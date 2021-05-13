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Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что обнародованная Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем, информация о том, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины якобы не соответствует действительности.

Более того, представитель Кремля еще и пытается заверить, якобы подобным РФ никогда не занималась.

"Россия не планирует никого поглощать и никогда этим занималась", — подчеркнул Песков, информирует Цензор.НЕТ на Газету.ру.

Как сообщалось со ссылкой на Bloomberg, ЕС заявляет, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины.

Как известно, Россия уже оккупировала украинский полуостров Крым и всячески поддерживает орудовавших на Донбассе террористов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
А як же КРИМ ???
Цього мало для світового співтовариства ?
Ще і досі не ясно, що раіська агресор.
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13.05.2021 12:53
+8
Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 9138
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13.05.2021 13:05
+7
Бо вдавиться,курва кацапська Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 2078 Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 8163
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13.05.2021 12:54
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А як же КРИМ ???
Цього мало для світового співтовариства ?
Ще і досі не ясно, що раіська агресор.
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13.05.2021 12:53 Ответить
Они не считают это поглощением, как и Украину не считают субъектом.
В их понятии, они просто возвращают территории, которые считают своими (кусочек с юга, кусочек с востока....)
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13.05.2021 13:52 Ответить
Позиція гопніка і діють вони по принципу " Нє пойман нє вор.." Всє вокруг лохі і дебіли.."!" Кругом адні врагі" А друзі ж у них є і були,- Мадура, Асад, Хусейн, Каддафі, Ын, людоїд Бокасса ...?! " Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти...?!"
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16.05.2021 16:39 Ответить
Бо вдавиться,курва кацапська Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 2078 Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 8163
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13.05.2021 12:54 Ответить
взагалі-то сприймати висери ***** та його підхоловників за реальність - неприпустимо.
Тому і на цей висер - попросту пошлемо ***** нахер
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13.05.2021 12:55 Ответить
Нафіга запаребріку розтрощений Домбас?
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13.05.2021 12:56 Ответить
кацапских мыслей не понимает нихто, включая самих кацапов.
а шо б було!
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13.05.2021 12:58 Ответить
Щоб розтрощити решту Ураїни.
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13.05.2021 12:58 Ответить
Во первых, им нужны избиратели Путина, для чего раздаются паспорта
А во вторых, сейчас склонят Зеленского к решению "гуманитарного вопроса" (о котором говорил Ермак) и таким вопросом, вполне может оказаться работа там украинской финансовой системы (отделения банков, банкоматы, платежи...), выполнение соц. гарантий населению (в т.ч. медицина) таким образом они будут висеть на нашей шее!

Поверьте Зеленский не поймет, почему на такую уступку идти нельзя! Про выборы там он еще хоть как то догадывается, что нельзя, а социалку он 100% не поймет и подпишет (еще и будет думать что выглядит великим благотворителем)
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13.05.2021 13:58 Ответить
снова и опять ершик занявкал?
даже интересно какую кацправду он нам сегодня сбрешет Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 8860
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13.05.2021 12:56 Ответить
Крым и Севастополь аннексирован. ( это что не поглощение) Полный военно- политический и экономический, финансовый контроль над Юж. Осетией, Абхазией, Приднестровьем, ОРДЛО - с массированным ( за частую обязывающим) получением российского гражданства. Это и является скрытой, гибридной формой поглощения. По факту это уже РФ, кстати с меньшими правами как ее субъекты чем скажем Чечня.
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13.05.2021 13:02 Ответить
Меня мучают смутніе подозрения, что вігребалово у кацапья начнется с Татарстана или Сахи.
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13.05.2021 13:05 Ответить
Да да.....
Было уже....
"Народ даунбасса на легитивном рехферендуме отделился от фашистской Украины, а потом высказал желание присоединиться к рашке....."
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13.05.2021 13:04 Ответить
Какиевашидаказательсва...этанимы...настамнет.
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13.05.2021 13:04 Ответить
Тобто Крим, луГандонія, Абхазія, приднестров'я, зараз на підході Біларусь - це не захоплення???
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13.05.2021 13:05 Ответить
еге ж, ти ще скажи, що путєн - не *****
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13.05.2021 13:05 Ответить
Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 9138
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13.05.2021 13:05 Ответить
В Крыму всегда были кацапские войска в пределах 20 тыс. солдат, за это рашка платила Украине по 95 миллионов долларов в год.
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13.05.2021 14:24 Ответить
ершик с будуна
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13.05.2021 13:08 Ответить
Немає нічого брехливій за кацапа.
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13.05.2021 13:09 Ответить
иногда закрадывается мысль - шо кацап без трупов жить не умеет
и от нужно ему на кого то поубивать ...
и тут я немедленно и сразу за 2ю поправку - оружие иметь в своем доме - мое право и даже моя обязанность.....
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13.05.2021 13:12 Ответить
нявкай, ерш, нявкай - тебе и нявке все вернется за вранье и подлючесть - вернется...
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13.05.2021 13:16 Ответить
Ответ идиотский: не планируем, но поглощаем! Воистину - по-кацапски...
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13.05.2021 13:18 Ответить
Про Крым ***** то же самое мычало в 2008 г.
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13.05.2021 13:20 Ответить
а крым, это не поглощение? кремль - всегда врет и лицемерит.
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13.05.2021 13:28 Ответить
Плевать на хуцпу рашистов! Сдохните, твари!
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13.05.2021 13:31 Ответить
А хто це там свої курячі паспорти роздвє даунбасятам? А для чого це робиться? А хто побажав поглинути Крим? Хоча прийдеться повернути із доплатами. Буде тільки одне питання - дозволити повернути Крим без ренпарацій. Але дудки, все москалі мають виплатити. Все, що не скаже кацап - брехня.
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13.05.2021 13:33 Ответить
"Чикатилло никогда никого не насиловал и не убивал! И не планирует никого насиловать или убивать и в дальнейшем!", заявил Чикатилло на суде
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13.05.2021 14:11 Ответить
пІсюн, ти хоч сам в це віриш?????? Смішно це чути від такого мудака!!!!!!!!
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13.05.2021 14:41 Ответить
да вот так и будет походу как в российских новостях пишут - цитата

Вопрос исключительно терминологии. РФ ведь и правда никого не поглощает. Можно сколько угодно обзывать возврат Крыма "аннексией" и "поглощением", суть от этого не меняется. Крым был - наш, и есть - наш. Если бы Укры не рыпнулись его под НАТОвские базы отдать, может и продолжали бы за него платить, чтобы не обижать убогого соседа. А так пришлось восстановить статус кво.

Я думаю, после изъявление желания вхождения (не силовой вариант, а реальный референдум, вопрос времени) в состав РФ Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запопрожской и Херсонской областей, у Донбасса просто не будет другого выхода. Да и граждан РФ там скоро будет больше чем украины. Вопрос и правда в том, готова ли РФ принять их к себе
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13.05.2021 15:18 Ответить
РОССИИ ПОРА УЖЕ ЛОПАТЬСЯ !!!
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13.05.2021 18:29 Ответить
 
 