Под Киевсоветом продолжается акция транспортных профсоюзов: требуют повысить тарифы на проезд до 25 гривен
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Под Киевсоветом продолжается массовая акция протеста профсоюзов транспортников. Работники "Метрополитена" и "Киевпасстранса" требуют от депутатов принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте до экономически обоснованного уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Участники митинга держат плакаты с надписями: "Наведите порядок в ценах на проезд", "Честные тарифы - безопасный проезд", "Спасите транспортную систему", "Лучшее стоять, чем так ездить" и другие. Они надеются, что депутаты Киевского городского совета отреагируют.
Подробно свои требования работники "Метрополитена" и "Киевпасстранс" выложили в обращениях, которое обнародовали накануне в Facebook.
В частности, в обращении "Метрополитена" речь идет о сокращении пассажиропотока, вынужденное перевода 3000 человек на 4-дневную рабочую день и экономически обоснованную стоимость проезда одного пассажира около 20 гривен.
"Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимально необходимо 1 млрд 514 млн грн. Или пересмотр существующего тарифа на перевозку пассажиров. Прошлый год предприятие закончило с убытком в 1 млрд 175 млн гривен. По прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 миллиарда 421 млн гривен. В то же время, согласно расчетам на 2021, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки 1 пассажира составляет 20,04 грн, а экономически обоснованный тариф на 2021 составляет 21,05 грн. При этом на сегодняшний день доход от 1 пассажира составляет 6,38 коп, а перевозки общегосударственных льготных категорий не компенсируется", - говорится в заявлении.
В обращении работников "Киевпасстранса" также говорится о необходимости повысить тарифы на проезд, чтобы избежать накопления задолженности предприятия.
"По расчетам КП "Киевпастранс" плановая себестоимость перевозки одного пассажира наземными видами транспорта на 2021 авто и электротранспортом составляет 20,50 грн, городской электричкой - 71,72грн. Такое масштабное подорожание не могло не сказаться на стоимости перевозки пассажиров. Экономически обоснованные тарифы на 2021 следующие: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой. То есть, существующие тарифы 8,00 грн исчерпали себя и создают колоссальные долги для предприятия", - считают транспортники.
В обоих заявлениях настаивают на том, что повышение тарифов - единственный способ обеспечить стабильную выплату зарплат работникам и обновление подвижного состава, а значит - безопасные перевозки.
Сейчас заседание Киевского городского совета продолжается.
Пожалуйста, подождите...
ПРИ ЧЁМ ТУТ ПРОСТЫЕ ПАССАЖИРЫ ?
Простими словами заробіток не покриває витрати, на зарплату вистачає але на амортизацію не кажучи вже про прибуток немає. Я в таких випадках, коли хочуть щоб працював за їжу, відмовляюсь якщо є інша робота, а якщо немає відкладаю ******* обладнання, беру давнє наприклад сокиру і йду встановлювати двері. Тому можу запропонувати київським перевізникам переходити на підводи, сіно дешевше за пальне, свіже повітря і еко транспорт.
Без американских грошей Ізраіль не прожив би й року.
Власні там лище *********.
Я предвижу, шо ви скажете, мол работать надо и тогда деньги будут. То я вам отвечу - можно наоборот - сначала стулья а потом деньги. Но деньги вперед!
А вы можете сказать каким словом обозначается враждебное отношение к украинцам? А к цыганам?
Люди, употребляющие слово "антисемити́зм" - расисты. Соответственно Вы мерзений расист.
І то в комфортабельній електричці у квитках вказане місце, а міська ж і стоячих пасажирів перевозить!
ЗЕленые совсем дохозяйнувались......
Направлено движение только на то, чтобы развалить старые профсоюзы,
а о создании новых, которые имеют вес, вовсе разговоров нету.
P.S. И это в предверии проведения съезда ФПУ.
Может надо разогнать бездельников и прочих бухгалтеров?
Там сидит куча тунеядцев, которые предлагают то горэлектричку в жёлтый выкрасить, то фуникулер в черный.
А сколько бабла отмыли на разработку нового крайне неудобного сайта вместо старого вполне информативного, история умалчивает.
(Эти скотовозки считаются "такси").
Докладаю жителю замкадья, что в Киеве он стоит 1300 грн.
У них одноразова поїздка дорожче, ніж у нас, але проїзні дешевші!
Який його місячний дохід ?
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Да ты шо?
Вопрос - почему им хватает, а киевпастрансу над в 3 раза больше?
"Честные тарифы - безопасный проезд" - вот в отношение этого грызут смутные сомнения.
При таком тех. состоянии парка общественного транспорта действительно "Лучшее стоять, чем так ездить".
На бензин - цены европейские.
Запчасти - цены европейские.
Дороги - @!&***
Значит на проезд - цены должны быть как в Европе.
Эпоха бедности закончилась,пора повышать...все и на все!!!!!!!!!!!!