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Зеленский (16558) киберпреступление (753) Университет (225) кибербезопасность (639)

Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке университета по подготовке специалистов в сфере противодействия киберугрозам.

"У нас большие планы относительно подготовки таких (в киберсфере. – Ред.) специалистов. Кроме центра мы разрабатываем университет. Скоро его будем презентовать", - заявил Зеленский во время ознакомления с работой киберцентра UA30 на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что "в Украине необходимо готовить таких специалистов с 15-16 лет и сделать так, чтобы они никуда не уезжали".

"Мы должны предлагать им в стране реальную работу, а они нам после предложат безопасную жизнь", - сказал он.

Он также отметил, что "открытие первого в Украине Киберцентра UA30 свидетельствует о том, что страна меняется не просто на словах".

"Считаю, что это (Киберцентр. – Ред) витрина того, что Украина меняется и не просто на словах. У нас открываются такие центры. Это первый центр в Украине – это хорошее начало", - сказал Зеленский.

"Спасибо всем профессионалам, молодым людям, которые символизируют название Киберцентра UA30. Я посмотрел на их средний возраст – около 30 лет. Это прекрасные современные люди … Главное, чтобы люди, которые здесь находятся, работали на украинское государство, тогда все будет хорошо с Украиной", - подытожил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Філіал Трускавецького цирку відкриють? Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2594
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13.05.2021 12:18
+10
а разве у нас мало специалистов в IT сфере?
каждый ВУЗ готовит. еще надо? новая фишечка?

делом займись дятел
эпидемия, вакцинация, война, экономика, тарифы, безработица...
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13.05.2021 12:20
+7
Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5533
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13.05.2021 12:18
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Філіал Трускавецького цирку відкриють? Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2594
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13.05.2021 12:18 Ответить
Насправді 8єлєнскій просто обмовився по Фрейду. У зелених справді великі плани і їх справді багато. Це плани по дерибану держб'юджету, коштів якого вже е вистачає для цього (тому вводяться нові податки і побори) і відмиванню чорного кешу.
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13.05.2021 12:27 Ответить
А може все банальніше. як у віршику? Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6145
Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5353
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13.05.2021 12:31 Ответить
Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5533
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13.05.2021 12:18 Ответить
Товарищ Сталин - вы большой ученый....
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13.05.2021 12:28 Ответить
і це хреново, що в тебе, бубочка стільки плану. Хоча, якщо завтра окочуришся від нього - то...
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13.05.2021 12:19 Ответить
Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7423
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13.05.2021 12:31 Ответить
а разве у нас мало специалистов в IT сфере?
каждый ВУЗ готовит. еще надо? новая фишечка?

делом займись дятел
эпидемия, вакцинация, война, экономика, тарифы, безработица...
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13.05.2021 12:20 Ответить
Думаю основная идея это официальное создание ботофермы за государственные деньги.
Безопасность и вступление в CYBER FLAG это не та цель которую ставит Зелебоба и аваковские бандючки
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13.05.2021 12:26 Ответить
ему интереснее своя "ботоферма" под ментовской крышей - чтобы всех комментаторов, кто его не "любит", щемить. ему лавры х#йла, "великого и ужасного", покоя не дают.
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13.05.2021 12:32 Ответить
Будуть ботів випускати ?
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13.05.2021 12:21 Ответить
Всі боти без ксіви увернісетету - порохоботи.
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13.05.2021 12:29 Ответить
Ще буде один Університет культури...
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13.05.2021 12:21 Ответить
А Ківу признач ректором. Му-ха-ха-ха!(с)
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13.05.2021 12:23 Ответить
Любые учебные заведения создаются вообще-то... А что там зеля "разрабатывать" собрался только его обайкошенное сознание ведает.
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13.05.2021 12:23 Ответить
дыбил!!!!

специалисты по кибербезопасности самообучаемы, при наличии хорошей зарплаты Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4362
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13.05.2021 12:24 Ответить
Бубочка, ну нафиг тебе план? У тебя уже 2 года как закончилась эпоха бедности. Не жлобись, весь квартал уже перешел на кокс, а ты все разкумариваешься такой дешевой шмалью. Кокс и тебе уже по карману. Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4501
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13.05.2021 12:24 Ответить
Бл...а кто унитазы будет чинить? То юристы, то экономисты, то программисты. Некому порядок в клозетах поддерживать.
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13.05.2021 12:24 Ответить
а шо, поплавок себе можеть "залудить" "университет", чем бубочка хуже. он тоже "смишной".
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13.05.2021 12:26 Ответить
зельцман . уймись наконец. Ты некчемен, хватить тррындэть
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13.05.2021 12:27 Ответить
Правильное решение. Ещё надо заняться профтехобразованием. В Украине найти профессионального сантехника или электрика не реально.
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13.05.2021 12:27 Ответить
Для начала как главнокомандующий победи в войне с вирусом и обеспечь безопасность народа от болезни.
На сегодня страна дураков лидирует в мире по смертности на душу населения.
Вот такое вот безопасное место...
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13.05.2021 12:27 Ответить
А Кива будет ректором
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13.05.2021 12:27 Ответить

"У нас большие планы" - папик 2?
космодром не забудь, а то ж простаивают ракеты космичеческие...
у тобика мелкокалиберного явно приоритеты сдвинуты...
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13.05.2021 12:28 Ответить
Вже біля токарного станка ставити нікого.
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13.05.2021 12:30 Ответить
як же заіпали оці відосіки з обіцяночками...
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13.05.2021 12:35 Ответить



Дід Микола

@DidMykola2

·21 год

- Володимире Олександровичу, а що ви порадите Ізраїлю?
- нада проста пєрєстать стрєлять!
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13.05.2021 12:37 Ответить
Планов громадье и денег куры не клюют...
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13.05.2021 12:37 Ответить
клюют куры - от тут без сомений Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5421
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13.05.2021 12:48 Ответить
Идиот, прости Господи...
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13.05.2021 12:40 Ответить
видимо Господь нас не простил.
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13.05.2021 12:49 Ответить
не уверен шо етому дятлу даже селедка поможет....
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13.05.2021 12:44 Ответить
Клоун, а что такое бит? Или байт? Или какая разница?
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13.05.2021 12:48 Ответить
Безопасность Украины очень важна для нашего будущего, но сегодня Зе отдал безопасность страны в руки фээсбэшника ермака, значит эти телодвижения имитируют, отвлекают народ от настоящей угрозы сдачи кремлевской хунте.
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13.05.2021 12:54 Ответить
кибер войска - это страшная сила, ее можно использовать для защиты, и можно использовать для нападения. Хакеры могут уничтожить электросети и все трансформаторы страны сгорят - это приведет к полному апокалипсису, люди не смогут починить трансформаторы, потому что все инструменты работают от сети, заводы не смогут перерабатывать и консервировать еду, воды тоже не будет ибо все станции будут отключены водонапорные. Бензина не будет, потому что заводы не смогут перерабатывать нефть и доставлять. Без бензина не будет доставляться еда по магазинам. Начнется полная анархия и дикий мир. Культура будет уничтожена за 3 дня и начнут заправлять банды вооруженные, они разграбят оружейные магазины. А остальные люди в панике будут грабить все магазины. Хакеры могут такое сделать и с РФ и с Крымом и Донбассом. Можно сделать перед наступлением ВСУ такое, а ВСУ нужно у США намутить новые очки ночного виденья, которые контуры обрисовывают и они лучше обычных во много раз. И можно будет сделать террористов русских слепыми котятами в ночи по сравнению с тем виденьем, которое будет у ВСУ. А когда нет света во всем городе и во всех ближайших населенных пунктах, то ночь не просто ночь, как в городе, что в темноте видно, а ночь настает такая, что не видно нихера на расстоянии руки. Хакеры - это офигенная сила, которая способна лучшую разведку мира проводить и воровать любые данные. Можно море вещей делать еще интересных хакерами.
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13.05.2021 13:15 Ответить
у нас военные академии выдают спецов такого качества, что они через год-два работы по специальности сваливают за рубеж. Причем выпускают со знаниями английского и со специализацией именно по противодействию киберугрозам. Бубочке денег девать некуда? то Универ новый создать, то государственное здание какому-то одному художнику подарить.
В своем уме вообщ?
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13.05.2021 13:20 Ответить
В Украине в каждой области есть хотя бы один гос. университет, который готовит бакалавров, магистров и даже докторов по специальности кибербезопасность. Только вот как готовят - это вопрос.
Стандарт высшего образования для бакаларов по кибербезопасности - это самый нестандартный стандарт из всех, что сейчас напринимали МОН с НАЗЯВОй, с кучей ошибок (даже грамматических). Тут явно поработала рука кремля...
Стандарта для магистров - нет,
для докторов - нет,
проф. стандарта - нет.
А ЗЕ еще один универ открывает. Нахиба?
Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський - Цензор.НЕТ 214
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13.05.2021 14:08 Ответить
 
 