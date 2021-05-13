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Связанная с коронавирусом смертность примерно в 3 раза превышает статистику Минздрава по летальности, - Нацакадемия наук

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Связанная с коронавирусом смертность примерно в 3 раза превышает статистику Минздрава по летальности, - Нацакадемия наук

Наблюдаемая летальность от коронавируса в Украине, по имеющимся данным, 4 недели назад составляла не менее 2,7%. В первой декаде апреля наблюдалось четко выраженное пиковое значение числа летальных случаев вследствие болезни. С тех пор происходит резкое снижение этого показателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной академии наук Украины.

"Полученные данные существенно уточняют численность случаев избыточной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике от Минздрава примерно втрое", - заявили ученые.

В НАН отметили, что такие данные подтверждает и Институт показателей и оценки здоровья (IHME), расположенный в США.

По их данным, "число жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раз больше", - отмечают в НАН.

Читайте также: На следующей неделе в Украине ожидается увеличение количества COVID-больных и летальных случаев, - прогноз Нацакадемии наук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Тобто - кожного дня Україна має по загиблим - три Ілловайська, кожного дня. Скільки можна терпіти цього Порошенка, правда зелебобіки?
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13.05.2021 10:23
+6
Просили геноцид ?
От тепер маєте.
А восени ще і голод почнеться.
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13.05.2021 10:21
+4
А яка його реальна вартість, якщо дивитися по цінам, котрі виросли вдвічі?
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13.05.2021 10:29
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Така оптимістична картинка в цій темі.. Ще і зі стрілочкою. Связанная с коронавирусом смертность примерно в 3 раза превышает статистику Минздрава по летальности, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 9214
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13.05.2021 10:20 Ответить
Втішили, блін...
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13.05.2021 10:21 Ответить
Просили геноцид ?
От тепер маєте.
А восени ще і голод почнеться.
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13.05.2021 10:21 Ответить
долар по 100 вже був.
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13.05.2021 10:25 Ответить
А яка його реальна вартість, якщо дивитися по цінам, котрі виросли вдвічі?
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13.05.2021 10:29 Ответить
Ринкова. НБУ навіть на міжбанк не виходить вже кілька тижнів. врахуйте ще те, що штати багато зелених папірців надрукували, щоб роздати піплу під час карантину.
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13.05.2021 10:42 Ответить
Хочєшь пагаваріть пра госдолг США, русскій?
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13.05.2021 10:44 Ответить
тупню, друк грошей під час карантину став світовою тенденцією.
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13.05.2021 10:46 Ответить
Але інфляція щось лише в Україні. Певно це саме доказує що Зеленський-найвеличніший лідер всесвіту. Жгі єщо.
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13.05.2021 10:55 Ответить
слабкі економіки "лягають" першими. чи ви не у курсі?
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13.05.2021 10:56 Ответить
А на фіга нам тоді Зеленський? Чи він і сам слабкий? Уже два роки, як не просто просрано всі здобутки, а ще й яму викопали.
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13.05.2021 11:25 Ответить
Ну шо вже обрали. А здобутки, на мою думку, були більше декларативні.
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13.05.2021 12:16 Ответить
а, когда США перестанут печатать и поднимут ставку, а это вот вот будет, что ждет гривну...?
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13.05.2021 11:02 Ответить
Питання до макроекономістів.
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13.05.2021 12:12 Ответить
Ера зубожіння закінчилась, настала ера вимирання.
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13.05.2021 10:26 Ответить
Це новина лише для зебілів. 😰 І то їхня курча пам'ять знову підштовзнп їх віддати голос за СН і Бубочку при черговому опитування електоральних симпатій.
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13.05.2021 10:22 Ответить
ну не за барыгу же
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13.05.2021 11:08 Ответить
Так а хто ж тепер бариґа? Хто серіали кацапа продає, на війні торгує? Хіба не бариґа желений?
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13.05.2021 11:11 Ответить
Тобто - кожного дня Україна має по загиблим - три Ілловайська, кожного дня. Скільки можна терпіти цього Порошенка, правда зелебобіки?
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13.05.2021 10:23 Ответить
И что предлагают шоколадники? Петр Лексеич прийдут и изведут ковид "за две недели", аки супостата обещались? А еще инфаркты-инсульты изничтожит, рак уморит? А там не Илловайск - там чуть ли на Голодомор счет покатит?...
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13.05.2021 20:42 Ответить
Деньги, сэкономленные на содержании этой богадельни для старых маразматиков лучше пустить на закупку вооружения.
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13.05.2021 10:30 Ответить
10 млн. Пфайзер по 20 долларов= 200 млн. долларов, или 5,5 млрд. гривен. А на дороги ушло 85 млрд. гривен
Ремонт 1 км дороги за год подорожал в два раза, хотя цены на материалы почти не изменились. Пусть падлы ответят, как???
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13.05.2021 10:30 Ответить
Цифри оманливі, особливо коли я сам ними займаюся; з цього приводу справедливим є вислів, приписуваний Дізраелі: «Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика».

- Марк Твен, 5 липня 1907
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13.05.2021 10:30 Ответить
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году. Такие данные сообщил исполнительный директор инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святослав Абрамов, передает Интерфакс-Украина.
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13.05.2021 10:31 Ответить
можно себе 1000 раз говорить, шо хворобы нет, но она к сожалению есть и никуда не денется.
можно не прививаться - хорошо понимаю нежелание украинцев колоться какой то хренью замешаной на индийской моче, но ничего не делать - ето тоже не выход и ето так по рыжему- закрыть глаза и сделать вид, шо все очень и очень....
сам рыжий штрыканулся между прочим, как и моника
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13.05.2021 10:33 Ответить
Я тут даже больше скажу, приехала моя девушка с одессы с симптомами короны, без обоняния, пошла делать тест, и оказалось она здорова...
Мой знакомый заболел воспалением, тепло было, он крепкий парень, здоровый, врачи написали воспаление... Но не корона...
Вот я всерьез думаю, что они спецом занижают статистику...
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13.05.2021 10:34 Ответить
Ага!
Кролика видишь?

- Не вижу.
А он есть...
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13.05.2021 17:24 Ответить
на кровь сдайте, 7 анализов барли и из вены. Уходит корона вниз по органам
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13.05.2021 22:01 Ответить
Та уже поздно, завтра на вакцинацию идем, я испытаю на себе зенеку, а моя девушка файзер...
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14.05.2021 01:42 Ответить
c внж?
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14.05.2021 08:40 Ответить
Собственно, в рамках идущей сейчас Мировой войны, любое сообщение на тему "а вот там-то буйствует барановирус" нужно понимать так: на данной территории идёт война, а факт её наличия прикрывают "вспышкой барановируса".
Украина охвачена войной: ОПГ Ахметова договорилась с военной верхушкой, и пытается подмять под себя всю страну.
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13.05.2021 10:39 Ответить
"число жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) Джерело: https://censor.net/ua/n3264962"

А цих ви як, і головне навіщо, порахували?
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13.05.2021 10:44 Ответить
Два роки всі ми потужно боремося з короновірусом, а побороли грипп. Куди ділися звичні епідемії гриппу, де ділися рідні та знайомі курячі та свинячі штамми? За два роки я не чув ні про одну, що лікувати грипп вже стало не рентабельно, всі виробники варять вакцини?
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13.05.2021 10:46 Ответить
Грип є менш заразним, ніж ковід. Тому, коли значна частина населення носить маски та дотримується дистанції, та зменшене авіасполучення, це значно сильніше впливає на грип, ніж на ковід.
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13.05.2021 11:43 Ответить
И Австралии никакой нет, хватит врать!
Австралии нет: пост юной шведки взволновал Facebook

Пов'язана з коронавірусом смертність приблизно втричі перевищує статистику МОЗ за летальністю, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 7002
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13.05.2021 11:59 Ответить
На підставі чого вирішили, що грип "меньш заразний"?
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13.05.2021 17:27 Ответить
На підставі того, що базове репродукційне число ковіда більше, ніж у сезонного грипу або при пандемії свиного грипу 2009 року.
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13.05.2021 17:38 Ответить
Якщо такий розумник, то може повідаєш, яка смертність в Ковіда?
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13.05.2021 18:15 Ответить
блин, точно, де ж ті свинячі, котячі, кор, свинки, теберкульоз, запалення і тп --- нехай вертаються, з ними жити було спокійніше
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13.05.2021 11:45 Ответить
 
 