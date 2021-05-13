Гражданин Украины пытался вывезти в Беларусь старинные монеты, одна из которых времен Петра I, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Три монеты, датированные 1708, 1759 и 1856 гг., обнаружили сегодня пограничники Житомирского отряда на границе с Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Старинные монеты пограничники обнаружили во время совместного с таможенниками осмотра легковушки "Mazda" в пункте пропуска "Выступовичи". За рулем авто на выезд из Украины ехал гражданин Украины.

Обнаруженные монеты изъяты. Составляют ли они историческую или культурную ценность, установит экспертиза.

За нарушение таможенных правил правоохранители привлекли гражданина Украины к административной ответственности.

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Фото: Госпогранслужба