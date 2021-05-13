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Казань (25) школа (2887) массовое убийство (69)

"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиева

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

19-летний студент Ильназ Галявиев, который 11 мая устроил бойню в школе российской Казани, пытался перегрызть себе артерию после того, как сдался полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в выдержке из его допроса, которую опубликовал Telegram-канал LifeShot.

"После того, как у меня закончились патроны, я вышел в коридор. Я спустился на первый этаж и посмотрел в сторону главного входа, где увидел там стоящего на входе мужчину в синей экипировке и с оружием в руках. Тогда я понял, что это сотрудник правоохранительных органов. Также вдали на улице я увидел полицейскую машину. Затем я решил сдаться, так как понял, что меня все равно задержат…. Я вышел на улицу через парадный вход с поднятыми вверх обеими руками, и на крыльце гимназии мне сказали встать на колени, после чего меня задержали сотрудники", – рассказал Галявиев.

"Меня усадили в полицейскую машину, где я попытался совершить суицид, перекусив своими зубами артерию на левой руке. Я перекусил всю свою кожу в этом месте, добрался до жира и мышц, но артерию так и не нашел. От укусов у меня остался след на левой руке с запёкшейся кровью. Когда полицейский узнал, что я пытаюсь перекусить артерию, он остановил меня. После чего меня привезли в отдел", – добавил он.

Во время допроса стрелок также признался, что всех, в кого он стрелял, он хотел убить, а не просто ранить: "Если я кого-то просто ранил, так это не потому, что я решил его, их ранить или напугать, я просто промахнулся и... не убедился, что они мертвы. Я надеялся, что всех, в кого я стрелял, я убил".

"Изначально я хотел убить около 20 человек в гимназии, а потом рассчитывал, как пойдет, и насколько у меня хватит сил и возможностей. Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева. ВИДЕО

Напомним, утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись. Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя "богом" и рассказал, что прошлым летом в нем "начал пробуждаться монстр". Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.
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Топ комментарии
+45
А **** им еще делать - после такого воспитания?
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 9828
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13.05.2021 10:21
+30
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 3891
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13.05.2021 10:22
+30
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 8126
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13.05.2021 10:23
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Краще б путіна пішов вбивати..
Чи ще якогось виродка. На росії їх безліч.
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13.05.2021 10:11 Ответить
А **** им еще делать - после такого воспитания?
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 9828
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13.05.2021 10:21 Ответить
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 3891
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13.05.2021 10:22 Ответить
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 8126
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13.05.2021 10:23 Ответить
с горшка - прямо на войну!
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13.05.2021 12:10 Ответить
Десь я бачив картинку де дві кацапсбкі свиноматки переодягли своїх чад в пілотки та галіХВе со звяздой і сидяяяять спотерігають за ними... І підпис: Скорей би война да детишек туда отправить...
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13.05.2021 14:51 Ответить
+ там куча мусоров есть, чиновников и подобного биомусора, стал бы героем, а так стал ******
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13.05.2021 10:26 Ответить
Ви жартуєте? КацапаРаб боїться на чиновника погано у інтернеті написати а то вбивати.... ви погано знаєте кацапоРабів, вони тільки на завідомо слабшого можуть нападати.
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13.05.2021 11:27 Ответить
Да пох, кем он стал, главное что он хорошее дело сделал. Чем хуже для расейки, тем лучше для нашей старны. Именно поэтому я приветствую всяческие происшествия на расейке и желаю им побольше таких случаев, пожаров, наводнений, землетрясений, различных техногенных катастроф и тд. И пох кто и кого там убивает, детей-так детей, дети вырастают и сменяя отцов прутся в Украину убивать наш народ. Мой отец прошел всю войну и мне тяжело представить что он в где-то в окопе в 45 году, переживал по поводу того, что из-за бомбежки Берлина или Лейпцига, погибли немецкие женщины и дети.
Так что казанский стрелок сделал правильно, мало убил, ну да ничего, следущий стрелок завалит больше. Побольше бы таких стрелков на расейке!
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13.05.2021 11:31 Ответить
А до этого была ФИДО. Ты почитай что это, просто так, для твоего общего развития. ВнучОк, ты наверняка по своему папашке судишь? Дык я не виноват что твой алкаш-папаша, 70гр в компах баран и не сидит за компом.
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13.05.2021 13:32 Ответить
Я тоже его собирал, но так до конца и не дособрал, убьіл в длительную командировку, но потом бьіл Орион128, Спектрум и, наконец в 91- айбиэмка pc-at . На службе абиємки бьіли где-то с 87-88, уже не помню.
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13.05.2021 19:39 Ответить
Ну вот видишь, у тебя может біть отец 37 гр, а у меня 22гр не может? Мой умер в 80, относительно молодім, моложе чем я сейчас.
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13.05.2021 19:43 Ответить
Мой рано ушел, все последствия ранений и контузии.
А насчет детей...не считаю что перегнул, хоть я уже трижды дед, это мое личное мнение и я никому не навязываю.
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13.05.2021 23:32 Ответить
Этот, ощутивший себя "бохом", и близко к ним бы не подошёл, побоялся бы, что его сразу "завалят". Да и раболепство в мокшандии перед ними тоже никто не отменял. А вот в школе, над беззащитными и безоружнымион оттянулся по полной. Там он действительно себя "бохом" почуствовал.
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13.05.2021 12:44 Ответить
Так він по завданню ху-ла туди й пішов. Тим більш що недавно кацапська влада попереджала про теракти. Правда в Криму. Але то таке, буде й в Криму.
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13.05.2021 10:30 Ответить
Я теж про це думала. Що вбивства відбулись не просто так.
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13.05.2021 10:33 Ответить
І чому власне агресія проти школярів. Це не причина взагалі. Для росєян є більш вагомі подразники.
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13.05.2021 10:34 Ответить
Можливо й так, але будинки вже підривали як мінімум два рази, в 1999 і недавно. Останній раз кацапи почали здогадуватись що щось не так, що їх обдурюють уже в відкриту. А з дітьми це відносно нове, тим більш що в Криму добре пройшло. В татарстані хочуть хочуть нового ворога знайти, як раніше в Ічкерії. Ви помилково надієтесь що в кацапів є щось людське.
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13.05.2021 10:55 Ответить
а их так воспитывают - отрываться на более слабых
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13.05.2021 11:28 Ответить
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 6589 Нужно вырвать чуваку все зубы.
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13.05.2021 10:13 Ответить
Нее, не все. Один нужно оставить. Для зубной боли!
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13.05.2021 10:19 Ответить
а в эстетических целях можно вырвать "шахматкой", чтоб сходились на деснах
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13.05.2021 11:30 Ответить
Горе у людей,а вы тут шутите,бог вас накажет
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13.05.2021 10:57 Ответить
Уже созвонился и договорился?
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13.05.2021 11:10 Ответить
Вася, ты просту дурак или вообще феерический долбодятел?
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13.05.2021 11:32 Ответить
У этих "людей" всего пару дней назад праздник был, что дети могилки изображали. Сорян, встявлять фотки не умею...
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13.05.2021 13:34 Ответить
10 загиблих -горе, 40 млн загиблих - свято, шиза?
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13.05.2021 13:54 Ответить
тупой малолетний баран - не ту цель выбрал.
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13.05.2021 10:13 Ответить
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 2867
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13.05.2021 10:14 Ответить
На допросе Галявиев называл себя "богом"Источник: https://censor.net/ru/n3264961

синдром месіанства, богоізбраності і бісогонства
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13.05.2021 10:22 Ответить
Кремлёвский Фюрер тоже так говорил, когда подрывал многоэтажные дома, он говорил что будет всех мочить в сортире. "Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 857
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13.05.2021 10:22 Ответить
А шо ожидать от людей , рождённых при монстрах
Ведь этот малолетний убийца всю жизнь жил под *****
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 7500
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13.05.2021 10:26 Ответить
номер школы 175
это аналогия с "11 сентября рейс Юнайтед Эйрлайнз 175"
дата рождения убийцы - 11 сентября.
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13.05.2021 10:30 Ответить
Сирийский мальчик же сказал, -Я все Аллаху расскажу!
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13.05.2021 11:35 Ответить
Не удивлюсь, если он с утра и до утра играл в компьютерные игры.
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13.05.2021 10:30 Ответить
а потом ему позвонил ктулху и сказал что делать. Спасибо, дело раскрыто!
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13.05.2021 11:06 Ответить
Собственно, нам их дела не нужны. Нам, главное, чтоб эти шизанутые к нам не перелезли.
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13.05.2021 11:12 Ответить
Мне просто интересна выборка мб где-то есть, сколько людей шло на "стрельбище", которые играли в комп игры "до утра" и сколько тех что не играли. Каких больше будет?
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13.05.2021 11:15 Ответить
Ну ясен пень в видеоигры, а во что же еще!
Вот в старые добрые времена, пока еще не выдумали эти дурацкие видеоигры, детки только в "дочки-матери" и игрались
"Я прийшов до гімназії вбивати, а не лякати і когось поранити або залишити в живих": опубліковані уривки з допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 9203
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13.05.2021 14:19 Ответить
ильназ настоящий рузький чилавек.
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13.05.2021 10:32 Ответить
в телеграмме 400 просмотров было. дебилы
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13.05.2021 10:50 Ответить
а лайки были ?
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13.05.2021 11:32 Ответить
Что общего у стрелков из Казани и Керчи, и откуда торчит костлявая лапа ФСБ
https://www.youtube.com/watch?v=ff_gtaRv0b4
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13.05.2021 10:52 Ответить
Милый мальчик...
В президенты копростана его! Только фамилию сменить, можно как лень in - тупин, или асламбек овцейобович - сурков! Моржовая, уже старая звизда, а это молодая...
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13.05.2021 11:24 Ответить
Бумеранг,ты моя бумеранг... "Я прийшов до гімназії вбивати, а не лякати і когось поранити або залишити в живих": опубліковані витримки з допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 5454
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13.05.2021 11:32 Ответить
Москальське зомбування змушує пацієнтів вбивати беззбройних та беззахисних. Цьому богу достатньо було показати людину у однострої аби він рідко покакав та пішов здаватися.
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13.05.2021 11:34 Ответить
Имена детей: Амир Ш., Амир В., Амир З., Алиса Г. и Зульфия Г. 2006 года рождения и Дамир Г., 2007 года рождения.

"Я прийшов до гімназії вбивати, а не лякати і когось поранити або залишити в живих": опубліковані уривки з допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 957
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13.05.2021 11:45 Ответить
И зачем публиковать бред сумасшедшего, не понятно...
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13.05.2021 12:20 Ответить
людиноненависницький народ, яких інших героїв можна від них чекати?
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13.05.2021 13:08 Ответить
Яку країну збудували, те і мають...
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13.05.2021 13:39 Ответить
параноидный шизофреник. дебют как раз в 19 лет - обычное дело.
ружжо законное.
от такого почти нет приёма, может случиться когда и где угодно.
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14.05.2021 04:12 Ответить
 
 