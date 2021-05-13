"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиева

19-летний студент Ильназ Галявиев, который 11 мая устроил бойню в школе российской Казани, пытался перегрызть себе артерию после того, как сдался полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в выдержке из его допроса, которую опубликовал Telegram-канал LifeShot.

"После того, как у меня закончились патроны, я вышел в коридор. Я спустился на первый этаж и посмотрел в сторону главного входа, где увидел там стоящего на входе мужчину в синей экипировке и с оружием в руках. Тогда я понял, что это сотрудник правоохранительных органов. Также вдали на улице я увидел полицейскую машину. Затем я решил сдаться, так как понял, что меня все равно задержат…. Я вышел на улицу через парадный вход с поднятыми вверх обеими руками, и на крыльце гимназии мне сказали встать на колени, после чего меня задержали сотрудники", – рассказал Галявиев.

"Меня усадили в полицейскую машину, где я попытался совершить суицид, перекусив своими зубами артерию на левой руке. Я перекусил всю свою кожу в этом месте, добрался до жира и мышц, но артерию так и не нашел. От укусов у меня остался след на левой руке с запёкшейся кровью. Когда полицейский узнал, что я пытаюсь перекусить артерию, он остановил меня. После чего меня привезли в отдел", – добавил он.

Во время допроса стрелок также признался, что всех, в кого он стрелял, он хотел убить, а не просто ранить: "Если я кого-то просто ранил, так это не потому, что я решил его, их ранить или напугать, я просто промахнулся и... не убедился, что они мертвы. Я надеялся, что всех, в кого я стрелял, я убил".

"Изначально я хотел убить около 20 человек в гимназии, а потом рассчитывал, как пойдет, и насколько у меня хватит сил и возможностей. Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых", - добавил он.

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Напомним, утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись. Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя "богом" и рассказал, что прошлым летом в нем "начал пробуждаться монстр". Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.