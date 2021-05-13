Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардепы из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали ходатайства о взятии Виктора Медведчука на поруки.
Об этом сообщил нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.
"Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство", - рассказал нардеп.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
- СУ СБ Украины даст заднюю и ты ето знаешь так же хорошо как и я.
- Статьи УК относятся к тяжким - против етих подонков никто в ближайшие 3 года ети статьи не применит - забудь.
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резюме - чем дальше в дом тем толще слуги ...
но хороший опер - ето 4 хреновых следака...
Надеются, что когда вернётся, "зачтется".
Что такое "поручительство"? Какая ответственность?
За чьи деньги аттракцион такого неистового энтузиазма?
И предполагается ли вообще залог по предъявленным статьям?