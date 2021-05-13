Связанная с коронавирусом смертность примерно в 3 раза превышает статистику Минздрава по летальности, - Нацакадемия наук
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Наблюдаемая летальность от коронавируса в Украине, по имеющимся данным, 4 недели назад составляла не менее 2,7%. В первой декаде апреля наблюдалось четко выраженное пиковое значение числа летальных случаев вследствие болезни. С тех пор происходит резкое снижение этого показателя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной академии наук Украины.
"Полученные данные существенно уточняют численность случаев избыточной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике от Минздрава примерно втрое", - заявили ученые.
В НАН отметили, что такие данные подтверждает и Институт показателей и оценки здоровья (IHME), расположенный в США.
По их данным, "число жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раз больше", - отмечают в НАН.
Пожалуйста, подождите...
От тепер маєте.
А восени ще і голод почнеться.
Ремонт 1 км дороги за год подорожал в два раза, хотя цены на материалы почти не изменились. Пусть падлы ответят, как???
- Марк Твен, 5 липня 1907
можно не прививаться - хорошо понимаю нежелание украинцев колоться какой то хренью замешаной на индийской моче, но ничего не делать - ето тоже не выход и ето так по рыжему- закрыть глаза и сделать вид, шо все очень и очень....
сам рыжий штрыканулся между прочим, как и моника
Мой знакомый заболел воспалением, тепло было, он крепкий парень, здоровый, врачи написали воспаление... Но не корона...
Вот я всерьез думаю, что они спецом занижают статистику...
Кролика видишь?
- Не вижу.
А он есть...
Украина охвачена войной: ОПГ Ахметова договорилась с военной верхушкой, и пытается подмять под себя всю страну.
А цих ви як, і головне навіщо, порахували?
Австралии нет: пост юной шведки взволновал Facebook