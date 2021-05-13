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Новости Политика Украины
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Зеленский подписал закон, обязывающий НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал закон, обязывающий НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси.

 Сообщение о подписании закона № 1396-ІХ обнародовано на сайте президента.

Этот проект закона был принят Верховной Радой 15 апреля. Закон обеспечит сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с Европейской. Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого комиссия должна аннулировать все итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из России и Беларуси.

Напомним, ранее импорт электрического тока из России и Беларуси неоднократно публично критиковал президента Владимир Зеленский, однако закупку российско-белоруской электроэнергии публично защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, в частности во время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года. Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца расходы на импорт превысили 950 млн грн.
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Топ комментарии
+21
Переможище!!!
Знищити власне виробництво і два роки купувати електроенергію, збагачувати ворога.
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13.05.2021 11:05
+14
Вот, что байден животворящий делает
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13.05.2021 11:05
+12
З 1 жовтня 2019 року Україна розпочала комерційний імпорт електроенергії з Росії. Це сталося вперше з 2015 року.
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13.05.2021 11:09
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Зрада!
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13.05.2021 11:03 Ответить
Переможище!!!
Знищити власне виробництво і два роки купувати електроенергію, збагачувати ворога.
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13.05.2021 11:05 Ответить
Жінка зрадила? З'їла шоколадку "Рошен"? Співчуваю! 😔
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13.05.2021 11:09 Ответить
Байден животворящий...
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13.05.2021 11:13 Ответить
Запізно, запустили білоруську АЕС за допомогою енергопостачання на територію України, надлишка електроенергії.
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13.05.2021 11:15 Ответить
а типа это не он разрешил
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13.05.2021 11:33 Ответить
таки да) все равно возобновляют)
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27.10.2021 22:16 Ответить
Быстро закон приняли. Прошло каких то семь лет от начала войны с эрефией...
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13.05.2021 11:04 Ответить
Перемога!
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13.05.2021 11:04 Ответить
Вот, что байден животворящий делает
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13.05.2021 11:05 Ответить
Опять таёжные бредни. Авраам Линкольн хоть там не подписался?
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13.05.2021 11:19 Ответить
чего только марсиане не сделают ради своего господства
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13.05.2021 11:20 Ответить
"А молния в Калифорнии рака убила, и потому земная ось прошла сквозь Белый Дом и всю энергию перенесла путинХУЙЛО, поэтому Америке капут, а расея таки встанет с кален и снова павтарит..." Это продолжение записи про 124 генерала, записано там же, в палате №6 желтого дома.
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13.05.2021 11:24 Ответить
То й що? Чого чекати від "ексів"? Вони "за бортом", невдахи, за будь який спосіб хочуть повернутись на втрачені посади. Ну написали, та й написали. Там демократія. А на расії, про це навіть подумати вже злочин!
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13.05.2021 11:25 Ответить
Зеленський підписав закон, який зобов'язує НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 5680

***** свого перевір Зеленський підписав закон, який зобов'язує НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 4954
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13.05.2021 11:31 Ответить
то на Мокше военные и НКВДшники занимаются всем, а в нормальном обществе здоровьем людей занимаются медики..
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13.05.2021 11:36 Ответить
Это не те 124 генерала, которые, сразу уволились со службы после пролета самолета рф рядом с американским эсминцем?
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13.05.2021 12:03 Ответить
Не не, те, говорят, просто обосрались, а уволилась вся команда вместе с корабельным котом.
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13.05.2021 14:13 Ответить
Ахметовские шлюхи)) Почему власти импорт электричества из России на 1 млрд. грн. мешает, но никому импорт бензина и дизеля на 170 млрд. грн. в год из страны оккупанта не мешает... Зеленский подписал закон, обязывающий НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси - Цензор.НЕТ 1364
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13.05.2021 11:05 Ответить
Именно так. Закупаемся в рашке на миллиарды долларов ежегодно, но запрещаем электричество, чтобы Ахметке приятное сделать.
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13.05.2021 11:08 Ответить
Чтоб Ахметов мог на энергорынке поднять цены на свою генерацию ДЭТЕК.
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13.05.2021 11:10 Ответить
Импорт угля из рашки кстати не запретили! Зеленський підписав закон, який зобов'язує НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 8719
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13.05.2021 11:33 Ответить
касап, основний виробник української е/е - не ахмет. І найдешевшої е/е - також не він. І банкротився при постачанні е/е з Білорусії - також не він, а Енергоатом.
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13.05.2021 11:12 Ответить
Коли продажна-влада купляє у олігарха Ахметова його генерацію по 2 грн., а заставляє продавати електроенергію Енергоатом но 0,6 грн. при тому ж зупиняє атомні реактори, щоб працювали станції ДЕТЕКу... то які шанси у державного Енергоатома не збанкротувати?
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13.05.2021 11:18 Ответить
так про то і мова, що Енергоатом зупинили через білоруську е/е
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13.05.2021 11:39 Ответить
Ти ідіот, привіт від енергетика!
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13.05.2021 12:15 Ответить
Энергоатом кстати половину своего топлива у кацапов покупает, но это никого не волнует Зеленський підписав закон, який зобов'язує НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 1469
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13.05.2021 11:34 Ответить
війна у нас гібридна, в такої війни свої закони. Для того, щоб не купувати в касапів енергоносії - потрібно ввести світове ембарго на касапські товари.
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13.05.2021 11:41 Ответить
Коли ти сварщик - вари, коли ти повар - вари, але коли не розбираєшся в енергетиці - не лібше не коментуй. Привіт від енергетика!
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13.05.2021 12:19 Ответить
Ну все. Слушаем, по Интеру, рассказки про веерные отключения.
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13.05.2021 11:06 Ответить
Напомним, ранее импорт электрического тока из России и Беларуси неоднократно публично критиковал президента Владимир Зеленский. ЭТО КАК?
Источник: https://censor.net/ru/n3264974 Ребята на Цензоре вы когда копируете текст с других сайтов, если уж ссылку не делаете, то хотя бы текст читайте.
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13.05.2021 11:09 Ответить
кацапы возбудились что то
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13.05.2021 11:14 Ответить
O то точно зрадник,спочатку вбити його , агента кремля , потiм розстрiляти!
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13.05.2021 11:17 Ответить
Саме його люди (Герус і компанія) лобіювали імпорт з кацапстана.
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13.05.2021 11:49 Ответить
Таки щось в лісі здохло. Часом не вовк?
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13.05.2021 11:17 Ответить
А где этот косой подонок герус,намутивший тему с электрикой из кацапии? К нему вопросов нет?
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13.05.2021 11:20 Ответить
буба -подписант? ... ето уже интересно.
подпись не труба и не енерговышки....

с нетерпением жду новость, шо возобновившееся сразу после победобесия покупание елелектоенергии у агрессора прекратилось.
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13.05.2021 11:20 Ответить
не может быть !
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13.05.2021 11:21 Ответить
не может и не будет.
зеленые понты для впавших в криворогатию....)))
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13.05.2021 11:40 Ответить
зе возобновил, зе прекратил
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13.05.2021 11:26 Ответить
енергия на крови - стадион - "ты, немощный палец повис в воздухе,
шо сделал, шо бы не торговать с агрессором?"
видел ету сценку - было и правда смешно, а оно всегда смешно когда клоп на слона... Зеленський підписав закон, який зобов'язує НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 4785
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13.05.2021 11:27 Ответить
Ты тока слона с чмошным барыгой не путай!
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13.05.2021 11:29 Ответить
та в курсе вроде....
встречный совет - ты тока клована криворогатого с Президентом Украины не путай...
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13.05.2021 11:32 Ответить
Де-юре, и де-факто ЗЕ сейчас Президент, и от таких как ты это не зависит. Хорошо это или нет - у каждого своё мнение, но реальность вот такая, три-пятнадцать...
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13.05.2021 16:18 Ответить
вот это правильно
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13.05.2021 11:35 Ответить
Если враг продает ниже себестоимости, нужно закупать как можно больше!
И продавать дальше и дешевле.
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13.05.2021 11:37 Ответить
Лютый враг оккупант Крыма и Донбасса продает её нам ниже себестоимости, потому что он её не продаст вообще никому. А большая потеря доходов от продажи энергоносителей сильно скажется на ведения очень затратных оккупационных войн в том числе и против Украины. этой проклятой паРашей.
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13.05.2021 12:38 Ответить
Хто небудь може внятно пояснити,а з якого такого буя ми взагалі повинні купувати електроенергію в кацапів та у луки замість того,щоб самим її успішно продавати? Чи нє фсьо так адназначна?
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13.05.2021 11:41 Ответить
новость для ордловских доярок... - буба на доверии
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13.05.2021 11:43 Ответить
Сам одобрил, сам запретил. Создал проблему - решил! Как всё в духе зелёных дегенератов Зеленський підписав закон, який зобов'язує НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 1480
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13.05.2021 11:45 Ответить
Так! Так! Так!, але не забувайте, що слуги при цьому пропонують як мінімув збільшити ціни на електроенергію, як мінімув в двічі.
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13.05.2021 12:06 Ответить
Нарешті перестанемо фінансувати війну і тероризм . Боже , бережи Блінкіна і Нуланд .
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13.05.2021 13:28 Ответить
В тексте новости написано, что "Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси". Но это не прямой запрет, а передача НКРЭКУ полномочий прекратить импорт. То есть если захотят - прекратят, не захотят - не прекратят.
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13.05.2021 13:54 Ответить
похоже не только в америке, а и всю украину облучили, всякую бредятину клоун несет, и где ж ты электричество брать собрался?

NYT: повреждение мозга выявили у 130 дипломатов и военных США за рубежом

Более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с проблемами повреждения мозга, пишет The New York Times. Ранее было известно о 60 случаях ухудшения здоровья у американских дипломатов и военных в Китае и на Кубе, теперь подобные случаи зафиксированы в Европе и в странах Азии. Американские СМИ писали, что США изучают причастность спецслужб РФ к этим атакам.

На фоне данных о выявлении большего числа случаев администрация президента Джо Байдена поручила назначить координаторов для изучения причин повреждений мозга у чиновников и военных, а также улучшить качество медицинских услуг пострадавшим. Издание сообщает, что случаи повреждения мозга регистрируются уже около пяти лет. Администрация бывшего президента Дональда Трампа пыталась усилить участие Министерства обороны в расследовании, но тогда возникли трудности из-за защиты данных.

По данным источников NYT, случаи, зарегистрированные внутри страны, скорее всего, стали последствиями событий, которые произошли с пострадавшими сотрудниками за рубежом.

В декабре 2020 года Национальная академия наук, инженерии и медицины США опубликовала доклад о возможных причинах плохого самочувствия американских дипломатов на Кубе в 2016-2018 годах. Ученые считают, что причиной стало направленное радиочастотное излучение. С 2016 года многие дипломаты США на Кубе жаловались на тошноту, головные боли и частичную потерю памяти.

В апреле этого года источники телеканала CNN сообщили, что власти США расследуют две предполагаемые атаки с использованием технологии «направленной энергии» внутри страны. Politico сообщало, что США изучают причастность спецслужб РФ к атакам «направленной энергией» на сотрудников разведки США по всему миру.
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13.05.2021 14:08 Ответить
І року не пройшло
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13.05.2021 15:45 Ответить
 
 