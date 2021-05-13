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Арестович об обмене пленными: Мы просим вернуть более 90 человек. Это, прежде всего, военнослужащие

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Арестович об обмене пленными: Мы просим вернуть более 90 человек. Это, прежде всего, военнослужащие

В рамках инициатив по обмену пленными на Донбассе украинская сторона просит вернуть почти 100 человек. Это те люди, местонахождение которых установлено, и они подтверждены.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона передала списки на обмен еще в июне 2020 года сразу после договоренностей политических советников. И согласно процедуре ежемесячно передает их в ОБСЕ.

"Мы просим вернуть более 90 человек…Это первый обмен, который мы планируем - под 100 человек. И это, прежде всего, военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач", - отметил Арестович.

Он также добавил, что разным подсчетам противник удерживает до 260 граждан Украины. Но в этом перечне много таких, чье конкретное местонахождение не установлено, поскольку они могут находиться в оккупированном Крыму или на территории России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 376 украинцев незаконно удерживаются на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, - Денисова

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
А что вы можете предложить кацапам? Цемаха, ГРУшников, беркутов, террористов - подрывников вы уже отдали, у вас ничего нет, что было бы интересно кремлю. Лошары, что еще сказать...
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13.05.2021 12:35
+9
На медведчука можно поменять. Если пленных будут отдавать частями, то и медведчука можно так же отдавать.
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13.05.2021 12:33
+6
На Медведчука менять. ( если мало можем добавить Рабиновича и Шуфрича, нет еще Мураева, Добкина, Королевскую...
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13.05.2021 12:33
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это правильно, в первую очередь военнослужащие.
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13.05.2021 12:30 Ответить
за минулий рік не вернули жодного. Бо ***** не хоче цього. Не хоче ***** і донині. Проси, не проси... не віддасть.
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13.05.2021 12:32 Ответить
А по результатам таких недоносков как этот и его хозяев,таксисты и проститутки.
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13.05.2021 12:32 Ответить
А что ж ты "забываешь" о том, что по результатам кроме таксистов вернули и наших бойцов ССО? Или по методичке разнарядка акцентировать внимание только на таксистах?
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13.05.2021 12:38 Ответить
Когда вернули зедебил ? При порохе? Да обменивали .
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13.05.2021 13:40 Ответить
Нет, педебил, во время последнего обмена при Зеленском были возвращены домой из плена наши бойцы ССО. Но в твоей дебильной методичке ведь этого не написано, верно?
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13.05.2021 15:36 Ответить
В последнем обмене было две проститутки и таксисты.,правда один судья ,которого желательно было там оставить навсегда. Есть список ,можешь изучить,его еще зедебилы не удалили.У меня нет методички,это ты перепутал с ботами ,зеленой плесени к которым ты не дебильный относишься.
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13.05.2021 16:42 Ответить
В последнем обмене было 2 бойца ООС, а не проститутки. Проститутка у нас скорее ты, "полковник" вшивый.
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13.05.2021 18:04 Ответить
На медведчука можно поменять. Если пленных будут отдавать частями, то и медведчука можно так же отдавать.
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13.05.2021 12:33 Ответить
На Медведчука менять. ( если мало можем добавить Рабиновича и Шуфрича, нет еще Мураева, Добкина, Королевскую...
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13.05.2021 12:33 Ответить
за мертвечука викуп дадуть. Навіть не ₴300лмн, а на порядок менше. А то й взагалі - віддасть "в знак доброй воли",
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13.05.2021 12:37 Ответить
Якби не зірвали "неіснуючу спецоперацію" по словам льошика, то був би обмінний фонд. А так - просіть, на колінах.
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13.05.2021 12:35 Ответить
просильщики, а на колени становились?
Арестович об обмене пленными: Мы просим вернуть более 90 человек. Это, прежде всего, военнослужащие - Цензор.НЕТ 1712
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13.05.2021 12:35 Ответить
А что вы можете предложить кацапам? Цемаха, ГРУшников, беркутов, террористов - подрывников вы уже отдали, у вас ничего нет, что было бы интересно кремлю. Лошары, что еще сказать...
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13.05.2021 12:35 Ответить
А давайте віддамо їм бубочку - зекономимо бюджет, нехай править Єрмак напряму - навіщо нам це недолуге проксі, яке навіть текст завчити не може? )))
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13.05.2021 12:39 Ответить
Не возьмут, он тут на задании...
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13.05.2021 12:40 Ответить
Можно еще Гадю Савченко в реэкспортном фарше предложить)
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13.05.2021 13:25 Ответить
Треба РФ запропонувати Зедебіла і його команду, може заберуть усіх, якщо не погодяться, то в резерві ще є 73%.
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13.05.2021 17:09 Ответить
Янелох погодиться і на таксистів. Скаже ось який я маладєтс.
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13.05.2021 12:39 Ответить
Зеленський, скоріше за все, не добуде до кінця каденції, Україна втратить ще території - Арестович

Ще рік тому воно інше співало.
Сраколиз продажний.
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13.05.2021 12:40 Ответить
Як називаються філософи, які змінюють свої погляди за гроші?
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13.05.2021 12:43 Ответить
Арестович про обмін полоненими: Ми просимо повернути понад 90 осіб. Це насамперед військовослужбовці - Цензор.НЕТ 1655
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13.05.2021 13:06 Ответить
Он такой же,,философ,, как актер и все прочие его фантазии. Арестович про обмін полоненими: Ми просимо повернути понад 90 осіб. Це насамперед військовослужбовці - Цензор.НЕТ 4221
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13.05.2021 15:23 Ответить
О. Тільки сьогодні написала, що дерьмак вже домовився про зустріч "велічайшего" з фуйлом. І зараз почнуть мусувати тему обміну полоненими. Так і є.
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13.05.2021 12:48 Ответить
Тепер можна лише просити, бо раніше за таксистів - беркутівців, Цемаха віддали... а після здали операцію по вагнерівцях...
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13.05.2021 13:10 Ответить
Просять? А мені здавалось, що у терористів треба вимагати,а якщо не погоджуються,силою своїх визволяти, як це планувалось нещодавно в разі нападу наших спецназівців на буцегарню в донецьку
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13.05.2021 16:31 Ответить
 
 