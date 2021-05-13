РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15626 посетителей онлайн
Новости Общество
3 641 20
Ткаченко Александр (429) Турция (3233)

Украинцам, летящим в Турцию, с 15 мая не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцам, летящим в Турцию, с 15 мая не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19, - Ткаченко

С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменяет данное требование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Декларация о намерениях, которая в начале мая была подписан между Украиной и Турцией - имеет первые результаты. Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, соблюдая нормы безопасности, хотя бы частично возвращаться к привычным когда-то реалиям - этим стоит пользоваться", - подчеркнул он.

Отмена тестирования также коснется пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина от COVID-19 турецкой разработки будет готова к осени, - Эрдоган

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
та посидите дома уже одно лето - панама вроде и не спадет, а может и рождаемость повысится...
показать весь комментарий
13.05.2021 10:46
+2
Питання в тому - що вони привезуть з Туреччини в Україну.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:47
+2
та за ради бога - но потом не стонать по 5й хвили, шо плавно наложится на 4ю...
показать весь комментарий
13.05.2021 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та посидите дома уже одно лето - панама вроде и не спадет, а может и рождаемость повысится...
показать весь комментарий
13.05.2021 10:46 Ответить
Не одне, а два. Нехай шановний пан висиджує, а я вже побував у Стамбульчику на травневі свята
показать весь комментарий
13.05.2021 10:52 Ответить
та за ради бога - но потом не стонать по 5й хвили, шо плавно наложится на 4ю...
показать весь комментарий
13.05.2021 10:55 Ответить
Вірусню конрабасиш? Українцям, що летять до Туреччини, з 15 травня не потрібно здавати ПЛР-тест на COVID-19, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 825
показать весь комментарий
13.05.2021 11:17 Ответить
Питання в тому - що вони привезуть з Туреччини в Україну.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:47 Ответить
А там их встретит ковид с распростертыми объятьями.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:47 Ответить
Это скорее минус, чем плюс. Особенно учитывая то, что в наших чартерах как минимум 80% пассажиров не носят маски как положено - то есть - закрывая нос и рот..
показать весь комментарий
13.05.2021 10:49 Ответить
Між іншим, у турків ПЦР тест коштує 170, або 250 лір. Це - вдвічі дешевше, ніж в Україні.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:50 Ответить
так ета херня еще и за деньги?
бесплатно - в любой аптеке..... не ленись тока, тормозни и сделай.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:53 Ответить
Один раз треба заплатити за тест на виїзд, а другий раз - на повернення.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:57 Ответить
круто слуговня завернула....
показать весь комментарий
13.05.2021 11:00 Ответить
Но по приезду их "обилетят" на тест сразу же в Борисполе
показать весь комментарий
13.05.2021 10:54 Ответить
Я, при поверненні, встановлював "Дію" на вимогу прикордонників. Тут же її розломав, але мене все-одно пропустили.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:55 Ответить
І це дуже погано, що пропустили. Ви ще й маску у літаку явно на підборідді тримали. Такі несвідомі особистості - несвідомі у всьому.
Доречі - вимагають встановлення не Дії, а Вдома.
показать весь комментарий
13.05.2021 11:03 Ответить
температуру умеет мерять даже мой 4х летний внук.
лабуда в лоб - 36.4 - проходи
показать весь комментарий
13.05.2021 10:58 Ответить
Не хочешь "обилечиваться" - сиди дома на самоизоляции 2 недели - все честно и крайне мягко.
В той же Канаде и тест придется сдать, и отсидеть на самоизоляции в гостиннице с повышенным тарифом за свой счет - хочешь путешествовать в пандемию - плати штрафные.
Потому там все под контролем - а у нас - разброд и шатание.
показать весь комментарий
13.05.2021 11:09 Ответить
Мир уже не будет таким, как раньше --- об этом нужно трындеть всегда и везде, а то вдруг кто-нибудь вспомнит как было раньше или захочет это "раньше" вернуть. НЕТ, НЕТ и НЕТ!!! ЗАБУДЬТЕ!
А в Китае, что уже перестали падать на улицах?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:54 Ответить
И на красный свет уже можно дорогу переходить!
показать весь комментарий
13.05.2021 11:10 Ответить
Очень многим не то что можно, даже нужно....
показать весь комментарий
13.05.2021 11:11 Ответить
Да! Всё прекрасно! Турков можно понять - возможен пролет с туристами второй сезон. Но ничего не сказано о следующих превратностях нашей сегодняшней жизни - на какой период отменяется это тестирование, о карантинных мероприятиях для украинцев в Турции, о тестировании по прилету в Турцию и вылету оттуда и что будет по прилету домой в Украину. А при нашей "кипучей" жизни все может поменяться за очень короткий срок как в той же Турции и тем более в Украине. Что ж - риск благородное дело! Наверное лучше этот сезон погреть на плите воду и помочить свои ноги в этой воде.
показать весь комментарий
13.05.2021 12:02 Ответить
 
 