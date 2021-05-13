Связанная с коронавирусом смертность примерно в 3 раза превышает статистику Минздрава по летальности, - Нацакадемия наук

Наблюдаемая летальность от коронавируса в Украине, по имеющимся данным, 4 недели назад составляла не менее 2,7%. В первой декаде апреля наблюдалось четко выраженное пиковое значение числа летальных случаев вследствие болезни. С тех пор происходит резкое снижение этого показателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной академии наук Украины.

"Полученные данные существенно уточняют численность случаев избыточной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике от Минздрава примерно втрое", - заявили ученые.

В НАН отметили, что такие данные подтверждает и Институт показателей и оценки здоровья (IHME), расположенный в США.

По их данным, "число жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раз больше", - отмечают в НАН.

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