До конца года может быть решен вопрос о повышении гарантированной суммы по вкладам

До конца года может быть принят закон, который позволит повысить гарантированную сумму банковских вкладов минимум в два раза.

По данным СМИ, ко внесению в ВРУ готовится законопроект, который решит главную проблему, мешающую повысить гарантированную сумму с нынешних 200 000 грн, - обеспечит реструктуризацию долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это также позволит распространить гарантии ФГВ на "Ощадбанк", сообщает Цензор.НЕТ.

До 2031 года Фонд гарантирования вкладов должен перечислить в госбюджет более 111 миллиардов гривен - 47 миллиардов основного долга и более 60 млрд грн процентов. Эта задолженность возникла в результате банковского кризиса 2014-2017 годов, когда с рынка было выведено более половины банков и для выплат их вкладчикам ФГВФЛ заимствовал 80 млрд грн в НБУ и Министерства финансов под 10-14% годовых.

Реструктуризация этих долгов является одним из требований в рамках сотрудничества Украины с МВФ, причем, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, вопрос должен быть решен до конца 2021. В сентябре прошлого года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации в комплексе с повышением гарантированной суммы и включением Сбербанка в систему гарантирования вкладов.

"Реструктуризация предполагает, что погашение тела займа будет привязано к регулярным взносам банков-участников, а проценты по долгу - к поступлениям от возврата средств, выведенных связанными лицами неплатежеспособных банков. От реализации этой модели выигрывают все: долг Фонда перед госбюджетом не списывается, а банковская система получает импульс для развития. Поскольку реструктуризация позволит повысить гарантированную сумму, а это, в свою очередь, будет способствовать росту доверия к банкам и притоку средств вкладчиков ", - заявила финансовый директор ФГВФЛ Елена Нужненко.

По возврату средств, выведенных связанными лицами неплатежеспособных банков, по данным Фонда, им инициировано около 1,5 тысячи производств более чем на 280 млрд грн и свыше 60 исков в хозяйственных судах к связанным лицам (на 97 млрд грн), однако дела продвигаются довольно медленно. Поэтому с недавних пор этот вопрос переведен на государственный уровень - в начале года была создана межведомственная рабочая группа по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков под председательством Премьер-министра и в составе руководителей МВД, НАБУ, Генерального прокурора, министра финансов, министра юстиции, министра развития экономики, руководителей НБУ и ФГВФЛ.

"Совместная работа государственных органов поможет наладить четкий процесс работы возвращения активов обанкротившихся банков и усилить превентивный контроль за активами банков и других финансовых организаций, работающих со средствами населения" - отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.