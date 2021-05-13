Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке университета по подготовке специалистов в сфере противодействия киберугрозам.
"У нас большие планы относительно подготовки таких (в киберсфере. – Ред.) специалистов. Кроме центра мы разрабатываем университет. Скоро его будем презентовать", - заявил Зеленский во время ознакомления с работой киберцентра UA30 на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он добавил, что "в Украине необходимо готовить таких специалистов с 15-16 лет и сделать так, чтобы они никуда не уезжали".
"Мы должны предлагать им в стране реальную работу, а они нам после предложат безопасную жизнь", - сказал он.
Он также отметил, что "открытие первого в Украине Киберцентра UA30 свидетельствует о том, что страна меняется не просто на словах".
"Считаю, что это (Киберцентр. – Ред) витрина того, что Украина меняется и не просто на словах. У нас открываются такие центры. Это первый центр в Украине – это хорошее начало", - сказал Зеленский.
"Спасибо всем профессионалам, молодым людям, которые символизируют название Киберцентра UA30. Я посмотрел на их средний возраст – около 30 лет. Это прекрасные современные люди … Главное, чтобы люди, которые здесь находятся, работали на украинское государство, тогда все будет хорошо с Украиной", - подытожил президент.
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каждый ВУЗ готовит. еще надо? новая фишечка?
делом займись дятел
эпидемия, вакцинация, война, экономика, тарифы, безработица...
Безопасность и вступление в CYBER FLAG это не та цель которую ставит Зелебоба и аваковские бандючки
специалисты по кибербезопасности самообучаемы, при наличии хорошей зарплаты
На сегодня страна дураков лидирует в мире по смертности на душу населения.
Вот такое вот безопасное место...
"У нас большие планы" - папик 2?
космодром не забудь, а то ж простаивают ракеты космичеческие...
у тобика мелкокалиберного явно приоритеты сдвинуты...
Дід Микола
@DidMykola2
·21 год
- Володимире Олександровичу, а що ви порадите Ізраїлю?
- нада проста пєрєстать стрєлять!
В своем уме вообщ?
Стандарт высшего образования для бакаларов по кибербезопасности - это самый нестандартный стандарт из всех, что сейчас напринимали МОН с НАЗЯВОй, с кучей ошибок (даже грамматических). Тут явно поработала рука кремля...
Стандарта для магистров - нет,
для докторов - нет,
проф. стандарта - нет.
А ЗЕ еще один универ открывает. Нахиба?