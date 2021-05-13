За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 29 человек, выздоровел - 1041, выявили 726 новых случаев, - Кличко. КАРТА
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За прошедшие сутки в Киеве выявили 726 новых случаев заболевания коронавирус (всего 200528)
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.
Так, за прошедшие сутки заболели 429 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 265 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 16 девочек от 1 до 17 лет и 16 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Кроме того зафиксировано 29 летальных случаев от вируса (всего 4883).
За сутки в больницы столицы были госпитализированы 72 больных COVID-19 и 90 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
1041 человек преодолел коронавирус (всего 130113).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (157), Святошинском (124) и в Соломенском (99).
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