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Монополизация поставок продуктов в армию ставит под угрозу национальную безопасность страны, - нардеп "Голоса" Рахманин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Монополизация поставок продуктов в армию ставит под угрозу национальную безопасность страны, - нардеп

Сегодня одна-единственная фирма "Військсервіс-Волонтер" фактически контролирует все поставки продовольствия в Вооруженные силы Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин.

По его словам, профильный заместитель министра обороны Игорь Халимон, объяснял это очень странно.

"Он ссылался на демократические процедуры, соответствие законодательству, но так и не нашел логического ответа, каким образом возникла такая ситуация", - добавил Рахманин.

"После того, как господин Халимон выслушал критичные мнения членов комитета, подавляющее большинство которых, еще раз подчеркну, являются членами провластной фракции "Слуга народа", ничего так и не изменилось. То есть давайте смотреть правде в глаза: просроченные продукты, гнилая картошка, перебитые печати на продуктах, несвоевременные поставки, отказ фирмы подписывать акты – периодически все это возникало и ранее. Но сейас ситуация усугубляется тем, что одна-единственная фирма получила возможность монополизировать поставки в армию?! Это называется: ставить под угрозу национальную безопасность страны", - объяснил нардеп.

Рахманин отметил, что то, что одна фирма имеет контроль над поставками продовольствия опасно с двух точек зрения.

"Во-первых, повышает угрозу коррупционных рисков. Во-вторых, это означает, что вся система продовольственного обеспечения Вооруженных сил Украины зависит от одной фирмы. И это - угроза национальной безопасности", - добавил парламентарий.

Полное интервью с нардепом "Голоса" Сергеем Рахамниным читайте здесь.

Напомним, ранее Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому подсказали рецептуру под названием "решения СНБО", но многие проблемы они не решают, а усугубляют, - "нардеп" Голоса Рахманин

Автор: Богдан Гуньковський
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Найбільша загроза нацбезпеці це Зєля, нехай Рахманін каже правду.
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13.05.2021 13:35 Ответить
Почему молчат здравомыслящие офицеры ?
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13.05.2021 13:52 Ответить
Не ставит под угрозу безопасность, а ПОСТАВИЛА!
Хотя, о чем говорить после выборов 2019? Все летит в пропасть....
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14.05.2021 01:45 Ответить
 
 