Военные инструкторы, 700 бронежилетов и вакцина для жителей Донбасса: спикер сейма Литвы Чмилите-Нильсен рассказала о помощи для Украины

Литва предоставит украинским военнослужащим партию бронежилетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в интервью Радио Свобода спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, которая с официальным визитом находится в Украине.

Среди других видов помощи она также назвала работу литовских военных инструкторов.

"Отправка инструкторов нам кажется очень важным сегментом. Это целесообразно в нынешней ситуации. То есть мы предоставляем такую ​​себе интеллектуальную и одновременно практическую помощь. Мы также предоставляем достаточно прагматичную помощь, как, например, бронежилеты, которые должны прибыть в Украину до июля. Это примерно 700 жилетов, которые, надеемся, смогут защитить тех, кто на фронте", - сказала Виктория Чмилите-Нильсен.

Также Литва собирается предоставить Украине вакцину от COVID-19. Точное количество глава парламента Литвы не уточнила, отметив, что вакцина будет предназначаться для жителей Донбасса.

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"Мы обсуждали и с президентом Украины, и со спикером Верховной Рады, что мы сможем предоставить определенное, возможно, символическое, количество вакцин для региона Донбасса, но мы все же надеемся, что это сможет защитить значительное количество людей. Страны Восточного партнерства, которые не являются членами Евросоюза, находятся в невыгодном положении. И мы стараемся поднимать этот вопрос на международной арене всегда, когда есть такая возможность. Вопрос вакцин для стран Восточного партнерства и для Украины, в частности, является очень важным. И здесь мы можем продемонстрировать нашу коллективную солидарность и помочь нашим соседям", - сказала Виктория Чмилите-Нильсен.