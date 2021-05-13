РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14834 посетителя онлайн
Новости Общество
657 5
вакцина (3815) Венгрия (1546) Кулеба Дмитрий (2639) Сийярто (225)

Украина и Венгрия договорились заключить договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина и Венгрия договорились заключить договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Венгрия заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации для безопасного путешествия граждан.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече в Братиславе мы с Петером Сийярто (глава МИД Венгрии. - Ред.) договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств на основе соблюдения украинского законодательства. Мы также договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, Сийярто принял приглашение посетить Донбасс после того, как Венгрия начнет председательствовать в Комитете министров Совета Европы в мае этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Словакии Чапутова будет участвовать в саммите "Крымской платформы", - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто, зелені дозволили угорцям витерти чоботи об українські державні інтереси.
показать весь комментарий
13.05.2021 11:51 Ответить
і визнали кацапський Спутнік вакциною
показать весь комментарий
13.05.2021 11:53 Ответить
Тепер заживемо!
показать весь комментарий
13.05.2021 11:57 Ответить
Договорились договариваться о договоре. Сплошные зеленые сопли.
показать весь комментарий
13.05.2021 12:20 Ответить
А у ******* вже ніяких притензій по ущімлєнію ******* вже немає? Украина и Венгрия договорились заключить договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1284
показать весь комментарий
13.05.2021 12:23 Ответить
 
 