.2021 10:37 Ответить
Неумолкающая "балалайка" о короновирусе "поджигает мозг".
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13.05.2021 09:53 Ответить
Так, а може в нього і до корони клепки в голові не хватало? Я теж перехворів ковідом, але вікна не вибиваю та в кущах не ховаюсь... Коронавирусная инфекция "поджигает" мозг: в днепровской больнице больной COVID-19 тумбочкой выбил окно и спрятался в кустах, - главврач Рыженко - Цензор.НЕТ 9136
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13.05.2021 09:55 Ответить
коли не вистачає кисню, починаються глюки.
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13.05.2021 10:39 Ответить
Може бути, може бути... Дай Боже, щоб всім хватало і кисню і здорового глузду...
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13.05.2021 12:13 Ответить
У меня сосед 35 лет к психологу ходит постоянно после болезни. Боязнь умереть.
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13.05.2021 09:56 Ответить
а мне кого нибудь поймать и задушить хотелось.. Коронавирусная инфекция "поджигает" мозг: в днепровской больнице больной COVID-19 тумбочкой выбил окно и спрятался в кустах, - главврач Рыженко - Цензор.НЕТ 5418
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13.05.2021 09:57 Ответить
почему хотелось?...
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13.05.2021 10:04 Ответить
всегда хотелось. а во время ковида особенно! Коронавірусна інфекція "підпалює" мозок: в дніпровській лікарні хворий на COVID-19 тумбочкою вибив вікно і сховався в кущах, - головлікар Риженко - Цензор.НЕТ 1899
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13.05.2021 10:15 Ответить
Топ - новость месяца, стопудов пля...
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13.05.2021 09:57 Ответить
затяжное кислородное голодание бесследно не проходит..(
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13.05.2021 10:07 Ответить
В Словакии врачи носят обычные резиновые сапоги , которые регулярно обрабатываются растворами из обыкновенного садового опрыскивателя . В Украине тратят бюджетные деньги не рационально , то маски покупают вместо конюль всем подряд , то разный одноразовый пластик
Коронавірусна інфекція "підпалює" мозок: в дніпровській лікарні хворий на COVID-19 тумбочкою вибив вікно і сховався в кущах, - головлікар Риженко - Цензор.НЕТ 6958
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13.05.2021 10:20 Ответить
так викинути бахіли простіше, ніж найняти прибиральницю. я кажу за звичайні умови, не за ковідні. бахіли скрізь були і до ковіду.
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13.05.2021 10:40 Ответить
так в инфекционке как в тюрьме, вот и сбежал
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13.05.2021 10:32 Ответить
Ля шо тварица.
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13.05.2021 10:40 Ответить
Ему настолько плохо стало в кислородной маске, что пришлось ее сорвать и убежать на улицу дышать свежим воздухом! После часа пребывания на улице пошел на поправку!
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13.05.2021 11:43 Ответить
 
 