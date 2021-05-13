Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что обнародованная Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем, информация о том, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины якобы не соответствует действительности.

Более того, представитель Кремля еще и пытается заверить, якобы подобным РФ никогда не занималась.

"Россия не планирует никого поглощать и никогда этим занималась", — подчеркнул Песков, информирует Цензор.НЕТ на Газету.ру.

Как сообщалось со ссылкой на Bloomberg, ЕС заявляет, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины.

Как известно, Россия уже оккупировала украинский полуостров Крым и всячески поддерживает орудовавших на Донбассе террористов.