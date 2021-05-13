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Новости Политика Украины
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Бондарев Константин (45) лоббирование (97)

Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев

Деолигархизация должна проходить путем принятия закона о лоббизме, а не через наложение санкций или выборочное правосудие.

Мы должны создать равные условия и равные ограничения для всех олигархов, как украинских, так и зарубежных, которые пытаются влиять на украинское законодательство.

Об этом народный депутат заявил в эфире телеканала "НАШ".

Нардеп убежден, что анонсированная властью борьба с олигархами, а также санкции - это не панацея в борьбе с политической коррупцией.

"Санкции и что? А что произошло с контрабандой? Я очень хотел бы увидеть те 80 миллиардов гривен дополнительных поступлений от таможни, которые обещали на заседании СНБО - это будет результат. Сейчас мы говорим об олигархах и их влиянии на политикум, давайте примем закон о лоббизме, где политики будут декларировать на кого они работают. Почему-то сегодня есть несколько законопроектов, в том числе и законопроект о лоббизме, которые не хотят рассматривать в Верховной Раде ", - заверил народный избранник.

Парламентарий убежден, что законом, который ограничивает только определенных олигархов, невозможно искоренить влияние иностранных финансовых учреждений, магнатов, корпораций на украинский политикум. Следовательно, по мнению нардепа, единственный действенный механизм в борьбе с политической коррупцией - это закон о лоббизме, который обеспечит одинаковые правила игры для всех, кто будет лоббировать свои интересы.

"Есть и другой вопрос: где здесь влияние западных олигархов или финансовых учреждений, а также тех, кто финансирует украинские организации, цель которых - изменение украинского законодательства или продажа украинских земель? К чему это привело в Палестине, мы сегодня видим, а все начиналось под Британским протекторатом именно по продаже земли иностранцам. Мы уже имеем очень существенные исторические события, которые начинались с каких-то громких лозунгов, а потом ничем не заканчивались. Давайте обеспечим равные условия как для украинских олигархов, так и для иностранных", - резюмировал политик.
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Топ комментарии
+3
Олигархи это постсовковые феодалы, на западе там иная культура.
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13.05.2021 13:19
+3
Не в тему...но тоже прикольно...недавно мин.инфроструктуры выпустило приказ об изменениях дипломировании моряков.короче ,приняли европейскую практику...раз в 5 лет моряку надо менять рабочий диплом.и это нормально.если ты отработал это время в море, диплом меняется автоматически без здачи экзаменов.красота,так было и при совке. Но как мафии отказатся от такой кормушки ,ведь не один моряк без взятки экзамен не здавал...приказ приняли прошло пару дней ,и мафия подала в суд ,вроде приказ не законный. Не хотят эти твари отрыватся от кормушки. Ка там зеклованы...чемпионы по борьбе с корупцией.да судья назначен клованам...бывший участник талант шоу.
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13.05.2021 13:27
+2
"Давайте примем"- поддержал условный "Коломойский".
У любого из них, как раз, несколько паспортов. Могут "работать" как отечественные, так и как "зарубежные"...
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13.05.2021 13:23
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Может все таки борьб с бедностью пора начать ?
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13.05.2021 13:12 Ответить
а зачем? нищие НИЧЕГО сделать не смогут, у них нет денег даже на билет до киева и прожить в гостиннице пару дней
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13.05.2021 13:14 Ответить
Скоро бедность сама вымрет, зачем с ней бороться. Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 1213
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13.05.2021 13:16 Ответить
Правильно. Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 8569
Ударим конкуренцией по олигархам! Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 6982
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13.05.2021 13:15 Ответить
Мало нам было своих олигархов...
Теперь ещё и зарубежные сядут на нашу шею. Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 2102
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13.05.2021 13:18 Ответить
Олигархи это постсовковые феодалы, на западе там иная культура.
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13.05.2021 13:19 Ответить
Потому что есть просто богатые люди, которые не лезут в управление страной и вообще в политику, а есть олигархи, которые лезут и управляют, для своей фин.выгоды.
Олига́рхия (др.-греч. ὀλιγαρχία «власть немногих» от ὀλίγος «малый; краткий» + ἀρχή «начало; власть») - политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала). Олигархи - члены олигархии, могут либо сами быть во власти, либо оказывать решающее влияние на власть и принятие решений в своих личных и групповых интересах.
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13.05.2021 13:28 Ответить
Для боротьби потрібно узаконити олігархат?
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13.05.2021 13:19 Ответить
_Для борьбы с олигархами мы должны - говорит напёрсточник - создать для них условия! Т. е. борьба с щукой - это кинуть её в воду. Ссанина народу в очи!
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13.05.2021 13:22 Ответить
"Давайте примем"- поддержал условный "Коломойский".
У любого из них, как раз, несколько паспортов. Могут "работать" как отечественные, так и как "зарубежные"...
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13.05.2021 13:23 Ответить
"Ты чьих будешь? Чей холоп,спрашиваю?" (с)
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13.05.2021 13:24 Ответить
Не в тему...но тоже прикольно...недавно мин.инфроструктуры выпустило приказ об изменениях дипломировании моряков.короче ,приняли европейскую практику...раз в 5 лет моряку надо менять рабочий диплом.и это нормально.если ты отработал это время в море, диплом меняется автоматически без здачи экзаменов.красота,так было и при совке. Но как мафии отказатся от такой кормушки ,ведь не один моряк без взятки экзамен не здавал...приказ приняли прошло пару дней ,и мафия подала в суд ,вроде приказ не законный. Не хотят эти твари отрыватся от кормушки. Ка там зеклованы...чемпионы по борьбе с корупцией.да судья назначен клованам...бывший участник талант шоу.
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13.05.2021 13:27 Ответить
От, ***, а как же инвестиционные няни? Уже Фсё?
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13.05.2021 13:29 Ответить
Мало своих. так ещё и кацапских олигофренов сюда пускать. А слуги будут сисю со всех сторон сосать. Ловко придумано! В аккурат для страны, ведущей освободительную войну. ***, ну кто, КТО ЗА ТАКИХ чудил с огромной буквы М голосует?
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13.05.2021 13:50 Ответить
Закон має бути один і для всіх однаковий, всі політики і багачі підпадають під дію закону в яких призвіще починається з літери П і закінчується на О.
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13.05.2021 13:54 Ответить
Сейчас мы разведём нянь и кормящих матерей ждущих своих депутатов в лобби после сессии ВР. Любой лоббизм, любая работа не на государство, а на частные интересы, и избранник народа направляется в тюрьму.
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13.05.2021 15:19 Ответить
Почему все замечают действия России, а то что запад и ЗЕ пытаются анексировать Украину экономическим путем всем поф?
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13.05.2021 16:31 Ответить
 
 