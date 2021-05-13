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Прокуратура требует для Медведчука ареста или внесения залога в сумме 300 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Прокуратура требует для Медведчука ареста или внесения залога в сумме 300 млн грн

Сегодня, 13 мая, Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Об этом сообщил нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.

"Через несколько часов Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку. ... Прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 миллионов 930 грн, что составляет почти 10 миллионов евро", - рассказал нардеп, и пожаловался, что в рамках введенных санкций счета Медведчука и его супруги Марченко заблокированы.

Как сообщили РБК-Украина о Офисе генпрокурора, заседание запланировано на 13:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - Офис генпрокурора

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура требует для Медведчука ареста или внесения залога в сумме 300 млн грн 01
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Топ комментарии
+54
ЗА ГОС. ИЗМЕНУ - НИКАКИХ ЗАЛОГОВ ! Прокуратура требует для Медведчука ареста или внесения залога в сумме 300 млн грн - Цензор.НЕТ 282
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13.05.2021 11:27
+48
300 лямов для него все равно что бесплатно + как это при таком обвинении может быть залог?
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13.05.2021 11:23
+37
Измена Родине, стоит 300 млн?!
Выкладывайте уже весь прейскурант
Сколько там стоит терроризм?
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13.05.2021 11:26
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Страница 2 из 2
Расея
Статья 275. Государственная измена
наказывается лишением свободы на срок ОТ ДВЕНАДЦАТИ ДО ДВАДЦАТИ ЛЕТ СО ШТРАФОМ в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового.
· 2011 год- 6 осужденных;
· 2012 год - 6 осужденных;
· 2013 год - 4 осужденных;
· 2014 год - 15 осужденных;
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13.05.2021 13:18 Ответить
Великобритания
с 1998 года наказанием является пожизненное лишение свободы.
Для людей из высшего сословия было предусмотрено обезглавливание, юридически отмененное только в 1973 году.
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13.05.2021 13:19 Ответить
Германия
От 5 до 15 лет
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13.05.2021 13:20 Ответить
Государственная измена
ст. 111 УКУкраины

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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13.05.2021 13:29 Ответить
Обычный цирк для зеленого быдла.залог за гос-измену.шиза
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13.05.2021 13:29 Ответить
10 лямов евро Мертвечук тратит только на обслуживание своей яхты. Думаю. что необходимую суму соберут за пару часов.
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13.05.2021 13:36 Ответить
Антоненко сидів два роки без права на заставу, цей вийде відразу ось все що треба знати про наше правосуддя.
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13.05.2021 13:43 Ответить
Якби то правосуддя - кривосуддя!
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13.05.2021 17:26 Ответить
Только 200 миллионодолларовая яхта может спасти отца российской демократии..... Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн - Цензор.НЕТ 5678
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13.05.2021 14:23 Ответить
Розстріляти паскуду!
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13.05.2021 14:40 Ответить
Прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 миллионов 930 грн Источник: https://censor.net/ru/n3264981

ЯКІ 300 міліонів, що за брєд?

3 міліарда гривень як мінімум Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн - Цензор.НЕТ 8705
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13.05.2021 16:35 Ответить
Таке всім олігархам буде чи тільки одному?
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13.05.2021 17:20 Ответить
Гос измена предполагает освобождение под залог или освобождение "на поруки "???
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13.05.2021 18:26 Ответить
Прокуратура обязана требовать арест без альтернативы м.даки.
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13.05.2021 20:53 Ответить
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