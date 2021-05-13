Цены на железную руду взлетели на фоне дефицита предложения из-за COVID-19, - Каленков

Стоимость железорудного сырья стремительно растет на фоне дефицита предложения, связанного с сокращением производства на рудниках в Бразилии и ЮАР. Они вынуждены приостанавливать работу в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Об этом в Фейсбуке написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Традиционно цены на руду крайне нестабильны и изменяются в зависимости от экономических циклов и таких форс-мажорных обстоятельств, как сегодняшняя эпидемия COVID-19. Из-за тяжелейшей эпидемиологической ситуации в Бразилии и ЮАР цены на руду сейчас превысили 200 долларов за тонну, но еще недавно они были на уровне 40 долларов за тонну. Такие перепады цен ожидаются в самом ближайшем будущем", - написал он.

По мнению Каленкова, такая нестабильность несет определенные риски для украинской горнодобывающей отрасли, так как содержание железа в украинских рудах в несколько раз ниже, чем у конкурентов и намного больше глубина залегания пластов. В связи с этим себестоимость украинской руды в разы выше, чем у основных мировых производителей, объяснил он.

Он также добавил, что на сегодня налоговая нагрузка на тонну произведенного в Украине железорудного концентрата составляет 43 доллара США. Хотя в некоторых СМИ распространяется манипулятивная информация о том, что такие выплаты не превышают 4 долл.