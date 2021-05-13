Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что обнародованная Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем, информация о том, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины якобы не соответствует действительности.
Более того, представитель Кремля еще и пытается заверить, якобы подобным РФ никогда не занималась.
"Россия не планирует никого поглощать и никогда этим занималась", — подчеркнул Песков, информирует Цензор.НЕТ на Газету.ру.
Как сообщалось со ссылкой на Bloomberg, ЕС заявляет, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины.
Как известно, Россия уже оккупировала украинский полуостров Крым и всячески поддерживает орудовавших на Донбассе террористов.
Топ комментарии
+10 Ksenia VB
показать весь комментарий13.05.2021 12:53
+8 Олександр Дніпро
показать весь комментарий13.05.2021 13:05
+7 Ivan Ivanov 036c97a9
показать весь комментарий13.05.2021 12:54
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Цього мало для світового співтовариства ?
Ще і досі не ясно, що раіська агресор.
В их понятии, они просто возвращают территории, которые считают своими (кусочек с юга, кусочек с востока....)
Тому і на цей висер - попросту пошлемо ***** нахер
а шо б було!
А во вторых, сейчас склонят Зеленского к решению "гуманитарного вопроса" (о котором говорил Ермак) и таким вопросом, вполне может оказаться работа там украинской финансовой системы (отделения банков, банкоматы, платежи...), выполнение соц. гарантий населению (в т.ч. медицина) таким образом они будут висеть на нашей шее!
Поверьте Зеленский не поймет, почему на такую уступку идти нельзя! Про выборы там он еще хоть как то догадывается, что нельзя, а социалку он 100% не поймет и подпишет (еще и будет думать что выглядит великим благотворителем)
даже интересно какую кацправду он нам сегодня сбрешет
Было уже....
"Народ даунбасса на легитивном рехферендуме отделился от фашистской Украины, а потом высказал желание присоединиться к рашке....."
и от нужно ему на кого то поубивать ...
и тут я немедленно и сразу за 2ю поправку - оружие иметь в своем доме - мое право и даже моя обязанность.....
Вопрос исключительно терминологии. РФ ведь и правда никого не поглощает. Можно сколько угодно обзывать возврат Крыма "аннексией" и "поглощением", суть от этого не меняется. Крым был - наш, и есть - наш. Если бы Укры не рыпнулись его под НАТОвские базы отдать, может и продолжали бы за него платить, чтобы не обижать убогого соседа. А так пришлось восстановить статус кво.
Я думаю, после изъявление желания вхождения (не силовой вариант, а реальный референдум, вопрос времени) в состав РФ Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запопрожской и Херсонской областей, у Донбасса просто не будет другого выхода. Да и граждан РФ там скоро будет больше чем украины. Вопрос и правда в том, готова ли РФ принять их к себе