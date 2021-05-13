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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1754) суд (24701) мера пресечения (361)

Считаю, что подозрение мне не было объявлено, как требуют нормы закона, - Медведчук в суде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Считаю, что подозрение мне не было объявлено, как требуют нормы закона, - Медведчук в суде

Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что уже ознакомился с материалами подозрения, однако полагает, что само подозрение ему не было вручено, как этого требуют нормы закона.

Об этом он заявил в ходе заседания Печерского суда Киева по избранию меры пресечения, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вчера ознакомился с материалами подозрения. Я считаю, что я только ознакомился, а подозрение, как этого требуют нормы уголовно-процессуального законодательства, мне объявлено не было. Представители прокуратуры заявили, что подозрение направлено в секретариат ВР и по моему месту жительства. Но ни там, ни дома я ее не получал. Но вчера был ознакомлен с материалами подозрения", - заявил Медведчук.

Как отметил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Ренат Кузьмин, Медведчука защищают пять адвокатов. Сторону обвинения представляют три прокурора.

Смотри также прямую трансляцию избрания меры пресечения Медведчуку.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
По каким нормам закона твои дружки украинских патриотов Донецка зарезали? С тобой так же надо поступить.
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13.05.2021 13:46
+6
Зараз би цьому Медвепідарчуку такого б адвоката, який був у Василя Стуса.
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13.05.2021 14:22
+4
Вангую, что весь спектакль с "посадкой" Мертветчука, сделанный зебилами по сценарию }{уйла закончится как всё у них громким пуком в калюжу. Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді - Цензор.НЕТ 9876
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13.05.2021 13:59
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По каким нормам закона твои дружки украинских патриотов Донецка зарезали? С тобой так же надо поступить.
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13.05.2021 13:46 Ответить
и чем ты тогда от них отличаться будешь?
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13.05.2021 13:52 Ответить
кто от кого?
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13.05.2021 13:58 Ответить
Ти падло считай во сколько тебе обойдется этот карнавал, шоби ти не село лет на 10 в турма
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13.05.2021 13:52 Ответить
Вангую, что весь спектакль с "посадкой" Мертветчука, сделанный зебилами по сценарию }{уйла закончится как всё у них громким пуком в калюжу. Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді - Цензор.НЕТ 9876
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13.05.2021 13:59 Ответить
тоді приїде Блінкен вдруге.... а тоді калАмойскому, ой вибачте, Зеленому.....кінець....
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13.05.2021 14:23 Ответить
Я бы хотел, чтобы этого упыря не только посадили, но и закопали, но не верю этому ни на грамм. Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді - Цензор.НЕТ 7916
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13.05.2021 14:33 Ответить
А то! Козак, который, скорее всего, фигурирует в подозрении, за паребриком, значит, показаний следакам и в суде он не даст. А без его показаний дело не сошьют.
Мертвечук и 300, и 500 лимонов найдет на залог, значит, выйдет и поедет к себе в имение к "жене декабриста" Оксане.
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13.05.2021 14:32 Ответить
Там ещё и 111-я, причём после разговоров с другим Козаком. Но экспертизы голосов не сделаны, а по росту и походке (как чуть не прокатило с Рифом) зебилы делать их не будут.
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13.05.2021 14:35 Ответить
"Я считаю, что я только ознакомился, а подозрение, как этого требуют нормы уголовно-процессуального законодательства, мне объявлено не было".
Интересно, по каким нормам законодательства он открыто сотрудничал со своим залещанским кумом?
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13.05.2021 14:11 Ответить
медведчук хоче потрапити в Лук`янівське сізо....шуфрич, бойко, рабіновичі, мураєви, труханови...і ...і.. ПРИГОТУВАТИСЬ!!
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13.05.2021 14:20 Ответить
Палач Стуса шото за закон вдруг вспомнил. Падла!Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді - Цензор.НЕТ 2704
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13.05.2021 14:20 Ответить
Зараз би цьому Медвепідарчуку такого б адвоката, який був у Василя Стуса.
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13.05.2021 14:22 Ответить
Одно удивляет---что то не слышно юриста смелого, адвоката уровня Плевако(кто знает) то ли сапожного, то ли Портнова! Вот те и на. Принишкло мудро-+опое!
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13.05.2021 14:26 Ответить
а когда Стуса "защищал", то ты паскуда соблюдал нормы закона?
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13.05.2021 14:43 Ответить
РАБИНОВИЧ БЕГАЛ ПИСЯТЬ, А НЕ ПОПИСЯЛ )))
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13.05.2021 18:28 Ответить
 
 