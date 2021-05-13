РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12643 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Правосудие
3 853 35
контрразведка (486) Мариуполь (5562) СБУ (18692) теракт (2152) наемники РФ (2003)

Агент ФСБ РФ, готовящий теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Агент ФСБ РФ, готовящий теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Разоблаченный контрразведкой СБУ агент спецслужб РФ приговорен к шести годам лишения свободы. Злоумышленник собирал разведданные подразделений Вооруженных Сил Украины и занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время задержания у преступника было изъято самодельное взрывное устройство, которое он достал из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.

Досудебным расследованием установлено, что житель Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.

Суд признал злоумышленника виновным по: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разбор деятельности ЧВК "Вагнер": Практически каждое серьезное задание было бездарно провалено. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
А не многовато ли 6 лет? Антоненко на шару год отсидел, а то тероризм!
показать весь комментарий
13.05.2021 10:10
+11
Ну судьи вообще звери! За терроризм целых 6 лет! Понять и простить. Однозначно. А срока пусть добровольцы мотают. Да, зелебобики?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:13
+10
Шість років ? Та Стерненку за нібито пограбованих 300 грн більше дали Агент ФСБ РФ, готовящий теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1268
А чому не смертна кара ??
показать весь комментарий
13.05.2021 10:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И я спрошу! А нельзя ли его сделать донором органов?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:09 Ответить
А не многовато ли 6 лет? Антоненко на шару год отсидел, а то тероризм!
показать весь комментарий
13.05.2021 10:10 Ответить
Все сгласно УПК имени Портнова - пока его не отменят - руки у наших органов связаны.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:54 Ответить
Єрмак "в законе".
показать весь комментарий
13.05.2021 10:11 Ответить
готовящий - это в настоящем времени, а в прошедшем - готовивший.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:11 Ответить
Ну судьи вообще звери! За терроризм целых 6 лет! Понять и простить. Однозначно. А срока пусть добровольцы мотают. Да, зелебобики?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:13 Ответить
если учесть, что на ********* за терроризм дают 20 лет, то етот петух отделался легким испугом
показать весь комментарий
13.05.2021 14:30 Ответить
Проти атовця та волонтера порушили кримінальну справу за заклик "почистити всі промосковські монастирі" ... в Украине если украинцы проявляют желание начать управлять своим государство то их называют националистами, ,а некоторые нацистами ,да ещё открывают против них уголовные дела, может терпець у украинского народа когда то лопнет ,каждый народ хочет жить в своём государстве ,а не арендовать его. Агент ФСБ РФ, готовящий теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6952
показать весь комментарий
13.05.2021 10:16 Ответить
А це вже реальний писець та ще й на заході...
показать весь комментарий
13.05.2021 15:43 Ответить
Шість років ? Та Стерненку за нібито пограбованих 300 грн більше дали Агент ФСБ РФ, готовящий теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1268
А чому не смертна кара ??
показать весь комментарий
13.05.2021 10:17 Ответить
Материальный ущерб на лицо, а тот только готовил, могут дать условно, они же наши люди.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:20 Ответить
10 баксов это материальный ущерб? Ущерб будет когда Стерненко иск подаст о компенсации за время проведенное на нарах
показать весь комментарий
13.05.2021 10:38 Ответить
Не переживай что стерненку так мало дали. Еще за убийство будет суд, накинут десяточку.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:36 Ответить
За вбивство вбивці, який отримав гроші від замовника ?
Це нонсенс.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:37 Ответить
за-тся пыль глотать. Труханов, он тоже не вечен
показать весь комментарий
13.05.2021 10:42 Ответить
Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 1404 "Готовящий" (с).
Тобто, готує і донині. Керує підготовкою з місць позбавлення волі або у вільний час з виїздом на місце.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:26 Ответить
жорстокий вирок Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9834
показать весь комментарий
13.05.2021 10:28 Ответить
6 лет за подготовку теракта Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 7126? У нас только за "посягання на життя державного чи громадського діяча" червонец дают. Вот такое оно украинское законодателство
показать весь комментарий
13.05.2021 10:35 Ответить
Антиукраинское.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:42 Ответить
Шесдь! Путлеровскому диверсанту. Ну не пистец ли, а?!
показать весь комментарий
13.05.2021 10:36 Ответить
Та подожди. Сейчас срок в КПЗ посчитают, год-два за примерное поведение и участие в самодеятельности скостят. и через год-второй на волю с "чистой" совестью. И то если его еще раньше на какого не будь донецкого алкаша не поменяют
показать весь комментарий
13.05.2021 10:41 Ответить
Повинно бути ДВАДЦЯТЬ шість !
показать весь комментарий
13.05.2021 10:44 Ответить
і на уранові копальні
показать весь комментарий
13.05.2021 12:32 Ответить
Коли дерьмак свого колегу на таксиста поміняє? Мабуть, найближчим часом. Перед зустріччю Буби з фуйлом. "Жест доброї волі". До 14 червня буде помилуваний "велічайшим" і повернеться в мордор.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:45 Ответить
Сенцову за надуманные намерения 20 лет дали. Если мы с такими судами так и дальше будем защищать державу, то скоро мы эту державу потеряем.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:48 Ответить
обменяют на таксистов
показать весь комментарий
13.05.2021 10:53 Ответить
а кто в курсе, с каких времен в УПК такие нормативы ?
показать весь комментарий
13.05.2021 11:36 Ответить
Черз год-два, учитывая срок нахождения в СИЗО, примерное поведение и сотрудничество с кумом, выйдет на свободу как ни в чем не бывало. Если еще раньше не обменяют на бомжа.
показать весь комментарий
13.05.2021 11:38 Ответить
та нелюди какие то эти "судьи".... - а панять и прастить...... - тем более что его обменяют на другого агента "консерву".... Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4789 , а если серьезно, то возможно нужно было что бы та тварь прокацапская подорвало (погибли б) их дете или родителей....возможно тогда что то бы осознали и поняли...- пожизненно на рудники...
показать весь комментарий
13.05.2021 12:30 Ответить
Амнистия однако.
показать весь комментарий
13.05.2021 12:45 Ответить
Хорошо хоть не наградили!!!
показать весь комментарий
13.05.2021 12:55 Ответить
За страйкбольное оружие и за резиновые шлепанцы в Северном Габоне украинцам дают 20 лет. За терроризм в Украине оркам дают 6 и то не всем.
показать весь комментарий
13.05.2021 13:09 Ответить
Карма неотвратима. Ватнице крымнаш сносят дом русские оккупанты
https://u-news.com.ua/110242-u-putina-ostalos-pol-lica-v-krymu-razbirajut-dom-s-portretom-prezidenta-rf.html
показать весь комментарий
13.05.2021 15:51 Ответить
 
 