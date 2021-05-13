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Гражданин Украины пытался вывезти в Беларусь старинные монеты, одна из которых времен Петра I, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Три монеты, датированные 1708, 1759 и 1856 гг., обнаружили сегодня пограничники Житомирского отряда на границе с Беларусью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Старинные монеты пограничники обнаружили во время совместного с таможенниками осмотра легковушки "Mazda" в пункте пропуска "Выступовичи". За рулем авто на выезд из Украины ехал гражданин Украины.
Обнаруженные монеты изъяты. Составляют ли они историческую или культурную ценность, установит экспертиза.
За нарушение таможенных правил правоохранители привлекли гражданина Украины к административной ответственности.
Топ комментарии
+11 Михаил Десятников
показать весь комментарий13.05.2021 12:09
+8 Рома Маестро
показать весь комментарий13.05.2021 12:11
+5 Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий13.05.2021 12:37
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https://aliexpress.ru/item/4001124938111.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5bb42cf22J8kRV&algo_pvid=8388c6f0-0f92-41d3-9738-6c5c8d762634&algo_expid=8388c6f0-0f92-41d3-9738-6c5c8d762634-20&btsid=0b8b034c16208990286728300edba2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000014626985327
Но на там "Соpy" выбито. А эти, наверное, за 5 баксов))
1856 Российская памятная медаль, копия памятных монет-Реплика монет, коллекционные монеты
https://aliexpress.ru/item/33043241691.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5538532b8BOJjJ&algo_pvid=3fc67ef9-f1d8-4db5-bf45-64bb40c88936&algo_expid=3fc67ef9-f1d8-4db5-bf45-64bb40c88936-1&btsid=0b8b034a16209001837475288ea15b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67439328399
а три фури з бурштином і три групи руSSкіх терористів навіть НЕ "помітили".....
Не могут отличить явный новодел.