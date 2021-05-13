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Новости Политика УкраиныФоторепортаж Дело Медведчука
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Медведчук (1754) суд (24701) титушки (506)

Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева, где должно состоятся заседание по избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Находящиеся под зданием суда "титушки" организовали корридор, по которому Медвдедчук прошел в здание суда.

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Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения 01
Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения 02
Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения 03
Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения 04
Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения 05
Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения 06
Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения 07
Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения 08
Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения 09
Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Топ комментарии
+11
Жаль только одного, что напротив в соседнем доме нет Максима.
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13.05.2021 13:04
+9
Вистава починається. Акт перший.
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13.05.2021 13:03
+4
Лучше снайпер.Точнее будет
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13.05.2021 13:17
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Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности(с)
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13.05.2021 13:01 Ответить
таке ж бидло , як і його кумМедведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения - Цензор.НЕТ 1288
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13.05.2021 13:04 Ответить
Нарешті посадять в СІЗО вбивцю Василя Стуса!
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13.05.2021 13:18 Ответить
такое же плешивое х..ло
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13.05.2021 13:03 Ответить
Вистава починається. Акт перший.
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13.05.2021 13:03 Ответить
Жаль только одного, что напротив в соседнем доме нет Максима.
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13.05.2021 13:04 Ответить
Лучше снайпер.Точнее будет
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13.05.2021 13:17 Ответить
Там опожоповцев много для снайпера.
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13.05.2021 19:46 Ответить
Прибыл. А убыть должен в СИЗО. Всё остальное до фени.
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13.05.2021 13:06 Ответить
Хто небудь може мені пояснити,а якого такого буя він прибув сам,замість того,щоб його привезли в наручниках та на автозакі?
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13.05.2021 13:07 Ответить
Сдохни в угол падло кремлевское...
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13.05.2021 13:07 Ответить
Судя по кол-ву титуханов, залог в 10 лямов $ сразу в чемодане привёз.))
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13.05.2021 13:12 Ответить
Что там за титушинная петушня? Пакуйте их всех.
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13.05.2021 13:12 Ответить
фуфлыжники Кивы отрабатывают 200грн
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13.05.2021 14:05 Ответить
Нас было семеро. Я и мой друг Кива
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13.05.2021 13:13 Ответить
Если это не унижение института права и государственности то что это?без наручников,пафосно в оцеплении титушни,и таких же предтелей как Кузмин который отрицает войну на донбассе и не вылазит из россия 24 говоря что у нас внутренний конфликт не арестован не в наручниках а сегодня или завтра выйдет под залог показывая что можно предавать,расхищать и если есть деньги тебе ничего не будет
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13.05.2021 13:15 Ответить
ничего, если Зеленский на укакается. то после того, как Мертвечук закукарекает на нарах, возьмутся и за Кузьмина и за Шуфрича...и дальше по списку
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13.05.2021 14:07 Ответить
Кива присматривается, что его ждет!
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13.05.2021 13:16 Ответить
А де "патріоти" поліціїв Ківи?
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13.05.2021 13:19 Ответить
с ним рядом пэдра должен сидеть, который его из нафталина вытащил и вернул в политику
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13.05.2021 13:45 Ответить
Масовку в защіту "нєвінно обвіньонного" вже нагнали?
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13.05.2021 14:02 Ответить
питушки для коридора что б по куму никто говном не кинул
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13.05.2021 14:02 Ответить
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 8478 Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2890 глубокая мысль
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13.05.2021 14:09 Ответить
с каких это пор подозреваемий в госизмене xодит на суд как царь, его должны с заламаными руками туда приволочь? что за 95 квартал?
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13.05.2021 15:46 Ответить
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 8168
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13.05.2021 15:50 Ответить
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей.
И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 9486
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13.05.2021 16:47 Ответить
 
 