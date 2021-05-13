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На следующей неделе в Украине ожидается увеличение количества COVID-больных и летальных случаев, - прогноз Нацакадемии наук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

На следующей неделе в Украине ожидается увеличение количества COVID-больных и летальных случаев, - прогноз Нацакадемии наук

В течение следующей недели в Украине ожидается увеличение количества больных коронавирусом в официальной статистике. Это связано с нормализацией количества тестирований после майских праздников.

Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также ожидается рост количества летальных исходов.

"За период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев, смертей и госпитализаций ускорилась. Снижение происходит во всех областях Украины. В значительной степени это связано с большим количеством выходных и праздничных дней. Во время праздников меньше людей госпитализируют, меньше тестируют, а данные о летальных случаях вносятся со значительными задержками. Поэтому трудно оценить настоящую эпидемическую динамику в этот период. В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных случаев в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - говорится в сообщении.

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Ученые акцентировали, что на данный момент задержка обнародования данных по новым выявленным случаям и смертям близка к историческому максимуму и составляет в среднем одну неделю.

Также ученые обратили внимание на то, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и занятые места в отделениях интенсивной терапии освобождаются медленно.

"Количество занятых аппаратов ИВЛ снизилось на 25% по сравнению с максимумом, и на 11% в течение последней недели. Занятых мест в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) уменьшилось на 22% по сравнению с максимальными значениями, и на 9% в течение последней недели", - говорится в исследовании.
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Топ комментарии
+6
Ну що нарід, ти вже звик до провідних позицій у світі по генерації трупів від ковіда? Радій.те.
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13.05.2021 10:07
+6
Та куди вже вище? Перше місце у Європі! Гросмейтери, ***...
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13.05.2021 10:11
+4
як так, санітар стєпашка вже перекрасив красні зони в оранжеві. і на тєбє.
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13.05.2021 10:12
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Как бы на новость не тянет.....
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13.05.2021 10:07 Ответить
" Пальцем в небо?"...
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13.05.2021 10:09 Ответить

- Да, мы не верим в бога, - чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. - Но об этом можно говорить совершенно свободно.(с)
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13.05.2021 10:31 Ответить
Ну що нарід, ти вже звик до провідних позицій у світі по генерації трупів від ковіда? Радій.те.
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13.05.2021 10:07 Ответить
С чемпионом мира по борьбе с корона вирусом переживать нечего:
На следующей неделе в Украине ожидается увеличение количества COVID-больных и летальных случаев, - прогноз Нацакадемии наук - Цензор.НЕТ 3261
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13.05.2021 10:08 Ответить
Та куди вже вище? Перше місце у Європі! Гросмейтери, ***...
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13.05.2021 10:11 Ответить
Весь мир театр...
Сначала анонс потом представление.
Второй год.
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13.05.2021 10:12 Ответить
вылезет цалование креста и майские гульки
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13.05.2021 10:12 Ответить
як так, санітар стєпашка вже перекрасив красні зони в оранжеві. і на тєбє.
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13.05.2021 10:12 Ответить
Послепраздничный " отходняк". Так это было и так ясно. После того как неожиданно на майские все "красные" зоны "неожиданно" стали желтыми.
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13.05.2021 10:38 Ответить
Бомбане сто відсотків, був недавно в Україні ,усім всьо пофіг, справляють весілля дні народження і т д ну і ясна річ усі без масок.
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13.05.2021 13:28 Ответить
 
 