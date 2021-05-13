Зеленскому подсказали рецептуру под названием "решения СНБО", но многие проблемы они не решают, а усугубляют, - "нардеп" Голоса Рахманин

Президента Владимира Зеленского убедили, что решениями СНБО можно решить многие проблемы, однако это совсем не так.

Об этом нардеп "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский – представитель той генерации несистемных политиков, которые приходили к власти в разных странах. Это люди, которые во многом незнакомы с проблематикой задач, которые они должны решать. Этим людям – вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются – присуще стремление использовать для сложных проблем быстрые и легкие решения. Вот, есть некая универсальная таблетка, которая лечит одновременно от насморка, склероза, ковида и рака. Желательно, чтобы ее можно было произвести за день; чтобы она стоила недорого, и на завтра наступило выздоровление. В политике так не бывает – но всегда хочется такую таблетку найти", - отметил парламентарий.

По его словам, обычно такое стремление присуще не избираемым, но избирающим.

"А в данном случае поиском таких универсальных таблеток занимается и политик. И найти эти таблетки – очень сложно. К великому сожалению, Владимиру Зеленскому подсказали такую рецептуру, она называется "решения Совета национальной безопасности". Его убедили в том, что при помощи этой универсальной таблетки можно излечиться от любого недуга. И он этим пользуется", - добавил Рахманин.

В то же время, подчеркнул нардеп, эффект от такого "врачевания" сомнителен.

"Потому что решения Совета национальной безопасности не являются лекарством от любой болезни. Они вообще в большинстве случаев лекарством не являются. Да, они создают некий фон, иногда положительный. Но решения СНБО, если системно их проанализировать, - это уверенный путь к правовому нигилизму, полузаконное решение любой проблемы. И такие полузаконные решения многие проблемы не решают, а усугубляют", - сказал он.

Рахманин привел пример механизма введения санкций.

"Законодательство теоретически предполагает возможность введения санкций против украинских граждан и украинских компаний только в том случае, если есть связь между этими лицами и компаниями с одной стороны и финансированием терроризма – с другой. А вот каким образом можно применять санкции к лицам, занимающимся контрабандой, я себе не очень представляю. Не говоря уж о том, что термин "контрабанда" с правовой точки специфичен. И далеко не все, кого мы считаем контрабандистами, являются таковыми с точки зрения законодательства. И повторюсь, санкциями Совбеза бороться с контрабандой – невозможно. Да, такие решения вызывают аплодисменты у значительной части населения. Но последствия могут быть печальными, ведь если подобные решения дойдут до судов, и аргументы СНБО не найдут должного подтверждения и понимания у судейского корпуса, это только облегчит жизнь тем лицам, в отношении которых эти санкции были применены", - объяснил нардеп.

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