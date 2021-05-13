Гибель 8 млн пчел во время доставки "Укрпочтой": Компания в следующем году прекратит предоставление этой услуги

После того, как во время перевозки погибли 8 млн пчел, которых отправили пчеловоды из Закарпатской области, в компании "Укрпочта" заявили, что в следующем году прекратят перевозить пчел и будут рекомендовать обращаться к специализированным перевозчикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что Укрпочта ежегодно в сезон транспортирует пчел, прежде всего по многочисленным просьбам украинских пчеловодов. Такие отправки требуют максимального внимания к упаковке и условиям перевозки, что несет в себе большие риски, и вопрос целесообразности такой услуги неоднократно поднимался в компании.

"Стоит отметить, что перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размещены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями. Также следует понимать, что грузовики, которыми Укрпочта перевозит отправления, не абсолютно герметичные - там есть доступ воздуха. Кроме того, в начале сезона сотрудники Укрпочты были неоднократно проинформированы об условиях пересылки пчел", - говорится в сообщении.

В "Укрпочте" сообщили, что провели переговоры с Ассоциацией пчеловодов и, непосредственно, с пчеловодами-отправителями. Степень ответственности и вопросы компенсации будут определены после выяснения всех обстоятельств.

"Требования к пересылке и транспортировке пчел будут усилены. В частности, уже согласован с профильной ассоциацией вопрос о температурных ограничениях: Укрпочта не будет перевозить пчел, если температура воздуха в городе отправления или доставки будет превышать + 20°С. На будущее, учитывая ранее заявленные планы, текущий случай и то, что обработка таких грузов автоматическими сортировочными линиями невозможна, в следующем году компания прекратит предоставление этой услуги и будет рекомендовать клиентам заблаговременно обращаться к специализированным перевозчикам, чтобы сохранить и свой бизнес, и здоровье пчел", - подытожили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты".

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