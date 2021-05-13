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"Это исключительно маркетинговый ход", - Ляшко призвал граждан не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал не делать тесты на выявление антител к коронавирусу без крайней необходимости и не связывать наличие или отсутствие таких антител к действию вакцины против COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в ходе прямого эфира в Инстаграм "Радио Свобода", отвечая на вопросы зрителей о том, почему после прививки не были обнаружены антитела.

"Это (вакцинация. - Ред.) не является показателем для проведения каких-то исследований на антитела. Это исключительно маркетинговый ход, и не нужно бегать делать после перенесенной болезни или после проведенной вакцинации, если вы только не попадаете в определенную категорию, когда вам рекомендуется это сделать для проведения исследований. Кроме гуморального иммунитета, есть еще клеточный иммунитет и отсутствие или наличие антител, которое можно исследовать той или иной тест-системой в той или иной лаборатории, - это не свидетельство того, что вакцина работает или не работает", - сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что после проведения прививки иммунитет формируется, однако метод, которым определялись антитела, может этого не зафиксировать.

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В Украине резко выросло количество прививок от COVID-19 второй дозой, о чем свидетельствуют данные, обнародованные 12 мая на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. Всего в Украине хотя бы первой дозой уже вакцинировали около 900 тыс. человек.
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Топ комментарии
+17
Перевожу на общедоступный, зачем вам знать реальную эффективность того что мы Вам вкололи? Мы денежку уже посчитали.
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13.05.2021 10:32
+4
А налоги которые я плачу в бюджет разве это не мои деньги? Или то не деньги?
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13.05.2021 10:39
+4
"Это исключительно маркетинговый ход", - Ляшко призвал граждан не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости - Цензор.НЕТ 7417
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13.05.2021 10:43
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Перевожу на общедоступный, зачем вам знать реальную эффективность того что мы Вам вкололи? Мы денежку уже посчитали.
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13.05.2021 10:32 Ответить
А тобі що, за гроші кололи?
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13.05.2021 10:38 Ответить
А налоги которые я плачу в бюджет разве это не мои деньги? Или то не деньги?
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13.05.2021 10:39 Ответить
В такому разі, безкоштовної медицини не має ніде і не може бути. Ми-не виключення.
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13.05.2021 11:49 Ответить
Нє, то не твої дєньги, то вже їх дєньги "Це виключно маркетинговий хід", - Ляшко закликав громадян не робити тести на антитіла до коронавірусу без гострої потреби - Цензор.НЕТ 6007
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13.05.2021 14:39 Ответить
разве это не мои деньги?
===
А если ты не уколишься то что - налоги тебе отменят?
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13.05.2021 14:57 Ответить
У государства своих денег нет. Только деньги налогоплательщиков, наши деньги.
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13.05.2021 10:43 Ответить
По ходу мудрому нариду решили плацебо вколоть.... кушай... те!
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13.05.2021 10:35 Ответить
"Это исключительно маркетинговый ход", - Ляшко призвал граждан не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости - Цензор.НЕТ 7417
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13.05.2021 10:43 Ответить
Скоро в уголовный кодекс добавят запрет проверять подействовала вакцина или нет.
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13.05.2021 10:52 Ответить
От молодец! Лозами впарить глюкозу, вакцину продать, профит!
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13.05.2021 10:53 Ответить
Не ведіться на цей маркетинговий хід - нащо вам знати що через півтора місяці вакцинації ковішілдом антитіла ніскільки не виробилися, бо привезли гівно, а не вакцину.
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13.05.2021 11:32 Ответить
А как люди узнают что вакцина работает?
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13.05.2021 11:39 Ответить
ОРУ КАПСОМ!!! Красава! Н-да, все больше и больше убеждаюсь,что используя поводом действительно серьёзное заболевание, наворотили вокруг столько всего. что прямо умиляет))) Будь эти проповедники ковид-страшилок Пиноккио, носами земля была бы устлана метра на полтора толщиной))) В Польше треть народа вакцинировалась, 10% - уже дважды. В Украине... Ну как в Украине, не мне рассказывать. А циферки примерно равны все время - что по заболеваемости. что по смертности... И тенденции те самые. То есть делают прививки - не делают прививки, носят или херят ношение маски, закрывают магазины или не очень - волны эпидемии гуляют вне зависимости от этого. Теперь же как-то надо все объяснять и прятать концы в воду. Вот одна из неуклюжих попыток.
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13.05.2021 11:43 Ответить
 
 