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КГГА (2932) обыск (1845) прокуратура (4868)

Трое действующих и 4 экс-чиновника Департамента соцполитики КГГА уведомлены о подозрении в хищении 13,5 млн грн бюджетных средств, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Трое действующих и 4 экс-чиновника Департамента соцполитики КГГА уведомлены о подозрении в хищении 13,5 млн грн бюджетных средств, - прокуратура

По результатам проведенных 12 мая 2020 года обысков прокурорами Киевской городской прокуратуры и следователями СУ ГУНП в г. Киеве уведомлены о подозрении трое действующих и четыре экс-чиновника Департамента социальной политики КГГА по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как сообщалось накануне, в течение 2017-2019 годов, должностные лица Департамента соцполитики КГГА, вступив в сговор с должностными лицами предприятия, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка к цене составляет свыше 106%), в результате чего бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 13,5 млн грн.

"В связи с этим осуществлен ряд санкционированных судом обысков в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц Департамента КГГА (заместителя директора Департамента соцполитики, главного специалиста отдела, заведующего сектором и у бывшего начальника отдела указанного Департамента) и изъят достаточный объем доказательств для сообщения указанным служащим о подозрении", - следует из сообщения.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Ну, там рядовой соцработник ходит в шубах не хуже жены олигарха.
99 процентов бесплатной соцпомощи тупо воруетсч и локализуется через разные Евы.
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13.05.2021 10:46 Ответить
Ще боксера гарно перевірте, кому він на відкуп віддав місто під забудову.
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13.05.2021 11:05 Ответить
А как там Беня и К? Когда будут уведомлены?
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13.05.2021 11:28 Ответить
Половина пойдет на откуп и будут дальше жить не тужить.
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13.05.2021 16:14 Ответить
 
 