Прокуратура требует для Медведчука ареста или внесения залога в сумме 300 млн грн
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Сегодня, 13 мая, Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.
Об этом сообщил нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.
"Через несколько часов Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку. ... Прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 миллионов 930 грн, что составляет почти 10 миллионов евро", - рассказал нардеп, и пожаловался, что в рамках введенных санкций счета Медведчука и его супруги Марченко заблокированы.
Как сообщили РБК-Украина о Офисе генпрокурора, заседание запланировано на 13:00.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Статья 275. Государственная измена
наказывается лишением свободы на срок ОТ ДВЕНАДЦАТИ ДО ДВАДЦАТИ ЛЕТ СО ШТРАФОМ в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового.
· 2011 год- 6 осужденных;
· 2012 год - 6 осужденных;
· 2013 год - 4 осужденных;
· 2014 год - 15 осужденных;
с 1998 года наказанием является пожизненное лишение свободы.
Для людей из высшего сословия было предусмотрено обезглавливание, юридически отмененное только в 1973 году.
От 5 до 15 лет
ст. 111 УКУкраины
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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