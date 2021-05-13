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"В Украине нужно жестоко репрессировать культурные и политические войны": Арестович рассказал, как примирить между собой граждан разных политических взглядов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для того, чтобы в Украине примирить между собой людей разных политических взглядов, нужны "жесткие репрессии" против "культурных и политических войн" по примеру Израиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Исследования показали, что в целом народ придерживается центристских позиций. Но политика строится по принципу фанатских клубов: ненавидим друг друга. В Украине существует 4 "клуба": еврооптимистический, националистический, советский и российский. Самый сильный у нас российский, потому что мы используем паттерны и формулировки, которые принадлежат российскому современному дискурсу, даже когда говорим по-украински. Получается смещенный конфликт, представители четырех "клубов" друг друга не любят, каждый тянет в свою сторону", - сказал Арестович.

По его словам, сложно переубеждать жителей Донбасса, так как Россия тратит огромные деньги на пропаганду.

"С чем мы имеем дело на Донбассе? Это люди, которые болезненно реагируют на гуманитарную политику в Украине, они убеждены, что русский язык вторичен, что за русский язык преследуют, что их интересы не учтут, придут страшные националисты и вырежут всех под корень. Россия тратит 4 млрд долларов в год на пропаганду, минимум 1 млрд достается Украине, переубеждать очень сложно", - сказал Арестович.

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В качестве примера спикер привел Израиль, где арабский является одним из государственных языков.

"В Украине нужно жестоко репрессировать культурные и политические войны, как это когда-то сделал Израиль, третий государственный язык там – арабский, ради тех 300 тыс. арабов, которые живут в Израиле. Убедить самих себя, что мы заставим Одессу, Луганск, Сумы, Донецк полностью перейти на украинский язык и восславлять Стуса, Петлюру и Бандеру, не получится. Если мы хотим остаться в своих границах, надо проводить политику национального примирения всех четырех проектов. Нам нужен пятый проект, который всех объединит, интеграционный, который скажет, что все мы украинцы. Воины УПА герои, и Кожедуб – герой, они все сражались за Украину так, как они ее понимали", - сказал Арестович.
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Топ комментарии
+33
Цього тупня ніхто і слухати не буде.
Воно ж продажне, як шалава.
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13.05.2021 11:49
+30
Очередной наезд на закон "Про мову" от Люсечки и его хозяина Ермака. А пример про третий арабский в Израиле это как выстрел в ногу, лучше примера и не найти почему не надо так делать.
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13.05.2021 11:46
+26
Приберіть цю скажену мавпу.
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13.05.2021 11:46
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П'ятий проект-чумадан, вокзал, параша.
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13.05.2021 13:15 Ответить
Що ж тоді Свобота і ОПЗЖ їстоньки будуть "В Україні потрібно жорстоко репресувати культурні і політичні війни": Арестович розповів, як примирити між собою громадян різних політичних поглядів - Цензор.НЕТ 1277
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13.05.2021 13:18 Ответить
Ішло би Люсік у дупу. Помаленько та еротично.
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13.05.2021 13:26 Ответить
У нас в місті зах.Україна були свого часу заклади з назвами "Ласточка" і ще одне кафе с погоняловом "семь ступенек" ,уявіть яка публіка там збиралась і чи тягнуло б їх до назв "Ластівка" чи "сім сходинок" коли б так їх усе одно перейменували б на ласточка ітд.Вот такой он суровий рос.диалект.
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13.05.2021 14:00 Ответить
Может репресировать проросийских политиков!
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13.05.2021 14:26 Ответить
_Не пророссийских - а во время войны с расией за право быть это называется вражеские агенты!
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13.05.2021 14:30 Ответить
Что то государственный арабский в Израиле обстрелы с Палестины не прекратил.Люся опять обсерилась.А украинизировать Донбасс и Юг Украины нужно, но результат появиться через десятки лет.Русскоязычие там насаживали веками,вот теперь нужно делать откат.
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13.05.2021 14:39 Ответить
Вариации на тему "какая разница".
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13.05.2021 15:19 Ответить
_Не-еее. Под приготовленным в кремле соусом какаяразница подаётся именно руский мир! Не какаяразница - а именно руский! Но если какаяразница - то почему не украинский? А потому что эту пластинку именно кремль крутит и ему очень даже есть разница!
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13.05.2021 15:45 Ответить
А ще краще прийнять закон про антикац.пізм і "жестоко репрессируя " на основі цього закону "примирить" (по арестовски) усих захищаючих країну з усима зрадниками та "полезними идиотами". Подальший розвиток черговой мудрості від арестовича. І ЩЕ ОДНЄ
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13.05.2021 16:42 Ответить
ПРОШУ ПІДТРИМАТИ ВАША ДУМКА https://petition.president.gov.ua/petition/115926.
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13.05.2021 16:44 Ответить
Вже почалося!
Проти атовця та волонтера порушили кримінальну справу за заклик "почистити всі промосковські монастирі"

https://risu.ua/proti-atovcya-ta-volontera-porushili-kriminalnu-spravu-za-zaklik-pochistiti-vsi-promoskovski-monastiri_n118415
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13.05.2021 17:12 Ответить
Арестович, "Пошел на х#й, так понятнее?"
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13.05.2021 17:49 Ответить
Зткніть цьому хитрожопому, москвожопому створінню рота...Ця мразота знайде будь які обгрунтування для того, щоб забезпечити своє особисте правільнарусскає будусчеє та утримати абарігєнав у стойлє.
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13.05.2021 18:44 Ответить
Если ничего не делать, как зебилы, то да, ничего не будет, будем грызней заниматься и дальше!
А если четко видеть цель (мова-вера-знание истории)и заниматься детьми и молодежью , то не сразу, через десятилетие , но и Одесса , и Харьков , и Херсон будут, как минимум двуязычны легко и без отторжения.
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14.05.2021 02:05 Ответить
Проблема в том, что застрявшие мозгами в 19 веке этого не поймут пока Украина не сожмется до границ ЗУНР. Пример тому - комментарии под этой новостью.
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14.05.2021 03:49 Ответить
Вот тєпєрь я нє сомнєваюсь что он - обичний россійскій д*лб*й*б
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14.05.2021 12:17 Ответить
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