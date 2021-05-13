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Новости Киевские новости
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Киев (24550) Кличко (4515) УДАР (906) коммунальное предприятие (88)

"Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях подавлением местного самоуправления и давлением на него лично и на столичную власть.

Об этом он заявил во время заседания Киевсовета.

"В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты. Как молниеносно и массово нашлись какие-то "дела", которые не выдерживают никакой правовой критики. Я всегда акцентировал на том, что в нашей работе нулевая толерантность к коррупции. И городская власть всегда открыта и сотрудничает в этом направлении с правоохранительными органами", – сказал Кличко.

Он отметил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса Президента.

"На самом деле то, что происходит, – это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично. И скажу, с чем оно связано. Потому что Киев изучает вопрос о введении исполкомов. Когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой. И этого очень не хотят. Не хотят, чтобы Киевом руководил мэр, избранный киевлянами, а не назначенный центральной властью казачок", – пояснил лидер "УДАРа".

Он отметил, что только за последние два дня обыски прошли в "Киевзеленстрой", в КП "Спецжилфонд", в "Киевавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений", "Киевгорсвете", в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, дома у главного архитектора Киева и председателя исполкома партии "УДАР".

Кличко также обратился к тем, кто пытается дестабилизировать ситуацию в столице.

"А тем, кто хочет меня, так сказать, "потренировать", скажу: я тренировался еще когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме. Я убежден, такие действия в отношении городских властей не останутся без внимания и оценки наших международных партнеров. Потому о какой демократии и местном самоуправлении мы можем говорить? Этот "сериальчик" не улучшает имидж Украины как европейского государства. Сценарий – непрофессиональный, надо корректировать", – подытожил он.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+16
Да ладно!.. таких "хороших" людей прям и посадить незачто! "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 4333
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13.05.2021 13:51
+12
А что же скурвившегося Педалика, очільника строительной мафии не обыскали то?... "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 2930
Будем надеяться, что это на десерт! "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 8178
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13.05.2021 13:56
+10
Я за последних 2 года не заметил, что клоун умнее боксёра. Он разве что умнее перчатки Виталика, да и то ненамного. "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 588
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13.05.2021 14:03
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Зелень рулить.
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13.05.2021 13:47 Ответить
Недомерок 🤢🤡🐲 решил , что он «всемогущ «, как его кумир х…
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13.05.2021 13:48 Ответить
Да ладно!.. таких "хороших" людей прям и посадить незачто! "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 4333
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13.05.2021 13:51 Ответить
Виталя, наплевать на вас, киевскую власть, - киевлян кошмарят!
тебе бы как меру етого не знать?
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13.05.2021 13:52 Ответить
Как он такой текст выговорил? Где видео?
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13.05.2021 13:53 Ответить
Есть и видео, поверьте, лучше читать! "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 7179
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13.05.2021 13:58 Ответить
А что же скурвившегося Педалика, очільника строительной мафии не обыскали то?... "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 2930
Будем надеяться, что это на десерт! "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 8178
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13.05.2021 13:56 Ответить
Дык живёт с семьёй в Германии, только откаты через офшоры получает.
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13.05.2021 14:15 Ответить
Зебил, он в Киеве живет.
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13.05.2021 14:53 Ответить
Главная причина массовых обысков в том, что Виталик легко обставит Зелю на следующих президентских выборах. И Штаты, кстати, при Байдене тоже определились, кого они хотят видеть на Банковой. "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 9125
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13.05.2021 13:56 Ответить
Може краще обмежитись клоуном і не випробовувати долі ще на боксері?
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13.05.2021 14:00 Ответить
Я за последних 2 года не заметил, что клоун умнее боксёра. Он разве что умнее перчатки Виталика, да и то ненамного. "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 588
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13.05.2021 14:03 Ответить
З Німеччини звісно видніше. Я у Києві живу, бачу і стан інфраструктури і будівельний беспред.
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13.05.2021 14:06 Ответить
Строительный беспредел сегодня не только в Киеве. Может, предложите вместо боксёра с клоуном кого-то более достойного (из известных всем людей)? "Кошмарять столичну владу". Кличко розповів про замовників обшуків у комунальних установах Києва - Цензор.НЕТ 9804
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13.05.2021 14:31 Ответить
Не запропоную. Невдячна це справа.
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13.05.2021 14:36 Ответить
Легко. Все зебилы хотели Верещук. Она еще тупее самого гринпоца.
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13.05.2021 15:42 Ответить
ну розкажи, житель, що при Кличку змінилося в місті?
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13.05.2021 21:04 Ответить
Що саме цікавить?
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13.05.2021 21:08 Ответить
ну зміни які помітить справжній киянин неозброєним оком - будь-які
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13.05.2021 21:15 Ответить
🥴
Сьогодні зранку,наприклад, години з дві не було світла (десь з 5 до 7) та холодної води (десь до 9.00).
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13.05.2021 21:18 Ответить
А за межами квартири та з 2014 року?
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13.05.2021 21:24 Ответить
Великих позитивних змін не помітив. Хаотична забудівля та місцями убиті дороги як були так і є. Трохи прибрали мафи, но то таке.
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13.05.2021 21:30 Ответить
ну то ти мабуть з Харкова
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13.05.2021 21:49 Ответить
Я там служив. На "Хододній горі".
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13.05.2021 21:53 Ответить
звідти десь так і буде видно те що описали
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13.05.2021 21:52 Ответить
?
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13.05.2021 21:54 Ответить
да клоуна хто хошь на виборах обставить.
Ось кремль і купішує, щоб залишились тільки його викормиші
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13.05.2021 21:03 Ответить
кривороготня в Киеве 95тая? - ето воспалившийся аппендицит.
и он будет вырезан.
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13.05.2021 13:57 Ответить
к своим друзьям, Джулиани с Фирташем поедешь)
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13.05.2021 13:59 Ответить
прямо як ти в спам "Кошмарять столичну владу". Кличко розповів про замовників обшуків у комунальних установах Києва - Цензор.НЕТ 8391
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13.05.2021 21:05 Ответить
Кошмарят и правильно делают, нихрена власть не делает !. Мне под 3000грн за горячую и 170грн за холодную долга насчитали, которого на самом деле нет, уже несколько лет пишу письма, ответ только один ваш вопрос рассматривается... По делом Кличку и остальнып прихлебателям.
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13.05.2021 14:02 Ответить
Нет, подонок. Это еще не кошмарят. Кошмарят, это когда тебя выведут из КГГА в наручниках и обнародуют все твои поганые делишки, с хаотичной застройкой города, с многомиллионными взятками за "Заречный", "Патриотику" и другие объекты. Когда всплывет, что цена за незаконную 25 этажную "свечку" это миллион долларов.
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13.05.2021 14:05 Ответить
ти помилився, боте, це справа прокуратури та МВС
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13.05.2021 21:06 Ответить
Не мешайте Витальке пилить бабло!
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13.05.2021 14:07 Ответить
о о - Виталя, к тебе вроде предьява от киевлян.
отметая ботоферму и кацапов - аж от двоих вроде.
ответь!
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13.05.2021 14:12 Ответить
Все остальные, типа поддерживающие Педалика - иногородняя трольчатина. Я живу в Киеве и своими глазами вижу весь беспредел от пидальки, застройщиков и прочих прихлебателей
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13.05.2021 14:22 Ответить
я не живу в Киеве - дочка живет.
разговариваем раз в неделю, а то и чаще.
дай мне одну причину верить твоeму высеру в 10 слов больше чем дочке?
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13.05.2021 14:31 Ответить
несмотря на твою невежливость и даже хамство, я тебе
скорую вызову - сделают ли ето твои родичи? тот еще вопрос.
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13.05.2021 14:56 Ответить
А живешь в в доме, построенном застройщиками? Беспредел 😄
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13.05.2021 15:03 Ответить
знову ботохвєрма оживілась?
Ну-ка, "киянин", розкажи що змінилося в місті з приходом Кличка?
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13.05.2021 21:08 Ответить
"Киянин" с ботофермы это как раз ты, видевший Киев разве что на картинках
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14.05.2021 07:39 Ответить
Никогда не поддерживал и не поддерживаю "зеленых", но Виталика и его братву давно нужно наказать за явно незаконные делишки, хотя чего можно ожидать от этой "отрыжки 90-х"..
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13.05.2021 14:13 Ответить
В Киеве уже чуть ли ни дня не обходится без митингов, под КМДА никогда нельзя пройти, постоянные акции протестов, палатки, а он как не вчем не бывало, какую-то бредятину с бумажки прочтет, а дальнейших действий - 0!
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13.05.2021 14:15 Ответить
да-да, Шмыгаль с Ахметкиным стараются...
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13.05.2021 22:13 Ответить
Завжди кошмарили Садового , а коли зрозуміли, що Кличко за Україну " бендеровиць" -взялись за нього.
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13.05.2021 14:18 Ответить
у меня знакомые зе и кличко называют просто виталик зеленский что один что другой никакой разницы
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13.05.2021 14:19 Ответить
Да они жопу от головы отличить не могут- какая разница 😄
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13.05.2021 15:04 Ответить
Кодлан Коломойского кукарекает а Кличко делает, что кодлан раздражает. Раньше на Кличко гадил Ткаченко, холуй Коломойского.Сейчас гадит ахметовский Шмыгаль.
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13.05.2021 14:22 Ответить
Шмигаль недавно проговорился, когда Виталий предложил ввести карантин по всей стране. На что Шмыгло ответил: "Лучше мэра поменять! " хотя это из серии- "В огороде бузина..." - Проговорился Шмыгло про свои мечты , и о том, что говорится в кабинетах Ермака иЗебобика, Шмыгло не выдержал, и проговорился, по Фрейду.
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13.05.2021 22:11 Ответить
Пидалька, проворовался, так не кукарекай теперь!
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13.05.2021 14:24 Ответить
А то теперь каждый Отпетый уголовник визжит про политические преследования
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13.05.2021 14:25 Ответить
Я думал Комарницкий с Виталей кошмаряться... меряются строительными площадками)))
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13.05.2021 14:26 Ответить
Радрстные новости. В Киеве проезд в метро и транспорте могут подорожать до 20 гривен
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13.05.2021 14:28 Ответить
радостные
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13.05.2021 14:29 Ответить
Кто мзду собирать будет вот в чем вопрос. А то что страна на распродаже никому уже не страшно. Страна багатая что то и пересичным перед выборами перепадет.Если коронобесием не прихлопнут в резервациях.
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13.05.2021 14:57 Ответить
Не речь, а "плач Ярославны". Сколько денег из карманов киевлян было потрачено на сочинение такой речуги и распространение её в соц.сетях?
Как обворовывал киевлян, когда работал вышибалой на киевских рынках, так и продолжает обворовывать.
P.S. Это тебе, боксёр, в том числе, и за фонтан возле кинотеатра "Лейпциг", застроенный генделыками без согласия киевлян.
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13.05.2021 15:02 Ответить
Только сообщили, что педалий и его окружение обвиняются ФБР в торговле людьми.
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13.05.2021 15:15 Ответить
тільки що повідомили. що ти вступив в одностатевий зв'язок. Інфа - сотка
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13.05.2021 21:12 Ответить
Вся коммуналка в Киеве по-тихому передана в руки Ахметова через ДТЭК. Попорбуйте что-то оплатить без участия ахметовских компаний. Кличко только удобная "крыша", на самом деле обкладывают Ахметова.
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13.05.2021 15:22 Ответить
ДТЕК получил в свое распоряжение Киев еще в 2011 при дваждынесудимом. Но зебилы естественно и сюда как то приплетут Порошенко.
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13.05.2021 15:47 Ответить
Только сейчас появилась возможность и необходимость в переделе состояний олигархов. Это очень мощный стимул, но требует систематического подхода. С наскока здесь ничего не сделаешь. Нужно окучивать.
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13.05.2021 15:59 Ответить
Зедебіл не може пробачити.
"Мэр Киева Виталий Кличко встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.
"Пообщался и поздравил государственного секретаря США Энтони Блинкена и заместителя госсекретаря Викторию Нуланд от имени киевлян и поблагодарил за визит в Украину"
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13.05.2021 17:42 Ответить
 
 