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Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство

Нардепы из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали ходатайства о взятии Виктора Медведчука на поруки.

Об этом сообщил нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.

"Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство", - рассказал нардеп.

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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство 01
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Топ комментарии
+49
А вот и список на паровоз на парашу готов , все тут в сборе
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13.05.2021 11:48
+21
Сирожа Лещенко организуй паровоз на Ростов. Список пассажиров прилагается!!
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13.05.2021 11:51
+20
40 предателей в раде, во время войни! Єто пистец.
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13.05.2021 11:53
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А вот и список на паровоз на парашу готов , все тут в сборе
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13.05.2021 11:48 Ответить
Вони вже давно білети взяли Паровоз просто запізнювався.
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13.05.2021 11:55 Ответить
Та вони б і Диркіна з Моторолою взяли б на поруки.
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13.05.2021 12:00 Ответить
"Паровоз" - Медвечук, а эти сорок "вагонами" по делу должны проследовать Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 2936
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13.05.2021 12:27 Ответить
Алекс, чуствую "жилку" по работе с ОПГ. Всегда при захвате ппервый вопрос - "кто пойдет паровозом". Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 3277
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13.05.2021 12:50 Ответить
А нафиг тупину мертвечук? У него теперь зеля есть, да еще и с монозебилами в Раде.
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13.05.2021 11:56 Ответить
а не оттрускавечить ли 2х недельно ето кацапье как слугей? Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 4964
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13.05.2021 11:50 Ответить
смеятся не нaд чем в самом деле - после Трускавца многие ногтистки стали бровистками и почему то забеременели.... - шо уже совсем неплохо. Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 2857
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13.05.2021 12:01 Ответить
Если СУ СБ Украины не даст заднюю, то насрать на поручительство. Статьи УК относятся к тяжким. Поручительство ну никак....
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13.05.2021 12:23 Ответить
Фантомыч - во первых рад тебя видеть, а дальше уже свои мысли, можна?
- СУ СБ Украины даст заднюю и ты ето знаешь так же хорошо как и я.
- Статьи УК относятся к тяжким - против етих подонков никто в ближайшие 3 года ети статьи не применит - забудь.
--------
резюме - чем дальше в дом тем толще слуги ...
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13.05.2021 12:37 Ответить
Я не следак, я опер. Есть понятие в ОРД - ССКС (справа супроводу кримінального судочинства). Так отож.
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13.05.2021 12:56 Ответить
не очень понимаю, хто там выше по должности или ниже,
но хороший опер - ето 4 хреновых следака...
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13.05.2021 13:02 Ответить
так в том то и дело .. ему госизмену вменяют а эти твари на поруки его тянут.. брать всю эту мразь опзж за ноги и головой о стену.. пацаны гибнут а эти кабыздохи в раде твари сидят
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13.05.2021 14:57 Ответить
Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 1636
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13.05.2021 17:23 Ответить
Сирожа Лещенко организуй паровоз на Ростов. Список пассажиров прилагается!!
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13.05.2021 11:51 Ответить
И себе Сирожа билетик купи)))
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13.05.2021 11:57 Ответить
и не простой паровоз, а с ЛГБТ балаганом, блекджеком и шлёндрами !
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13.05.2021 12:04 Ответить
Не понял, шлендры будут паровоз с толкача заводить, или уголь в топку самому Лещу подбрасывать? Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 7169 Дилемма блин.
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13.05.2021 12:32 Ответить
марченко та інші повії там будуть....
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13.05.2021 14:29 Ответить
Сепарский куколд только в постели паровоз организовать может.
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13.05.2021 17:29 Ответить
И свою кобылу к ним проводницей
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13.05.2021 19:29 Ответить
********** дуполизи.Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 7223
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13.05.2021 11:51 Ответить
т.е. тебя не беспокоит, что криворогое лошье мутит воду, не понимая последствий, а мы все потом выгребаем. дЕрьмак дуполиз, Ишак хочет стать на колени и заглянуть в очко - это все ерунда?
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13.05.2021 11:57 Ответить
Они все - бывшие РЫГИ И ПРИСЛУГА КАКЛАМОЙСКОГО гниды, купленны странной агрессором и являются пособниками террористов
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13.05.2021 12:04 Ответить
у меня родственница всю жизнь в школе, от учителя до директора. при кучме "бывшая сдпуОшница", при ющенко "шашаукраинка", при януковиче "рыга"... только при порохе не трогали и не заставляли.
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13.05.2021 12:08 Ответить
Злопам"ятна Юлька передає тобі привіт.
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13.05.2021 12:09 Ответить
А раньше бы всех расстреляли... Демократия! Ё твою мать.
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13.05.2021 11:51 Ответить
Демократия тут ни при чем, предатели у власти.
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13.05.2021 11:56 Ответить
виродки ЖОПОБЛОКІВСЬКІ
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13.05.2021 11:51 Ответить
Вопрос Кузьмину: а какая у нас предусмотрена ответственность за нарушение "личного поручительства"?
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13.05.2021 11:51 Ответить
и снова здрасьте пионерлагеь.. меня всегда такого рода заявления умиляют и бесят одновременно! Школьники епи их мать..
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13.05.2021 11:52 Ответить
40 предателей в раде, во время войни! Єто пистец.
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13.05.2021 11:53 Ответить
Но за них голосовали не марсиане. И это самое страшное. Впрочем, чего ожидать от 73%, выбравших во время войны лидером нации и главнокомандующим это ничтожество. шута при всех паханах уркаины и кацапии?
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13.05.2021 13:57 Ответить
Есть надежда, что єто неосознанний вибор большинства, лохов просто развели материе мошенники. 20 лет раскручивали клоуна.
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13.05.2021 17:26 Ответить
Так личное или коллективное (раз уж их 40)?
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13.05.2021 11:53 Ответить
Сорок сученят зі зграї виродків.
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13.05.2021 11:54 Ответить
все похоже на сериал
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13.05.2021 11:54 Ответить
Поручительства не будет можно не мечтать все продажное быдло до конца жизни на нары...
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13.05.2021 11:54 Ответить
"Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство"
Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 9745
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13.05.2021 11:54 Ответить
а куда жабы заливать? что то мой Пик Юа2 испортился... Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 7854
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13.05.2021 12:24 Ответить
Я же осточортів цей цирк на дроті! Тьху ,пля....
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13.05.2021 11:55 Ответить
Хтось здивувався? Ці мразоти і путена поїдуть брати на поруки у Гаагу
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13.05.2021 11:55 Ответить
Интересно, еще не было звонка от Путина, что он тоже готов взять под личное поручительство своего кума Медведчука.
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13.05.2021 11:56 Ответить
он только бабки перечислять успевает для этих 40+1 предателей
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13.05.2021 12:03 Ответить
Уголовник и сволочь кузьмин на поруки хочет взять. Блеать,ну что за абсурд?
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13.05.2021 11:57 Ответить
ще більший абсурд з наявності 73/43%зебілів...
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13.05.2021 12:12 Ответить
Герои-панфиловцы.
Надеются, что когда вернётся, "зачтется".
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13.05.2021 11:57 Ответить
Дружное стадо баранов
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13.05.2021 11:58 Ответить
они не бараны, они осознанно работают на Путлера за бабло
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13.05.2021 12:06 Ответить
Чи закінчиться цей цирк полірувальників сусідської дупи? (((
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13.05.2021 11:58 Ответить
Стадо "крепких хозяйственников".
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13.05.2021 11:59 Ответить
стая товарищей

Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 1773
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13.05.2021 11:59 Ответить
Не треба порівнювати гієн з вовками.
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13.05.2021 12:27 Ответить
40 ублюдков красноперых можна паровозиком, там все как один, что орешки лесные, не отличить, разница лишь в сумме наворованного....на шконки! и ученых не забыть, их там половина, доцентов!)) Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 7390
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13.05.2021 11:59 Ответить
Знают, что если медведчук заговорит, то ниточки потянутся и к ним.
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13.05.2021 12:00 Ответить
Это если Медведчук сбежит , то эти 40 сядут, пока его не найдут?
Что такое "поручительство"? Какая ответственность?
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13.05.2021 12:01 Ответить
кривосудие такое, что и сбежит и не сядут
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13.05.2021 12:04 Ответить
в цивілізованому суспільстві в такому випадку особа, що поручилася - йде у відставку зі всіх постів.
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13.05.2021 12:09 Ответить
А пiхуй, як микола янович казав!
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13.05.2021 12:13 Ответить
_Всех по этому списку, конечно, надо арестовывать и изолировать от любых возможностей связаться с внешним миром. Готовый список врагов Украины для привлечения за госизмену.
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13.05.2021 12:02 Ответить
В случае обострения и введения военного положения это готовый расстрельный список.
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13.05.2021 12:02 Ответить
медведчук и его стадо баранов
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13.05.2021 12:03 Ответить
Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 2476
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13.05.2021 12:06 Ответить
а хіба їх вже сорок? Хто додався? Хто ввійшов в їх фракцію?
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13.05.2021 12:07 Ответить
Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 8041
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13.05.2021 12:10 Ответить
Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 675
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13.05.2021 12:11 Ответить
"Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство".
За чьи деньги аттракцион такого неистового энтузиазма?
И предполагается ли вообще залог по предъявленным статьям?
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13.05.2021 12:15 Ответить
Если их так заботит, что бы Медведчук в тюрьме не скучал, то может лучше пусть они ему там компанию составят Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 7648
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13.05.2021 12:16 Ответить
Незараховано, потрібно було мінімум 41.
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13.05.2021 12:17 Ответить
Якщо вони такі не розлучні то всі сорок на нари до мудачука. Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 3145
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13.05.2021 12:20 Ответить
это примерно, как если бы 40 депутатов верховного совета ссср в 1945 просили взять на поруки Риббентропа, мол "понять и простить", чего уж там, ну ошибся человек, давайте дадим ему второй шанс... Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 4969
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13.05.2021 12:21 Ответить
СПИСОК РАССТЛЕЛЬНЫЙ ,,,,,,, ДЭПУТАТОВ ЗРАДНИКОВ !!!!!!!!!!!
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13.05.2021 12:24 Ответить
Ну так хто б сумнівааааався... Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 1577
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13.05.2021 12:24 Ответить
Когда идут обвинения в гос. измене.. то тогда не до поручительства. Можно только присоединиться в соседнюю камеру.
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13.05.2021 12:30 Ответить
Когда идут обвинения в гос. измене.. то тогда не до поручительства. Можно только присоединиться в соседнюю камеру.
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13.05.2021 12:30 Ответить
какие нафиг поруки. Если Медведчук повинен в событиях повлекших смерть более10тыс украинцев, ему тюрьма светит. с компенсацией семьям.
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13.05.2021 12:32 Ответить
воры, онанисты, преступники и прокацы берут на поруки своего пахана. Даже не смешно Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 4246
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13.05.2021 12:33 Ответить
40 піторів
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13.05.2021 12:36 Ответить
Якщо на поруки, то тільки до ПравогоСектора
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13.05.2021 12:39 Ответить
А что для того, чтобы сбить спесь с таких "верных корешей" правоохреители не могут подыскать статьи за " соучастие, за помощь в отмывании уголовных дел и т.п., но с конкретными сроками на урановых рудниках. Сколько же бабок он пообещал таким верным сотоварищам за такую сплоченную поддержку, за такой массовый заплыв с не известным финишем. А общак, наверное будет собирать самый "верный" новоявленный ученый в белой косоворотке? Бабки делают вое дело!
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13.05.2021 12:40 Ответить
От би запакувати їх усіх.
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13.05.2021 12:45 Ответить
Сорок продажних народних депутатів перевертнів з ОПЗЖ підготовили прохання до кривавого фашиста )(уйла щоб він звернувся до суду із заявою про готовність взяти їх кремлівських виродків під особисту поруку" І внести за них вірних йому сорока Іуд заставу на мільярди кривавих кремлівських срібняків можна газом, електроенергією..) . -
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13.05.2021 13:04 Ответить
со всех по 50 000 000 залога.
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13.05.2021 13:21 Ответить
І цих40 також посадити
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13.05.2021 15:23 Ответить
НЕОБХОДИМО ИХ ВСЕХ В ОДНУ КАМЕРУ ПОСАДИТЬ !!! ИЛИ ПРОСТО РАССТРЕЛЯТЬ !)
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13.05.2021 18:33 Ответить
личное поручителство должно заключаться в выносе параши из под своего пахана в общей хате расчитанной на 10 человек. куда запихают всех сорок
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13.05.2021 18:47 Ответить
прекрасно... вот всех этих 40 и присадить к мертвечуку... в одну камеру... рассчитанную на 1 человека... и ни в коем случае не бить... просто кормить селедкой и не давать воды...
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14.05.2021 07:20 Ответить
 
 