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металлургия (443) Каленков Александр (97)

Цены на железную руду взлетели на фоне дефицита предложения из-за COVID-19, - Каленков

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Цены на железную руду взлетели на фоне дефицита предложения из-за COVID-19, - Каленков

Стоимость железорудного сырья стремительно растет на фоне дефицита предложения, связанного с сокращением производства на рудниках в Бразилии и ЮАР. Они вынуждены приостанавливать работу в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Об этом в Фейсбуке написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Традиционно цены на руду крайне нестабильны и изменяются в зависимости от экономических циклов и таких форс-мажорных обстоятельств, как сегодняшняя эпидемия COVID-19. Из-за тяжелейшей эпидемиологической ситуации в Бразилии и ЮАР цены на руду сейчас превысили 200 долларов за тонну, но еще недавно они были на уровне 40 долларов за тонну. Такие перепады цен ожидаются в самом ближайшем будущем", - написал он.

По мнению Каленкова, такая нестабильность несет определенные риски для украинской горнодобывающей отрасли, так как содержание железа в украинских рудах в несколько раз ниже, чем у конкурентов и намного больше глубина залегания пластов. В связи с этим себестоимость украинской руды в разы выше, чем у основных мировых производителей, объяснил он.

Он также добавил, что на сегодня налоговая нагрузка на тонну произведенного в Украине железорудного концентрата составляет 43 доллара США. Хотя в некоторых СМИ распространяется манипулятивная информация о том, что такие выплаты не превышают 4 долл.
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13.05.2021 13:37 Ответить
Интересно, означает ли это что Украина получит в 5 раз больше денег за свою руду? Цены на железную руду взлетели на фоне дефицита предложения из-за COVID-19, - Каленков - Цензор.НЕТ 4114
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13.05.2021 13:48 Ответить
Говорят как с дебилами без цифр. Какие % содержания в Бразилии , какой у нас . И цена?
А дальше металугги сами правду скажут. Шарлатаны ковидные,все темнят с идиотским постоянством.
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13.05.2021 13:57 Ответить
Вперёд! Добывать и продавать свою руду!
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13.05.2021 15:12 Ответить
 
 