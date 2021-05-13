Ляшко о "побочке" после вакцинации от COVID-19: Больше всего реакций зафиксированы от препарата Covishield
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Наибольшее количество побочных эффектов после вакцинации от коронавируса зафиксировано от препарата Covishield (AstraZeneca индийского производства). По этой вакцине поступила одна тысяча сообщений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".
Он отмечает, что побочной реакцией считается ухудшение состояния здоровья в течение месяца после вакцинации. В то же время, проводится расследование: было ли это в результате вакцинации или это совпало во времени с вакцинацией.
"По вакцине Covishield – одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac(китайского производства - ред.) – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея - ред.) – 177 сообщений", - сказал Виктор Ляшко.
Он добавил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.
Пожалуйста, подождите...
Если сильно надавить пальцем в месте прививки - я таки увствовал боль!
Это будет для тебя прекрасный повод раскупорить бутылочук алб де масе 1983 года и нарезать свежей мамалыги!
Гадание по трещинам в мамалыге?
Исследователи обнаружили, что неврологические осложнения у пациентов с Covid-19 могут быть связаны с меньшим объемом серого вещества в передней области мозга даже через шесть месяцев после того, как повторный тест на коронавирус дал отрицательный результат
Согласно новому исследованию, проведенному учеными из США, у тяжелых пациентов с COVID-19 может уменьшаться объем серого вещества в лобно-височной части мозга. Это может влиять на функционирование нейронов.
В ходе новой работы исследователи проанализировали результаты компьютерной томографии у 120 пациентов с неврологическими заболеваниями, сообщает Мedical Хpress.
«Структура мозга влияет на его функцию, и аномальные изображения мозга стали основной особенностью COVID-19», - сказал Куайкуай Дуань, первый автор исследования....
Вот что значит, в детстве не делать прививок - с каждой простудой уменьшается количество серого вещества.
Но ничего, и вас вылечат.
Но в стране дураков свои правила. Пока весь мир в лице лидеров (ибо ранги ниже в этой битве за жизнь не считаются) бился за лучшую вакцину с весны-лета 2020 года, наш инфантильный лидер соизволил лично позвонить на Пфайзер аж 8 февраля 2021 года и снять об этом гордый видосик. Неадекватность ситуации - уровень 100.
Мыныстр дурак каждый день гордо отчитывается о позорных числах вакцинации - это сюр какой то.
Кого надо вакционировать в первую очередь, если вакцин будет мало?
Ответ: максимальных переносчиков заразы.
Кто это? Ответ: продавцы, кассиры, врачи, маршрутчики, кондукторы, вахтёры.
Вакцинация в их случае должна быть обязательной, а не добровольной.
Нет вакцинации - нахер. Пусть пройдёт естетсвенный отбор и место дураков займут другие предприниматели, которые вакционируют свой персонал.
Кто не хочет вакционироваться - нахер. Пусть ждёт дома пока эпидемия закончится и рискует стать массовым переносчиком заразы.
Другое дело, что вакцина должна быть не мусором, от которого отказывается весь мир.
После вакцинации потенциальных массовых переносчиков, в дело должны вступить семейные врачи, у которых есть и телефоны и адреса их клиентов. Достаточно направить или письменное уведомление, или СМС о дате, месте и времени вакцинации и обязательстве прибыть. Клиент может сообщить о просьбе переноса даты вакцинации, но не её игноре.
Товарисчи проигнорировавшие вакцинацию в случае заражения самими и заражения других будут обязаны оплатить лечение из своего кармана после выздоровления.