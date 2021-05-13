Тупицкий и Касминин просят Окружной админсуд Киева запретить КС прекращать их полномочия судей

Окружным административным судом города Киева (ОАСК) зарегистрированы два заявления об обеспечении иска к Конституционному Суду Украины и заместителю главы суда Сергея Головатого.

Как сообщили в ОАСК, заявителями указаны Александр Тупицкий и Александр Касминин, указы о назначении которых на должность судей Конституционного Суда отменены, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В частности, среди требований указанных заявлений - запретить заместителю главы КС Сергею Головатому и любым другим служебным и должностным лицам совершать действия, направленные на прекращение полномочий и увольнение Александра Тупицкого с должности судьи и главы КС, Александра Касминина - с должности судьи КС в связи с принятием соответствующих указов президента Украины", - указано в сообщении.

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Кроме того, ОАСК просят приостановить действие распоряжений КС, согласно которым Тупицкого и Касминину были временно остановлены выплаты вознаграждения судьи КС и остановлено использование ими государственного имущества и транспортных средств.

Заявления поступили в суд до подачи самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины. Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей КС. Этим же указом он отменил указ о назначении судьей КС Касминина. В документе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".