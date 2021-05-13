"В Украине нужно жестоко репрессировать культурные и политические войны": Арестович рассказал, как примирить между собой граждан разных политических взглядов

Для того, чтобы в Украине примирить между собой людей разных политических взглядов, нужны "жесткие репрессии" против "культурных и политических войн" по примеру Израиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Исследования показали, что в целом народ придерживается центристских позиций. Но политика строится по принципу фанатских клубов: ненавидим друг друга. В Украине существует 4 "клуба": еврооптимистический, националистический, советский и российский. Самый сильный у нас российский, потому что мы используем паттерны и формулировки, которые принадлежат российскому современному дискурсу, даже когда говорим по-украински. Получается смещенный конфликт, представители четырех "клубов" друг друга не любят, каждый тянет в свою сторону", - сказал Арестович.

По его словам, сложно переубеждать жителей Донбасса, так как Россия тратит огромные деньги на пропаганду.

"С чем мы имеем дело на Донбассе? Это люди, которые болезненно реагируют на гуманитарную политику в Украине, они убеждены, что русский язык вторичен, что за русский язык преследуют, что их интересы не учтут, придут страшные националисты и вырежут всех под корень. Россия тратит 4 млрд долларов в год на пропаганду, минимум 1 млрд достается Украине, переубеждать очень сложно", - сказал Арестович.

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В качестве примера спикер привел Израиль, где арабский является одним из государственных языков.

"В Украине нужно жестоко репрессировать культурные и политические войны, как это когда-то сделал Израиль, третий государственный язык там – арабский, ради тех 300 тыс. арабов, которые живут в Израиле. Убедить самих себя, что мы заставим Одессу, Луганск, Сумы, Донецк полностью перейти на украинский язык и восславлять Стуса, Петлюру и Бандеру, не получится. Если мы хотим остаться в своих границах, надо проводить политику национального примирения всех четырех проектов. Нам нужен пятый проект, который всех объединит, интеграционный, который скажет, что все мы украинцы. Воины УПА герои, и Кожедуб – герой, они все сражались за Украину так, как они ее понимали", - сказал Арестович.