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Новости Политика Украины
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Зеленский (16558) СНБО (4377) Рахманин (117)

Зеленскому подсказали рецептуру под названием "решения СНБО", но многие проблемы они не решают, а усугубляют, - "нардеп" Голоса Рахманин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленскому подсказали рецептуру под названием

Президента Владимира Зеленского убедили, что решениями СНБО можно решить многие проблемы, однако это совсем не так.

Об этом нардеп "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский – представитель той генерации несистемных политиков, которые приходили к власти в разных странах. Это люди, которые во многом незнакомы с проблематикой задач, которые они должны решать. Этим людям – вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются – присуще стремление использовать для сложных проблем быстрые и легкие решения. Вот, есть некая универсальная таблетка, которая лечит одновременно от насморка, склероза, ковида и рака. Желательно, чтобы ее можно было произвести за день; чтобы она стоила недорого, и на завтра наступило выздоровление. В политике так не бывает – но всегда хочется такую таблетку найти", - отметил парламентарий.

По его словам, обычно такое стремление присуще не избираемым, но избирающим.

"А в данном случае поиском таких универсальных таблеток занимается и политик. И найти эти таблетки – очень сложно. К великому сожалению, Владимиру Зеленскому подсказали такую рецептуру, она называется "решения Совета национальной безопасности". Его убедили в том, что при помощи этой универсальной таблетки можно излечиться от любого недуга. И он этим пользуется", - добавил Рахманин.

В то же время, подчеркнул нардеп, эффект от такого "врачевания" сомнителен.

"Потому что решения Совета национальной безопасности не являются лекарством от любой болезни. Они вообще в большинстве случаев лекарством не являются. Да, они создают некий фон, иногда положительный. Но решения СНБО, если системно их проанализировать, - это уверенный путь к правовому нигилизму, полузаконное решение любой проблемы. И такие полузаконные решения многие проблемы не решают, а усугубляют", - сказал он.

Рахманин привел пример механизма введения санкций.

"Законодательство теоретически предполагает возможность введения санкций против украинских граждан и украинских компаний только в том случае, если есть связь между этими лицами и компаниями с одной стороны и финансированием терроризма – с другой. А вот каким образом можно применять санкции к лицам, занимающимся контрабандой, я себе не очень представляю. Не говоря уж о том, что термин "контрабанда" с правовой точки специфичен. И далеко не все, кого мы считаем контрабандистами, являются таковыми с точки зрения законодательства. И повторюсь, санкциями Совбеза бороться с контрабандой – невозможно. Да, такие решения вызывают аплодисменты у значительной части населения. Но последствия могут быть печальными, ведь если подобные решения дойдут до судов, и аргументы СНБО не найдут должного подтверждения и понимания у судейского корпуса, это только облегчит жизнь тем лицам, в отношении которых эти санкции были применены", - объяснил нардеп.

Полный текст интервью с нардепом "Голоса" Сергеем Рахманиным читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Минобороны Таран занимается тем, что не относится к его компетенции, и проваливает то, чем должен заниматься, - нардеп "Голоса" Рахманин

Автор: Богдан Гуньковський
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Оно смешное недоразумение на коротких ножках 🤢🤡 путлера копирует
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13.05.2021 12:51 Ответить
Буратіна тільки учіцца. На нас.
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13.05.2021 13:00 Ответить
Чекаю коли піде ррозрив між рішеннями РНБО і кримінальними справами. Чекати недовго, там було здається 10 контрабандиситів, побачимо гарненькі справи, або пук у калюжу. А як там Беня? Ще не всі гроші витягнув із України?
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13.05.2021 13:36 Ответить
 
 