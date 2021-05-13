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Беларусь (7527) Госпогранслужба (5408) граница (4742) монеты (143)

Гражданин Украины пытался вывезти в Беларусь старинные монеты, одна из которых времен Петра I, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Три монеты, датированные 1708, 1759 и 1856 гг., обнаружили сегодня пограничники Житомирского отряда на границе с Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Старинные монеты пограничники обнаружили во время совместного с таможенниками осмотра легковушки "Mazda" в пункте пропуска "Выступовичи". За рулем авто на выезд из Украины ехал гражданин Украины.

Обнаруженные монеты изъяты. Составляют ли они историческую или культурную ценность, установит экспертиза.

Гражданин Украины пытался вывезти в Беларусь старинные монеты, одна из которых времен Петра I, - Госпогранслужба 01

За нарушение таможенных правил правоохранители привлекли гражданина Украины к административной ответственности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пресечена попытка контрабанды в ЕС старинных монет XV-XVII веков на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Гражданин Украины пытался вывезти в Беларусь старинные монеты, одна из которых времен Петра I, - Госпогранслужба 02
Фото: Госпогранслужба
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Топ комментарии
+11
сохран уж очень хорош. возможно фуфел
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13.05.2021 12:09
+8
Это никакая не историческая ценность, судя по цвету металла - обычный китайский новодел (реплика)!!! Цена этим "ценностям" - три копейки!!!
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13.05.2021 12:11
+5
Не заборонена. Як й дурні коментарі.
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13.05.2021 12:37
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сохран уж очень хорош. возможно фуфел
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13.05.2021 12:09 Ответить
также подумал!
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13.05.2021 12:18 Ответить
новодел
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13.05.2021 12:24 Ответить
Эти монеты наверное очень ценные для тамошних таможенников Гражданин Украины пытался вывезти в Беларусь старинные монеты, одна из которых времен Петра I, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6314
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13.05.2021 12:31 Ответить
А чому не часів гетьмана Мазепи?
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13.05.2021 12:10 Ответить
Куда то наверное "хитро" запрятал, балбес. А нужно было просто в кошелёк с мелочью сунуть или просто в карман положить.
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13.05.2021 12:10 Ответить
Это никакая не историческая ценность, судя по цвету металла - обычный китайский новодел (реплика)!!! Цена этим "ценностям" - три копейки!!!
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13.05.2021 12:11 Ответить
Це просто сенсація! Ця новина повинна попасти на передовиці всіх світових інформагенцій!
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13.05.2021 12:11 Ответить
а мне например интересно было прочитать ету новость
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13.05.2021 14:22 Ответить
Это копии придурки
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13.05.2021 12:12 Ответить
Хороши .
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13.05.2021 12:13 Ответить
Рукоблуд к успеху шел)) пока не встретил жадных бездельников.
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13.05.2021 12:18 Ответить
а эта символика не запрещена-ли в украине?
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13.05.2021 12:25 Ответить
Не заборонена. Як й дурні коментарі.
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13.05.2021 12:37 Ответить
Загорулько Прасковья, у тебя кокошник сьехал и кукуха в чердаке крякнула
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13.05.2021 14:23 Ответить
Ну палево ж. Ох и эксперты.)
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13.05.2021 12:36 Ответить
мне пару месяцев назад наприли подобную муйню . китайский фуфел
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13.05.2021 12:37 Ответить
50 гривен каждая максимум - реальные такие монеты только в музеях ну или у олигархов
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13.05.2021 12:44 Ответить
а сколько стоят реальные такие монеты?
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13.05.2021 14:24 Ответить
Кацапское наследие ...Зачем оно нам....Идите лесом дебилы!
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13.05.2021 12:45 Ответить
Цена 2 бакса)
Но на там "Соpy" выбито. А эти, наверное, за 5 баксов))
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13.05.2021 13:00 Ответить
"копи" это только на фото

1856 Российская памятная медаль, копия памятных монет-Реплика монет, коллекционные монеты

https://aliexpress.ru/item/33043241691.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5538532b8BOJjJ&algo_pvid=3fc67ef9-f1d8-4db5-bf45-64bb40c88936&algo_expid=3fc67ef9-f1d8-4db5-bf45-64bb40c88936-1&btsid=0b8b034a16209001837475288ea15b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67439328399
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13.05.2021 13:05 Ответить
да видно, что именно выбито на самих монетах.
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13.05.2021 14:27 Ответить
Это водяной знак на фото, если смотреть в отзывах реально полученные монеты и медали, этого слова там нет
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13.05.2021 15:22 Ответить
Три монети виявили сьогодні прикордонники Житомирського загону....
а три фури з бурштином і три групи руSSкіх терористів навіть НЕ "помітили".....
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13.05.2021 13:33 Ответить
Гнать таких таможенников работать дворниками!
Не могут отличить явный новодел.
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13.05.2021 17:14 Ответить
Це реальні ******* репліки, як кажуть "грош їм ціна". А митників треба відправити працювати еспертами на пункт прийому вторсировини... І це вже не смішно що такі клоуни працюють на порозі країни...
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04.11.2021 20:49 Ответить
 
 