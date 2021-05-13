Гибель 8 млн пчел во время доставки "Укрпочтой": Компания в следующем году прекратит предоставление этой услуги
Новости Цензор.НЕТ Общество
После того, как во время перевозки погибли 8 млн пчел, которых отправили пчеловоды из Закарпатской области, в компании "Укрпочта" заявили, что в следующем году прекратят перевозить пчел и будут рекомендовать обращаться к специализированным перевозчикам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что Укрпочта ежегодно в сезон транспортирует пчел, прежде всего по многочисленным просьбам украинских пчеловодов. Такие отправки требуют максимального внимания к упаковке и условиям перевозки, что несет в себе большие риски, и вопрос целесообразности такой услуги неоднократно поднимался в компании.
"Стоит отметить, что перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размещены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями. Также следует понимать, что грузовики, которыми Укрпочта перевозит отправления, не абсолютно герметичные - там есть доступ воздуха. Кроме того, в начале сезона сотрудники Укрпочты были неоднократно проинформированы об условиях пересылки пчел", - говорится в сообщении.
В "Укрпочте" сообщили, что провели переговоры с Ассоциацией пчеловодов и, непосредственно, с пчеловодами-отправителями. Степень ответственности и вопросы компенсации будут определены после выяснения всех обстоятельств.
"Требования к пересылке и транспортировке пчел будут усилены. В частности, уже согласован с профильной ассоциацией вопрос о температурных ограничениях: Укрпочта не будет перевозить пчел, если температура воздуха в городе отправления или доставки будет превышать + 20°С. На будущее, учитывая ранее заявленные планы, текущий случай и то, что обработка таких грузов автоматическими сортировочными линиями невозможна, в следующем году компания прекратит предоставление этой услуги и будет рекомендовать клиентам заблаговременно обращаться к специализированным перевозчикам, чтобы сохранить и свой бизнес, и здоровье пчел", - подытожили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что 8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты".
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Ну и не нойте.
Размещение пасек тоже строго регламентировано и каждый нормальный пчеловод имеет свои семьи.
Пострадали шаровики, которые покупают пчел весной, располагают ульи где попало, а осенью выбрасывают.
Этот мед - отрава, которую опасно потреблять.
Новая почта по скорости уже очень близко к укрпоште, а по стоимости доставки перегнала в разы.
Укрпочта некоторые заказы доставляет вообще бесплатно.
Вот жду посылку, начал отслеживать.
Реальный вес - 2,8 кг.
В накладной значится - 28 кг.
Звоню, там только робот Ева трындит хз что.
Связываюсь с отправителем - говорят, не волнуйтесь.
Там такая программа прибацанная для длинномеров, а реально заплатите, как за 3 кг.
Завтра посмотрю.
Хоть один раз показывает, что доставка завтра, второй - воскресенье.