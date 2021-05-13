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Тупицкий и Касминин просят Окружной админсуд Киева запретить КС прекращать их полномочия судей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкий и Касминин просят Окружной админсуд Киева запретить КС прекращать их полномочия судей

Окружным административным судом города Киева (ОАСК) зарегистрированы два заявления об обеспечении иска к Конституционному Суду Украины и заместителю главы суда Сергея Головатого.

Как сообщили в ОАСК, заявителями указаны Александр Тупицкий и Александр Касминин, указы о назначении которых на должность судей Конституционного Суда отменены, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В частности, среди требований указанных заявлений - запретить заместителю главы КС Сергею Головатому и любым другим служебным и должностным лицам совершать действия, направленные на прекращение полномочий и увольнение Александра Тупицкого с должности судьи и главы КС, Александра Касминина - с должности судьи КС в связи с принятием соответствующих указов президента Украины", - указано в сообщении.

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Кроме того, ОАСК просят приостановить действие распоряжений КС, согласно которым Тупицкого и Касминину были временно остановлены выплаты вознаграждения судьи КС и остановлено использование ими государственного имущества и транспортных средств.

Заявления поступили в суд до подачи самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины. Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей КС. Этим же указом он отменил указ о назначении судьей КС Касминина. В документе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".
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Топ комментарии
+13
Злочинці просять злочинців не визнавати що вони злочинці. Тупицкий и Касминин просят Окружной админсуд Киева запретить КС прекращать их полномочия судей - Цензор.НЕТ 5487
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13.05.2021 11:46
+5
Портнов наверное им подсказал, но это работает когда страна не воюет, а в годы войны таких суде нужно просто расстреливать. Тупицкий и Касминин просят Окружной админсуд Киева запретить КС прекращать их полномочия судей - Цензор.НЕТ 6141
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13.05.2021 11:49
+4
Не туда аппелируют. Надо к собранию трудового коллектива детского сада номер 45 г. Припять. Именно этот орган должен рассматривать такие вопросы.
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13.05.2021 11:46
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Злочинці просять злочинців не визнавати що вони злочинці. Тупицкий и Касминин просят Окружной админсуд Киева запретить КС прекращать их полномочия судей - Цензор.НЕТ 5487
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13.05.2021 11:46 Ответить
Конституцією України (п.1 ст.149-1) та Законом України "Про Конституційний Суд України") передбачено, що повноваження судді цього Суду припиняються, зокрема, у разі закінчення строку його повноважень.

В силу положень частини другої статті 18 Закону України "Про Конституційний Суд України" особа набуває статусу судді Конституційного Суду України з дня, що є наступним за днем призначення на посаду, тобто строк повноважень особи як судді Конституційного Суду України залежить від чинності правового акту про набуття правового статусу як такого судді.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ своїм опублікованим 30.03.2021 указом №124/2021 скасував правовий акт про набуття ТУПИЦЬКИМ правового статусу судді Конституційного Суду України, тому Голова Конституційного Суду України зобов'язаний видати відповідне розпорядження про припинення повноважень судді цього Суду ТУПИЦЬКОГО з 30.03.2021 у порядку ч.2 ст.20 вищезазначеного Закону.
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13.05.2021 11:54 Ответить
Не туда аппелируют. Надо к собранию трудового коллектива детского сада номер 45 г. Припять. Именно этот орган должен рассматривать такие вопросы.
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13.05.2021 11:46 Ответить
Портнов наверное им подсказал, но это работает когда страна не воюет, а в годы войны таких суде нужно просто расстреливать. Тупицкий и Касминин просят Окружной админсуд Киева запретить КС прекращать их полномочия судей - Цензор.НЕТ 6141
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13.05.2021 11:49 Ответить
Как всё запущено.
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13.05.2021 11:50 Ответить
нету у вас методов на костю сапрыкина !
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13.05.2021 11:51 Ответить
Звернулися. А чемодан грошей принесли? Чи вони не знають, як вирішуються питання у рідному відомстві?
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13.05.2021 11:59 Ответить
какой чемодан ! если в бумажном эквиваленте, то там на рефрижераторе возить надо !
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13.05.2021 12:12 Ответить
Шоу повинно продовжуватись.І воно таки,пля... продовжується!
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13.05.2021 11:59 Ответить
Современым тубильцям право ни к чему, они не умеют и не знают что за него надо бороться.Все это кончится анархией. Существующий порядок это узаконенное воровство. С
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13.05.2021 12:45 Ответить
блог Горковенко Володимира від 13.05.2021 11:24 "Зеленський програв апеляцію у Верховному суді" - прямо стосується цієї інфи!
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13.05.2021 14:39 Ответить
 
 