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Ляшко о "побочке" после вакцинации от COVID-19: Больше всего реакций зафиксированы от препарата Covishield

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ляшко о

Наибольшее количество побочных эффектов после вакцинации от коронавируса зафиксировано от препарата Covishield (AstraZeneca индийского производства). По этой вакцине поступила одна тысяча сообщений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

Он отмечает, что побочной реакцией считается ухудшение состояния здоровья в течение месяца после вакцинации. В то же время, проводится расследование: было ли это в результате вакцинации или это совпало во времени с вакцинацией.

"По вакцине Covishield – одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac(китайского производства - ред.) – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея - ред.) – 177 сообщений", - сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Короче ясно, больше всего закупили китайского шмурдяка и теперь, "хитрым" психологическим приемом агитируют за него. Пфайзер - 7 и китай тоже 7. Но так как пфайзера мало и не для всех, колитесь китайским спутником.
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13.05.2021 11:35
+3
Называется "смотрю в книгу - вижу фигу".
Вот что значит, в детстве не делать прививок - с каждой простудой уменьшается количество серого вещества.
Но ничего, и вас вылечат.
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13.05.2021 12:26
+3
зачем его лечить - потом размножатся начнет
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13.05.2021 12:57
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"амфаш" -у тебя от Ковишилда будет кирдык! Ляшко о "побочке" после вакцинации от COVID-19: Больше всего реакций зафиксированы от препарата Covishield - Цензор.НЕТ 6383
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13.05.2021 11:21 Ответить
Да, у меня тоже был этот страшный симптом!
Если сильно надавить пальцем в месте прививки - я таки увствовал боль!
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13.05.2021 12:39 Ответить
Тебе особенно опасно давить пальцем себе на мозг! Только не говори,что тебе укол сделали в другое место. Но по любому,к тебе придет кирдык.
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13.05.2021 21:45 Ответить
Ну что же....
Это будет для тебя прекрасный повод раскупорить бутылочук алб де масе 1983 года и нарезать свежей мамалыги!
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14.05.2021 09:36 Ответить
Мамалыга не лебеда,-много не сожрешь. Берег уже посеял?
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14.05.2021 11:47 Ответить
Зачем сеять если мне кирдык?
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14.05.2021 11:55 Ответить
Тебе думать,чтобы понять,религия не позволяет?
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15.05.2021 06:44 Ответить
Понять слова твоего пророчества?
Гадание по трещинам в мамалыге?
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15.05.2021 09:53 Ответить
Баранчик,ты мог посеять до того как тебе будет кирдык! Или логика недоступна выпускникам КГУ? Или логика стала недоступна после изучения слов из методички,- "Перевести тумблер Выкл-Вкл в положение вкл",выпущенной для особо одаренных консерв?
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15.05.2021 10:54 Ответить
Я, конечно, не специалист по логике молдавской, но по логике человеческой нет смысла возиться с посевом, если не увидишь его урожай....
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15.05.2021 12:08 Ответить
Тогда понятно,-ты знал заранее,что свернешь копытца от вакцины.
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15.05.2021 14:24 Ответить
ОООооо!!! ну вот это и есть ..важно! Теперь вы понимаете, что коронавирус это программный продукт, который меняет код человека. Ладно назовем так, меняет исходник человека. В лобной доле расположен чип человека(индентификатор его в системе) он еще обозначается как третий глаз. Вот он то его и меняет, а дает другой удаленный доступ. Это все должны понимать, особенно те, которых посещают мысли о ..суициде!!!!

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Согласно новому исследованию, проведенному учеными из США, у тяжелых пациентов с COVID-19 может уменьшаться объем серого вещества в лобно-височной части мозга. Это может влиять на функционирование нейронов.
В ходе новой работы исследователи проанализировали результаты компьютерной томографии у 120 пациентов с неврологическими заболеваниями, сообщает Мedical Хpress.
«Структура мозга влияет на его функцию, и аномальные изображения мозга стали основной особенностью COVID-19», - сказал Куайкуай Дуань, первый автор исследования....
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13.05.2021 11:33 Ответить
Называется "смотрю в книгу - вижу фигу".
Вот что значит, в детстве не делать прививок - с каждой простудой уменьшается количество серого вещества.
Но ничего, и вас вылечат.
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13.05.2021 12:26 Ответить
зачем его лечить - потом размножатся начнет
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13.05.2021 12:57 Ответить
😄👍🏻
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13.05.2021 13:45 Ответить
Короче ясно, больше всего закупили китайского шмурдяка и теперь, "хитрым" психологическим приемом агитируют за него. Пфайзер - 7 и китай тоже 7. Но так как пфайзера мало и не для всех, колитесь китайским спутником.
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13.05.2021 11:35 Ответить
Тим паче, що дослідження вікцини в Бразилії виявилили, що эффективність препарату становить лише 50,38%. Тобто або допоможе, або ні. І без нього людина або захворіє, або ні.
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13.05.2021 11:48 Ответить
Мало того, что не помогает, так еще и побочка вылезает... Очередное чемпионское дно...
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13.05.2021 11:35 Ответить
Израиль скоректрирвал вакцинацию в пользу Пфайзера как наиболее эффективного средства с наименьшими побочными реакциями. Пфайзер по своему принципу действия кардинально отличается от других вакцин. Преимущество Пфайзера перед другими вакцинами было определено ещё год назад в ходе испытаний.
Но в стране дураков свои правила. Пока весь мир в лице лидеров (ибо ранги ниже в этой битве за жизнь не считаются) бился за лучшую вакцину с весны-лета 2020 года, наш инфантильный лидер соизволил лично позвонить на Пфайзер аж 8 февраля 2021 года и снять об этом гордый видосик. Неадекватность ситуации - уровень 100.
Мыныстр дурак каждый день гордо отчитывается о позорных числах вакцинации - это сюр какой то.
Кого надо вакционировать в первую очередь, если вакцин будет мало?
Ответ: максимальных переносчиков заразы.
Кто это? Ответ: продавцы, кассиры, врачи, маршрутчики, кондукторы, вахтёры.
Вакцинация в их случае должна быть обязательной, а не добровольной.
Нет вакцинации - нахер. Пусть пройдёт естетсвенный отбор и место дураков займут другие предприниматели, которые вакционируют свой персонал.
Кто не хочет вакционироваться - нахер. Пусть ждёт дома пока эпидемия закончится и рискует стать массовым переносчиком заразы.
Другое дело, что вакцина должна быть не мусором, от которого отказывается весь мир.
После вакцинации потенциальных массовых переносчиков, в дело должны вступить семейные врачи, у которых есть и телефоны и адреса их клиентов. Достаточно направить или письменное уведомление, или СМС о дате, месте и времени вакцинации и обязательстве прибыть. Клиент может сообщить о просьбе переноса даты вакцинации, но не её игноре.
Товарисчи проигнорировавшие вакцинацию в случае заражения самими и заражения других будут обязаны оплатить лечение из своего кармана после выздоровления.
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13.05.2021 12:06 Ответить
Ходят слухи про падеж иммунки после вакцинации, типа через годы ты аки спидозный! Ничем не доказано, но народ пугается и прививки игнорит.
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13.05.2021 13:36 Ответить
Пусто игнорят - выживут те, кто умнее или просто образованнее.
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13.05.2021 13:49 Ответить
Если бы слухи про падеж иммунки были правдой, то тогда у населения старше 50 должна была бы СПИДоподобная эпидемия свирепствовать. Те, кому к развалу совка было 20 лет получали полный комплект прививок. Плюс еще многим мужчинам и в армии добавляли прививок.
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14.05.2021 11:03 Ответить
 
 