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Новости Киевские новости
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Киев (24550) Метрополитен (966) транспорт (1737) подорожание (131)

Под Киевсоветом продолжается акция транспортных профсоюзов: требуют повысить тарифы на проезд до 25 гривен

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Под Киевсоветом продолжается акция транспортных профсоюзов: требуют повысить тарифы на проезд до 25 гривен

Под Киевсоветом продолжается массовая акция протеста профсоюзов транспортников. Работники "Метрополитена" и "Киевпасстранса" требуют от депутатов принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте до экономически обоснованного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Участники митинга держат плакаты с надписями: "Наведите порядок в ценах на проезд", "Честные тарифы - безопасный проезд", "Спасите транспортную систему", "Лучшее стоять, чем так ездить" и другие. Они надеются, что депутаты Киевского городского совета отреагируют.

Подробно свои требования работники "Метрополитена" и "Киевпасстранс" выложили в обращениях, которое обнародовали накануне в Facebook.

В частности, в обращении "Метрополитена" речь идет о сокращении пассажиропотока, вынужденное перевода 3000 человек на 4-дневную рабочую день и экономически обоснованную стоимость проезда одного пассажира около 20 гривен.

"Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимально необходимо 1 млрд 514 млн грн. Или пересмотр существующего тарифа на перевозку пассажиров. Прошлый год предприятие закончило с убытком в 1 млрд 175 млн гривен. По прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 миллиарда 421 млн гривен. В то же время, согласно расчетам на 2021, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки 1 пассажира составляет 20,04 грн, а экономически обоснованный тариф на 2021 составляет 21,05 грн. При этом на сегодняшний день доход от 1 пассажира составляет 6,38 коп, а перевозки общегосударственных льготных категорий не компенсируется", - говорится в заявлении.

В обращении работников "Киевпасстранса" также говорится о необходимости повысить тарифы на проезд, чтобы избежать накопления задолженности предприятия.

"По расчетам КП "Киевпастранс" плановая себестоимость перевозки одного пассажира наземными видами транспорта на 2021 авто и электротранспортом составляет 20,50 грн, городской электричкой - 71,72грн. Такое масштабное подорожание не могло не сказаться на стоимости перевозки пассажиров. Экономически обоснованные тарифы на 2021 следующие: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой. То есть, существующие тарифы 8,00 грн исчерпали себя и создают колоссальные долги для предприятия", - считают транспортники.

В обоих заявлениях настаивают на том, что повышение тарифов - единственный способ обеспечить стабильную выплату зарплат работникам и обновление подвижного состава, а значит - безопасные перевозки.

Сейчас заседание Киевского городского совета продолжается.

Под Киевсоветом продолжается акция транспортных профсоюзов: требуют повысить тарифы на проезд до 25 гривен 01
Под Киевсоветом продолжается акция транспортных профсоюзов: требуют повысить тарифы на проезд до 25 гривен 02
Под Киевсоветом продолжается акция транспортных профсоюзов: требуют повысить тарифы на проезд до 25 гривен 03
Под Киевсоветом продолжается акция транспортных профсоюзов: требуют повысить тарифы на проезд до 25 гривен 04
Под Киевсоветом продолжается акция транспортных профсоюзов: требуют повысить тарифы на проезд до 25 гривен 05
Под Киевсоветом продолжается акция транспортных профсоюзов: требуют повысить тарифы на проезд до 25 гривен 06

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+23
25 грв а липка не зпопнеться ?
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13.05.2021 13:06
+23
Лохи, вы просто запустите новый круг инфляции. Сегодня тарифы на проезд 25 грн, завтра мясо на базаре по 400 будете покупать.
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13.05.2021 13:14
+17
Ну и как в Украине 1 доллар за проезд может быть экономически обоснованным?
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13.05.2021 13:07
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25 грв а липка не зпопнеться ?
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13.05.2021 13:06 Ответить
пешком лучше!!! Погоды какие!
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13.05.2021 13:54 Ответить
Ну и как в Украине 1 доллар за проезд может быть экономически обоснованным?
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13.05.2021 13:07 Ответить
ДЕНЬГИ У АХМЕТОВА - У НЕГО И ТРЕБУЙТЕ.
ПРИ ЧЁМ ТУТ ПРОСТЫЕ ПАССАЖИРЫ ?
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13.05.2021 13:48 Ответить
обоснованный 8 гривен - именно за эти деньги маршрутчики готовы бить друг другу морду. Было бы не выгодно, то ни одной маршрутки бы не было.
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13.05.2021 14:07 Ответить
Так никто никогда и не видел этого "обоснования". А посмотреть нужно.
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13.05.2021 14:28 Ответить
В статті ж пояснили своє обгрунтування транс.профспілки, і начебто зрозуміло.
Простими словами заробіток не покриває витрати, на зарплату вистачає але на амортизацію не кажучи вже про прибуток немає. Я в таких випадках, коли хочуть щоб працював за їжу, відмовляюсь якщо є інша робота, а якщо немає відкладаю ******* обладнання, беру давнє наприклад сокиру і йду встановлювати двері. Тому можу запропонувати київським перевізникам переходити на підводи, сіно дешевше за пальне, свіже повітря і еко транспорт.
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14.05.2021 00:56 Ответить
Ну то пусть ориентируются на маршрутчиков - им выгодно.
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14.05.2021 11:19 Ответить
Ви про що?
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14.05.2021 14:47 Ответить
Ви - мерзений антисеміт. Я був кілька разів в Ізраїлі - там проїзд був близько 2 $ (у різних містах по-різному), але зарплати у всіх суттєво вищі за наші, і рівень обслуговування в транспорті теж суттєво вище. Треба не міжнаціональну ворожнечу розпалювати, а за проїзд сплачувати, тоді й проблем ьуде менше.
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13.05.2021 13:16 Ответить
Треба зарплати як у Ізраілі.
Без американских грошей Ізраіль не прожив би й року.
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13.05.2021 13:42 Ответить
Не думаю. Ізраїль - країіна високих технологій. Там живуть люди, які хочуть та вміють працювати. Звісно, США допомагає, але не слід перебільшувати.
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13.05.2021 14:29 Ответить
Ізраіль - країна крадених активів і чужих технологій.
Власні там лище *********.
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13.05.2021 14:36 Ответить
Почитайте тут. Це Вікіпедія (до речі - українська).
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13.05.2021 16:48 Ответить
Ля-ля.
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13.05.2021 19:34 Ответить
Сначала нужны деньги, уж потом их можно потратить. То есть сначала зарплата как в Израиле, а потом проезд 2 бакса. Утром деньги - вечером стулья.

Я предвижу, шо ви скажете, мол работать надо и тогда деньги будут. То я вам отвечу - можно наоборот - сначала стулья а потом деньги. Но деньги вперед!
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13.05.2021 14:00 Ответить
"Антисемити́зм - одна из форм национальной нетерпимости, которая выражается во враждебном отношении к евреям как к этнической группе".
А вы можете сказать каким словом обозначается враждебное отношение к украинцам? А к цыганам?
Люди, употребляющие слово "антисемити́зм" - расисты. Соответственно Вы мерзений расист.
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13.05.2021 14:38 Ответить
До чого довели країну зелені недоумки.
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13.05.2021 13:09 Ответить
А потім це стадо буде валати, чому все дорожчає. Умови гімняні, а тарифи в рази. Бидло
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13.05.2021 13:12 Ответить
Які 70-75 грн на електричці? Дивимося на тарифи Укрзалізниці, там за 70-75 грн можна комфортабельною швидкісною електричкою (а не такою, як в Києві) проїхати до Бердичева (це 185 км) чи навіть Конотопа (це 250 км)!

І то в комфортабельній електричці у квитках вказане місце, а міська ж і стоячих пасажирів перевозить!
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13.05.2021 13:14 Ответить
25...... охренеть........ Совсем ипнулись????

ЗЕленые совсем дохозяйнувались......
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13.05.2021 13:14 Ответить
Лохи, вы просто запустите новый круг инфляции. Сегодня тарифы на проезд 25 грн, завтра мясо на базаре по 400 будете покупать.
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13.05.2021 13:14 Ответить
Действительно идиоты! Как в анекдоте: долой богатых!!!
Направлено движение только на то, чтобы развалить старые профсоюзы,
а о создании новых, которые имеют вес, вовсе разговоров нету.
P.S. И это в предверии проведения съезда ФПУ.
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13.05.2021 14:54 Ответить
Я розумію як підвищення електрики, бензину чи податків сказується на цінах продуктів, але як громадський транспорт хоч вбий не знаю. Вони що на метро чи в маршрутках продовольчі товари перевозять?!
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14.05.2021 00:00 Ответить
Для талантливых. Щоб потрапити до твого холодильника, їжу треба довезти. Якщо в Києві проїзд 2 станції метро коштують 25 грн. то маршрутка на Київ буде коштувати не 70, а 200. Вартість перевезення ввійде до ціни на продукти. Чи ти вважаєш, що може подорожчати тільки переїзд з Театральної до Хрещатика?
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15.05.2021 02:09 Ответить
Маршрутка на то і маршрутка що перевозить людей а не товари, то яким чином подорожчання громадського транспорту вплине на продовольчі товари?!🤭
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15.05.2021 10:13 Ответить
І ще, не забудь змастити вічний двигун, на якому, як ти вважаєш, працює громадський транспорт
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15.05.2021 02:12 Ответить
пора наверно подтянуться работникам школ, больниц, всего коммунального сектора, а также всем тем, кто не хочет работать за минималку а другой работы не найти, также приглашаем вернуться для солидарного участия заробитчанам (а вдруг что-то таки поменяется и на родине станет лучше, но это не точно)
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13.05.2021 13:15 Ответить
Гы, частники с удовольствием возят по 8 грн, ещё и морды друг другу бьют в борьбе за маршруты.
Может надо разогнать бездельников и прочих бухгалтеров?
Там сидит куча тунеядцев, которые предлагают то горэлектричку в жёлтый выкрасить, то фуникулер в черный.
А сколько бабла отмыли на разработку нового крайне неудобного сайта вместо старого вполне информативного, история умалчивает.
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13.05.2021 13:18 Ответить
Делегация просителей оплачена одним из олигархов! Это ему не подходят 8 грн- детям не хватает на кокаин ))))))))))))
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13.05.2021 14:13 Ответить
В принципе я не против, за исключением одного НО....после того, как во всех маршрутках и во всем общественном транспорте будут установлены кассовые паппараты и с обязательной выдачей чека, как проездного билета. Тогда и выяснится какова реальная стоимость проезда, как и реальные доходы владельца и водителя, а это, в свою очередь, повлечет реальные налоги в казну города.
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13.05.2021 13:19 Ответить
У Варшаві місячний безлімітний проїзний коштує 110 злотих, тобто 800 грн...
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13.05.2021 13:20 Ответить
Сравнил уровень зп там и тут
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13.05.2021 13:22 Ответить
при чем тут зарплаты, официальная инфа : "будет действовать и "безлимитный" проездной на все виды общественного транспорта, он будет стоить 1300 гривен"
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13.05.2021 13:30 Ответить
А вони ще є такі у Києві після введення смарт-карток з 6,50 за поїздку? Але в будь-якому випадку в Варшаві дешевше....
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13.05.2021 13:55 Ответить
Ага, безлимитный проездной "на все виды" - кроме маршруток.
(Эти скотовозки считаются "такси").
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13.05.2021 14:03 Ответить
Ви не зрозуміли, у Києві дорожче, ніж у Варшаві! Хоча у Варшаві і зарплати персоналу вищі, і енергоносії і паливо дорожчі, ніж у Києві! А ще там купують нормальний транспорт!
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13.05.2021 13:45 Ответить
Всегда знал, что ты из Урюпинска.
Докладаю жителю замкадья, что в Киеве он стоит 1300 грн.
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13.05.2021 13:33 Ответить
Куку, так і я про це - в Києві ДОРОЖЧЕ! І навіть у Празі дешевше, ніж у Києві!
У них одноразова поїздка дорожче, ніж у нас, але проїзні дешевші!
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13.05.2021 13:44 Ответить
Хоча от я не впевнений, що після введення карток цих смарт, у нас ще лишилися проїзні безлімітні за 1300...
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13.05.2021 13:53 Ответить
А скільки має на рахунку середній варшав'янин ?
Який його місячний дохід ?
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13.05.2021 13:43 Ответить
Ви не зрозуміли, у Києві дорожче, ніж у Варшаві! Хоча у Варшаві і зарплати персоналу вищі, і енергоносії і паливо дорожчі, ніж у Києві! А ще там купують нормальний транспорт!
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13.05.2021 13:45 Ответить
Эм. 40 грн чтоб добраться на работу? Это в месяц получается 800 грн только на транспорт, четвереть зп) а коммуналку чем платить, почками?
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13.05.2021 13:22 Ответить
так тут уже надо выбирать - либо транспорт оплачивать, либо коммуналку
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13.05.2021 13:36 Ответить
Конфетками - 9 мм.
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13.05.2021 13:44 Ответить
А почему сразу не до 50 грн или 100 грн? Гулять так гулять
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13.05.2021 13:23 Ответить
Думаю с таким ценами агресивные зайцы будут бить конролеров ногами.
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13.05.2021 13:23 Ответить
а почему не 100 гривен????????
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13.05.2021 13:24 Ответить
Метрополитен выгнал своих рядовых работников на митинг, так бы хрен они пошли ибо их родня и дети сами на метро катаются
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13.05.2021 13:24 Ответить
Виталик Энтизон делает вид, что инициатива не его.
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13.05.2021 14:04 Ответить
Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень - Цензор.НЕТ 2712
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13.05.2021 13:24 Ответить
какое дно, холопы сами хотят себе поднять расходы на проезд, просто полная хурма. Кто их выгнал с плакатами под здание горадминистрации или сами всю ночь плакаты рисовали и хотят платить по 25 грн за проезд.
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13.05.2021 13:30 Ответить
Виталя и выгнал, он на ларьках натренировался
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13.05.2021 13:32 Ответить
Виталя больше никогда не будет мером.
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13.05.2021 13:46 Ответить
не будет мером.
===
Да ты шо? Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень - Цензор.НЕТ 833
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13.05.2021 14:48 Ответить
а кто будет? Врещучка?
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13.05.2021 22:19 Ответить
хотя пора наверно выйти и всем голосовавшим за Виталика с требованием "мы так больше ездить не хотим, повышайте тариф!"
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13.05.2021 13:46 Ответить
Виталик ездил в метро не для пиара очень давно.
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13.05.2021 13:51 Ответить
метро и вообще комунальный транспорт - инструмент зарабатывания бабла, а не обслуживания населения города
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13.05.2021 13:55 Ответить
маршрутчики возят по 8 и рады этому.
Вопрос - почему им хватает, а киевпастрансу над в 3 раза больше?
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13.05.2021 14:06 Ответить
потому что он в три раза больше как минимум, чем любая контора с машрутками))
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13.05.2021 14:20 Ответить
Нигде в мире метрополитен не прибылен и не самоокупается . И не должен быть. Это социальный вид транспорта всегда дотируемый государствами. Например в Нью-Йорке 60% затрат метро дотируется бюджетом города, при пассажиропотоках в десятки раз больше чем в Киеве. Просто надо меньше воровать.
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13.05.2021 14:17 Ответить
Участники митинга держат плакаты с надписями: "Наведите порядок в ценах на проезд", "Честные тарифы - безопасный проезд", "Спасите транспортную систему", "Лучшее стоять, чем так ездить" и другие.
"Честные тарифы - безопасный проезд" - вот в отношение этого грызут смутные сомнения.
При таком тех. состоянии парка общественного транспорта действительно "Лучшее стоять, чем так ездить".
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13.05.2021 14:35 Ответить
Транспортное средство - цены европейские.
На бензин - цены европейские.
Запчасти - цены европейские.
Дороги - @!&***
Значит на проезд - цены должны быть как в Европе.
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13.05.2021 14:41 Ответить
За такі тарифи які та банда просить дати їм під дупу і провести новий конкурс на перевізників і ці які будуть просити адекватні тарифи і з тими заключати договори.
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13.05.2021 14:46 Ответить
Скоро допіднімаються на проїзд та на бензин, що вже нікому буде ні в громадському ні власному транспорті їздити...
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13.05.2021 15:03 Ответить
Сначала нужно провести аудит, куда деваются деньги
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13.05.2021 15:07 Ответить
Если ездить на работу двумя видами транспорта то туда-обратно будет 100 грн , то есть в месяц 2-2.5 тыс гривен, коммуналка тоже уже зашкаливает, пожрать цены как в Европе,заходишь в супермаркет , меньше штуки оставить практически невозможно , одежда подорожала , нормальные вещи стоят дорого, только китай дешевый, для ФОПов ЕСВ, единый налог , аренда , сколько же цену клиентам лупить?? Видно эпоха бедности точно скінчилась!
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13.05.2021 15:42 Ответить
тю, а чого по 25? Можна зразу по 50 - щоби по два рази у рік на акцію не виходити! Один )(рен після "по 25" виручка впаде, бо люди зменьшать кількість "виїздів"
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13.05.2021 16:11 Ответить
Интересно, а хоть один из протестантов показывает НАСТОЯЩУЮ выручку от перевозки?
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13.05.2021 16:31 Ответить
Вот поддерживаю полностью!!!!
Эпоха бедности закончилась,пора повышать...все и на все!!!!!!!!!!!!
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13.05.2021 17:12 Ответить
не кажется ли вам, что это рука Тимохи - это ее конёк - митинги, демонстрации, тарифы и вызвать инфляцию, недовольство людей, а потом - свергнуть власть вместе с Ахметкой и самой на трон. Это ее последний шанс.
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13.05.2021 22:25 Ответить
а тырить меньше на метро и пастрансе не желаете?
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14.05.2021 04:38 Ответить
 
 