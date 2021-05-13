Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев

Деолигархизация должна проходить путем принятия закона о лоббизме, а не через наложение санкций или выборочное правосудие.

Мы должны создать равные условия и равные ограничения для всех олигархов, как украинских, так и зарубежных, которые пытаются влиять на украинское законодательство.

Об этом народный депутат заявил в эфире телеканала "НАШ".

Нардеп убежден, что анонсированная властью борьба с олигархами, а также санкции - это не панацея в борьбе с политической коррупцией.

"Санкции и что? А что произошло с контрабандой? Я очень хотел бы увидеть те 80 миллиардов гривен дополнительных поступлений от таможни, которые обещали на заседании СНБО - это будет результат. Сейчас мы говорим об олигархах и их влиянии на политикум, давайте примем закон о лоббизме, где политики будут декларировать на кого они работают. Почему-то сегодня есть несколько законопроектов, в том числе и законопроект о лоббизме, которые не хотят рассматривать в Верховной Раде ", - заверил народный избранник.

Парламентарий убежден, что законом, который ограничивает только определенных олигархов, невозможно искоренить влияние иностранных финансовых учреждений, магнатов, корпораций на украинский политикум. Следовательно, по мнению нардепа, единственный действенный механизм в борьбе с политической коррупцией - это закон о лоббизме, который обеспечит одинаковые правила игры для всех, кто будет лоббировать свои интересы.

"Есть и другой вопрос: где здесь влияние западных олигархов или финансовых учреждений, а также тех, кто финансирует украинские организации, цель которых - изменение украинского законодательства или продажа украинских земель? К чему это привело в Палестине, мы сегодня видим, а все начиналось под Британским протекторатом именно по продаже земли иностранцам. Мы уже имеем очень существенные исторические события, которые начинались с каких-то громких лозунгов, а потом ничем не заканчивались. Давайте обеспечим равные условия как для украинских олигархов, так и для иностранных", - резюмировал политик.