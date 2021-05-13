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Новости Общество
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перевозки (511) пчелы (26) Укрпочта (287)

Гибель 8 млн пчел во время доставки "Укрпочтой": Компания в следующем году прекратит предоставление этой услуги

Новости Цензор.НЕТ Общество

Гибель 8 млн пчел во время доставки

После того, как во время перевозки погибли 8 млн пчел, которых отправили пчеловоды из Закарпатской области, в компании "Укрпочта" заявили, что в следующем году прекратят перевозить пчел и будут рекомендовать обращаться к специализированным перевозчикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что Укрпочта ежегодно в сезон транспортирует пчел, прежде всего по многочисленным просьбам украинских пчеловодов. Такие отправки требуют максимального внимания к упаковке и условиям перевозки, что несет в себе большие риски, и вопрос целесообразности такой услуги неоднократно поднимался в компании.

"Стоит отметить, что перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размещены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями. Также следует понимать, что грузовики, которыми Укрпочта перевозит отправления, не абсолютно герметичные - там есть доступ воздуха. Кроме того, в начале сезона сотрудники Укрпочты были неоднократно проинформированы об условиях пересылки пчел", - говорится в сообщении.

В "Укрпочте" сообщили, что провели переговоры с Ассоциацией пчеловодов и, непосредственно, с пчеловодами-отправителями. Степень ответственности и вопросы компенсации будут определены после выяснения всех обстоятельств.

"Требования к пересылке и транспортировке пчел будут усилены. В частности, уже согласован с профильной ассоциацией вопрос о температурных ограничениях: Укрпочта не будет перевозить пчел, если температура воздуха в городе отправления или доставки будет превышать + 20°С. На будущее, учитывая ранее заявленные планы, текущий случай и то, что обработка таких грузов автоматическими сортировочными линиями невозможна, в следующем году компания прекратит предоставление этой услуги и будет рекомендовать клиентам заблаговременно обращаться к специализированным перевозчикам, чтобы сохранить и свой бизнес, и здоровье пчел", - подытожили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" будет продолжать доставлять пенсии в населенные пункты, где нет отделений банков, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Возите депутатов.
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13.05.2021 10:37
+6
Прекратить услугу, а не проработать все нюансы и продолжить зарабатывать деньги, это конечно лучший выход .
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13.05.2021 10:37
+4
как один из выходов - Укрпочте перевозить слугню, у них неплохо получаются перевозки
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13.05.2021 10:40
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Правила форума Совет форумчан
Прекратить услугу, а не проработать все нюансы и продолжить зарабатывать деньги, это конечно лучший выход .
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13.05.2021 10:37 Ответить
убийцы
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13.05.2021 10:44 Ответить
вот именно. глупая реакция УкрПочты на свою профессиональную несостоятельность.
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13.05.2021 14:49 Ответить
Возите депутатов.
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13.05.2021 10:37 Ответить
как один из выходов - Укрпочте перевозить слугню, у них неплохо получаются перевозки
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13.05.2021 10:40 Ответить
Из этого ясно только одно, что компенсации точно не будет.
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13.05.2021 10:41 Ответить
Груз застрахован?
Ну и не нойте.
Размещение пасек тоже строго регламентировано и каждый нормальный пчеловод имеет свои семьи.
Пострадали шаровики, которые покупают пчел весной, располагают ульи где попало, а осенью выбрасывают.
Этот мед - отрава, которую опасно потреблять.
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13.05.2021 10:55 Ответить
В наступному році? А в цьому продовжите вбивати?
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13.05.2021 10:49 Ответить
Пчелоцид
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13.05.2021 11:03 Ответить
Держспожывслужба дает разрешение на транспортировку подобных грузов или им по барабану что такая массовая гибель пчел не их забота....
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13.05.2021 11:05 Ответить
Это ж какими жлобами нужно быть, чтобы нежного и ценного товара (пчёл) на полляма гривен отправлять Укрпочтой?! Ну найми ты нормальную машину с экспедитором по пчёлам за десятку гривен...
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13.05.2021 11:13 Ответить
А компенсировать людям убытки из миллионной зарплаты Смелянского? Загибель 8 млн бджіл під час доставки "Укрпоштою": Компанія наступного року припинить надання цієї послуги - Цензор.НЕТ 1722
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13.05.2021 11:19 Ответить
Смелянському не за це платять по два мільони гривень на місяць. Навіщо йому ще якісь бджоли???
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13.05.2021 11:21 Ответить
Це тре буті повним дебілом що б бджіл на звичайному вантаж. траку як посилки з китайськими прокладками везти, хоч би ***** почитали погуглiли як це робиться в адекватних країнах
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13.05.2021 11:23 Ответить
если они так предоставляют эту услугу то прекратить надо работу их руководства
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13.05.2021 11:23 Ответить
Маршрут, который "Нова пошта" выполняет за одни сутки, "Укрпошта" умудряется преодолевать за неделю!
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13.05.2021 11:25 Ответить
Нуу... ви ж не рівняйте FedEx та USPS, там десь таке ж співвідношення. Згідно рейтингу Всесвітнього поштового союзу якість наших поштових сервісів на 30 місці з 170 країн. Це дуже і дуже непогано

Загибель 8 млн бджіл під час доставки "Укрпоштою": Компанія наступного року припинить надання цієї послуги - Цензор.НЕТ 6032
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13.05.2021 11:41 Ответить
Вы о 30 месте пчеловодам тем расскажите, чьи пчёлы в дороге пропали.
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13.05.2021 21:50 Ответить
Так непогано, що навіть пошта росії на 11 пунктів вище?
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14.05.2021 02:29 Ответить
Хрен там.
Новая почта по скорости уже очень близко к укрпоште, а по стоимости доставки перегнала в разы.
Укрпочта некоторые заказы доставляет вообще бесплатно.
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13.05.2021 11:41 Ответить
Согласен. Уже больше года как стараюсь не пользоваться новой почтой. Хотя бардака там меньше .
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13.05.2021 11:46 Ответить
Про скорость доставки - брехня. Мне письмо их Харькова в Харьков шло неделю! Супер сроки.
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13.05.2021 12:06 Ответить
Уже не меньше.
Вот жду посылку, начал отслеживать.
Реальный вес - 2,8 кг.
В накладной значится - 28 кг.
Звоню, там только робот Ева трындит хз что.
Связываюсь с отправителем - говорят, не волнуйтесь.
Там такая программа прибацанная для длинномеров, а реально заплатите, как за 3 кг.
Завтра посмотрю.
Хоть один раз показывает, что доставка завтра, второй - воскресенье.
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13.05.2021 12:01 Ответить
Наивні пасічники: доручити щось "ніжніше" щебеню Укрпочті, яка ще більш деградувала від часів СССР ніж при совку...
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13.05.2021 12:20 Ответить
 
 