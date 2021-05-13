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Новости Происшествия Авиакатастрофа под Чугуевом
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авиакатастрофа (1662) Харьковщина (4133) ГБР (2551)

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: Следователи назвали основной причиной падения разрешение на взлеты конвейерным способом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: Следователи назвали основной причиной падения разрешение на взлеты конвейерным способом

Основной причиной падения самолета АН-26 возле Чугуева Харьковской области в сентябре 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих, являлось разрешение на взлеты конвейерным способом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Украины Вадим Приймачок.

"Самой основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом. Такие разрешение происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией, что, фактически, привело к тому, что во время захода на последний взлет, когда была выявлена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла быть экипажем выявлена своевременно", - рассказал он.

По его словам, экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.

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"Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны руководства, произошло его падение и дальнейшими трагическими последствиями", - указал Приймачок.

Начальник следственного отдела ГБР отметил, что одной из причин этой трагедии была выдача начальником Харьковского национального университета Воздушных сил решений, а также утверждение указанных решений командующим Воздушных сил, которые предусматривали выполнение отдельных упражнений на самолете АН-26Ш, которые не предусматривались руководством к эксплуатации на указанном летальном аппарате, а также документы, которые предусматривали совместную подготовку курсантов-летчиков и курсантов-штурманов на одном самолете, что не обеспечивало безопасность указанных полетов.

"Такие совместные подготовки курсантов-штурманов и курсантов-летчиков происходили и во время трагических событий 25 сентября", - добавил Приймачок.

По его словам, еще одной из установленных причин катастрофы является то, что во время учебных полетов руководством университета допускались полеты самолетов с превышением их допустимой взлетно-посадочной массы.

"В частности, происходили постоянные смешивания таких членов экипажа-курсантов и постоянные перегрузки количества курсантов на борту самолета. В нашем случае, что касается 25 сентября, на борту самолета вместо определенных нормативами 10 курсантов-штурманов в салоне самолета находилось аж 20, то есть в два раза больше", - пояснил Приймачок.

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Он добавил, что предусматривалось участие в полете еще двух курсантов.

Приймачок подчеркнул, что еще одной из причин трагедии, установленных следствием, стало то, что в качестве помощников командира экипажа к выполнению полетов были допущены два курсанта-летчика четвертого курса, которые не имели права выполнять указанные обязанности, поскольку были только на стадии прохождения соответствующей программы обучения и ее не завершили.

"Как установлено следствием, все эти действия - а именно смешивание экипажей курсантов-летчиков и курсантов-штурманов, превышение их количества во время полетов, осуществление взлетов конвейером - делалось с целью экономии времени на полеты, а также экономии топлива, которого не хватало для обеспечения надлежащего выполнения программ подготовки летчиков и штурманов. Однако никаким образом, по нашему мнению, нельзя сопоставлять экономию считанных минут и литров топлива с жизнью 26 погибших военнослужащих", - указал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 г. в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Эти нарушения никаким образом не повлияли на развитие аварийной ситуации. Летали бы они не конвейерным способом и с двумя курсантами на борту, результат бы был больше. Сверху поступила команда найти виновных, следак нарыл нарушения, которые имели место при выполнении полетов, установил ответственных и вуаля - виновники установлены. Хреново то, что с такими вот расследованиями существует большой риск что такие АП повторятся в будущем...
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13.05.2021 15:10
+2
Основна проблема в тім що пілот не був підготовлений для виконання таких польотів і тому винний той хто допустив цього непідготовленого пілота до виконання таких польотів.
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13.05.2021 14:07
+2
В данном случае конвейерный способ подразумевает посадку и взлет без остановки на ВПП. То есть коснулся земли, газ в пол и на взлет. Ничего общего с Атлантой и уж тем более с механизацией крыла боинга или температурой воздуха...
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13.05.2021 14:59
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Вообще-то самолет садился. Но то бог с ним. Надо бы им съездить в Шарль де Голль и посмотреть как там самолеты взлетают и садятся с интервалом в минуту по одной полосе.
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13.05.2021 13:55 Ответить
Основна проблема в тім що пілот не був підготовлений для виконання таких польотів і тому винний той хто допустив цього непідготовленого пілота до виконання таких польотів.
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13.05.2021 14:07 Ответить
дурик, в самолёте дублировано управление.
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13.05.2021 14:11 Ответить
Якщо поруч з пілотом сидить курсант то пілот має мати всі необхідні допуски до польотів, а пілот виявився недостатньо кваліфікованим для несправного літака.
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13.05.2021 14:56 Ответить
"Управлєнієм"ще потрібно ВМІТИ СКОРИСТАТИСЯ. А ЙОГО, ВМІННЯ, можливо і не вистачило. Тим більше, що, як я зрозумів він літав цього дня і вдень, і вночі, і, що особливо небезпечно, в сутінках. АЛЕ перекладання остаточної вини на екіпаж ну-у-у дуже смердить.І ЩЕ поясніть цим бовдурам, що "конвеєр" це - польотибез посадки, лише з торканням шасі ЗПС. Заощаджує час, ресурс літака, МТ РЕСУРСИ. А якщо в літаку потрібно щось оглянути, то приземлись і зроби, що потібно, до чого тут "конвеєр".Уявляю, яке воно було Дроздову
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13.05.2021 14:59 Ответить
Керівництво навчального закладу має бути арештовано і засуджене за незадовільну організацію навчального процесу!
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13.05.2021 18:08 Ответить
Не маю достатньо фактів, щоб ТАК категорично ЦЕ стверджувати чи заперечувати.
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13.05.2021 19:10 Ответить
Иксперд куев. Это упражнение называется "коробочка". Именно с него начинают подготовку неподготовленных пилотов. Это вообще самое первое упражнение, к которому "желторотых" допускают на летающем борту. Они априори не могут быть к нему подготовлены, если выполняют его в первый раз.
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13.05.2021 16:07 Ответить
Вправи не виконуються на перевантаженому курсантами пасажирському борті. Вправи відпрацьовуються на легких двомісних літаках.
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13.05.2021 18:06 Ответить
А это был пассажирский борт? )))
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13.05.2021 22:24 Ответить
Звідкіля інформація, що борт був ПЕРЕВАНТАЖЕНИЙ?
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27.05.2021 01:45 Ответить
Не надо ехать а то и там что то случится.
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13.05.2021 14:54 Ответить
один і той же літак сідає і взлітає протягом якогось часу? кожну хвилину сідають і взлітають ріні літаки.
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13.05.2021 15:21 Ответить
різні
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13.05.2021 15:23 Ответить
А мені тут доводили аж усерались, що його збила ракета.
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13.05.2021 14:02 Ответить
а вы бы удивился если п сбила?
б*же - 1 террорист ночью с "иглой", даже из РПГ мона попасть при посадке. выстрелил и нырнул в кукурузу - ищи его потом, наутро уже с медалькой и пьян в "лнр" или что там за говно ближе от места происшествия
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13.05.2021 14:29 Ответить
его сбила ракета КОРРУПЦИИ!!!! об этом почему-то ни слова!!! двигатели с продленным сроком эксплуатации и с фиктивно проведенным ремонтом на продление... при всех полных и своевременных регламентных работах такого бы не случилось!!! и об этом НИ СЛОВА!!! ТВАРИ ОНИ!!!!
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13.05.2021 20:26 Ответить
та ладно! это Антонов виноват, что сконструировал самолёт. или вообще - братья Райт.
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13.05.2021 14:08 Ответить
Я бы чела, чье имя и фамилия начинаются на букву П не вычеркивал бы из списка виноватых...
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13.05.2021 15:06 Ответить
Яким боком Пол Пот до цієї катастрофи?
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13.05.2021 18:01 Ответить
Слоідчий, бувший прокурьонок так розбирається в польотах, як крокодил в кофе.
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13.05.2021 14:09 Ответить
В тому то й справа, що до таких "дрібниць вони не "копали", зупинялись ЛИШЕ НА ПОРУШЕННІ ІНСТРУКЦІЇ. А чи могло ФІЗИЧНО те порушення призвести до таких наслідків , вони не копали. Інколи по НЄДОУМІЮ, ІНКОЛИ ПО НЄДОМИСЛІЮ, ІНКОЛИ ЗУМИСНО.
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13.05.2021 15:05 Ответить
Эти нарушения никаким образом не повлияли на развитие аварийной ситуации. Летали бы они не конвейерным способом и с двумя курсантами на борту, результат бы был больше. Сверху поступила команда найти виновных, следак нарыл нарушения, которые имели место при выполнении полетов, установил ответственных и вуаля - виновники установлены. Хреново то, что с такими вот расследованиями существует большой риск что такие АП повторятся в будущем...
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13.05.2021 15:10 Ответить
Та отож, спрацьовує совковий принцип : "Немає винних, знаходять відповідальних"
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13.05.2021 15:24 Ответить
ну так а що робить адвокат? Чи в них нема грошей на нього?
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13.05.2021 17:29 Ответить
Ну если формулировать таким образом то возникает вопрос: а почему был так перегружен самолет курсантами с двух факультетов? Потому что обеспечение топливом крайне недостаточное. Почему имея свой авиационный завод, производящий такой тип самолета, выполнял только текущие ремонты вместо производства новых машин? Почему финансирование МОУ на таком низком уровне при продолжающейся войне с рашкой?
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13.05.2021 14:20 Ответить
Какой перегруз? Вы о чем? Коммерческая загрузка этого типа по РЛЭ 5500 кг (в Африке возили и по 10 т). 26 курсантов + экипаж 4 человека, в среднем по 100 кг, получаем около 3000 кг. Был перегруз? Когда у тебя глючит двигатель, его нужно отключать, балансировать самолет и заходить на посадку не выпуская закрылки в посадочную конфигурацию, это Библия. Почитайте переговоры экипажа. После всего того что они читали на приборах, они полностью "выпустились" и заходили как ни в чем не бывало.... По итогу - на малой высоте отказ или автоматическое отключение двигателя, который минут 15 орал - ВЫКЛЮЧИ МЕНЯ, потеря скорости на малой высоте и переворот на спину из-за разнотяга... Только об этом не очень хотят говорить что бы не задеть чувства погибших. Причина, которую озвучили, это все равно что судить завхоза автобазы за то что он выпустил водителя, который не очень хорошо водит машину и попал в аварию.
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13.05.2021 14:52 Ответить
Я летал на Ан-26 во время службы, пассажиром разумеется, и компоновал схемы загрузки бортов. Так вот: требования экипажа были таковы-груз и люди максимум 3,5 тонны, а лучше всего 3. Еще раз повторяю я это лично от бортача слышал. И при длине полосы 3000м отрывались в конце полосы. Я летел на том борту и скажу честно ощущения не из приятных.
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13.05.2021 15:13 Ответить
Пообщайтесь с теми кто на этом типе летал в Африке, много интересного узнаете...
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13.05.2021 15:18 Ответить
И что я нового узнаю?
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13.05.2021 15:32 Ответить
Что даже 5500 кг, которые указаны в РЛЭ это далеко не предел для Ан-26, в любой РЛЭ заложен ещё запас прочности и это все там испытали на практике, а многие папуасы говорили что если грузить меньше 6 тонн то не выгодно будет его эксплуатировать...
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13.05.2021 15:36 Ответить
Вы нормальный? Я Вам говорю из опыта личного общения и перелетов! А Вы меня к африканским пилотам отправляете.
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13.05.2021 15:42 Ответить
То что вас просили грузить не более 3500 тонн связано с тем что экипаж не хотел делать промежуточную тех посадку для дозаправки а хотел долететь прямиком до пункта назначения. Чем больше берёшь груза, тем меньше заливаешь топлива и тем меньше дальность и наоборот.
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13.05.2021 15:46 Ответить
Это было связано с тем, что тяги двигателей не хватало, потому что ремонт не выполнялся. Только продления ресурса и срока эксплуатации.
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13.05.2021 15:52 Ответить
Тогда стоит поднять вопрос о адекватности людей, которые летали на таком самолете. Решение на вылет принимает экипаж, следовательно и вся ответственность за последствия на нем же...
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13.05.2021 15:57 Ответить
И сейчас летают, они любой ценой готовят смену, даже идя на такие нарушения. Не могут они сорвать программу подготовки.
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13.05.2021 16:00 Ответить
В данном случае состояние самолета, способ выполнения взлета/посадки или что то еще никаким образом не имеет отношения к произошедшему. Ситауция, которая развивалась на борту даже не относится к категории аварийных, и как нужно действовать в таких случаях учат как "Отче наш", более того развитие событий началось еще при взлете до набора скорости принятия решения... Не стоит в данный случай мешать все подряд.
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13.05.2021 16:19 Ответить
Ладно, Вы, как я вижу крупный специалист в организации управления полетов, управлении самим самолетом, организацией технического обслуживания и порядка расследования авиационных катастроф. Прошу прощения, товарищ диван-генерал.
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13.05.2021 16:29 Ответить
Когда по существу нечего сказать, опускаешься до попыток оскорблений оппонента. Судя по той дичи, которая была написана Вами, у меня не диван а так раскладушка.... Всего хорошего и меньше читайте на ночь савецких газет и уж тем более не стоит спорить там где ничего не понимаешь...
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13.05.2021 16:34 Ответить
Старший инженер по авиационному вооружению. 31 год календаря. Я, в отличии от Вас прекрасно знаю о чем говорю. И не заставляю Вас задумываться от причине остановки левого двигателя, о датчике частоты вращения турбины двигателя и о том что этот датчик регулирует подачу топлива в двигатель. Как и о частоте оборотов воздушного винта, на котором возможно его флюгирование.
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13.05.2021 16:42 Ответить
Крайнее сообщение внизу тоже тупо скопировано с авиационного форума. Более того я даже знаю кто это писал.... Правда к чему вы смешали все в кучу я не пойму... А если Вы правда инженер по авиационному вооружению, то я просто в ах..уе от современного уровня подготовки....
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13.05.2021 16:48 Ответить
Та я уже понял Вас, товарищ диван-генерал. Вам как Чапаеву, академий заканчивать не надо. А источник Вашей осведомленности теперь понятен, все-таки все тот же интернет...
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13.05.2021 16:53 Ответить
А ремонт не выполнялся потому что денежных средств у МОУ не было. Вот и возникает вопрос к проведению МОУ госзакупок услуг ремонта и авиационного топлива. А по госзакупкам на данный момент можете свободно в интернете найти. Это возвращаясь к теме что борт был перегружен.
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13.05.2021 15:58 Ответить
Повторюсь - тот кто садится за штурвал самолета, зная его плачевное состояние, преступник не меньше чем тот, кто не провёл требуемые ремонтные работы...
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13.05.2021 16:02 Ответить
Ну значит тот, кто идет на фронт просто самоубийца.
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13.05.2021 16:07 Ответить
Там же ещё штурманские учебные места. Не знаю сколько они весят, но 12 шт. могут и до тонны затянуть.
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13.05.2021 15:22 Ответить
тому що жоден президент та депутат не сів за систематичне розвалювання оборонного сектору
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13.05.2021 17:23 Ответить
да, авиация предполагает, что общество находится на каком то уровне цивилизации.
по поводу частоты посадок и взлетов, когда в Атланте заходят на посадку два самолета в параллель то они все таки идут на разные полосы, а взлетают отворачиваясь в разные стороны, каждый взлетает/садится с интервалом расчитываемым с учетом своего веса, температуры воздуха, высотности аэропорта, поэтому поехать туда, увидет с окна и распространить в Украине - это подход первобытных. Не мене важно - механизация крыла боинга позволяет ему больше чем не механизированное крыло, которому на низкой скорости любой воробей создает риск срыва потока
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13.05.2021 14:26 Ответить
В данном случае конвейерный способ подразумевает посадку и взлет без остановки на ВПП. То есть коснулся земли, газ в пол и на взлет. Ничего общего с Атлантой и уж тем более с механизацией крыла боинга или температурой воздуха...
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13.05.2021 14:59 Ответить
******* дешевый!!! кроме сигнализации отказа ПРТ (крассная лампа "ИМ ЗАТОРМОЖЕН) ПЕРЕД ГЛАЗАМИ бортинженера приборы контроля работы двигателей и невозможно не заметить изменения в парраметрах (мощность, расход и давление топлива, температура выходящих газов). А ВООБЩЕ, ТАКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ (НЕ ОТНОСИТСЯ К ОСОБЫМ СЛУЧАЯМ В ПОЛЕТЕ, ОПИСАНЫХ В МАНУАЛЕ). ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ УМЕНЬШЕНИЕ МОЩНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕНОЕ УМЕНЬШЕНИЕМ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ОТКАЗАВШЕЙ СИСТЕМОЙ ПРТ-24. ДРУГОЙ ВОПРОС, ЧТО ЭКИПАЖ НЕ ЗНАЛ КАК СЕБЯ ВЕСТИ С ТЕХНИКОЙ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ВЫРОВНЯТЬ ПАРРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, ОНИ УВЕЛИЧИВАЛИ РЕЖИМ ИСПРАВНО РАБОТАЮЩЕМУ ДВИГАТЕЛЮ ВПЛОТЬ ДО ВЗЛЕТНГО, В СЛЕДСТВИИ ЧЕГО ВОЗРОСТАЛ РАЗВОРАЧИВАЮЩИЙ МОМЕНТ И "СКОЛЬЖЕНИЕ" НА КРЫЛО... В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ КОМАНДИР НЕ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН К ТАКОЙ СИТУАЦИИ (НЕ ОБУЧЕН, НО ВЛЕЗ НА КРЕСЛО КВС), ИМЕЛО МЕСТО ПАРРИРОВАНИЕ КРЕНА, НО СКОЛЬЖЕНИЕ НЕБЫЛО УСТРАНЕНО. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО ПЕРЕНЕСЛО "СВАЛИВАНИЕ НА КРЫЛО" .КАРТИНА ТАКАЯ ИЗ ТОГО, ЧТО ИЗВЕСТНО. СКОРЕЕ ВСЕГО ТАК И БЫЛО. ПРОСТЕЙШУЮ СИТУАЦИЮ ПЕРЕВЕЛИ В КАТАСТРОФУ. ОТСУТСТВУЕТ ПОНЯТИЕ CRM. К сожалению...
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13.05.2021 15:49 Ответить
Шо за маячня?
Нам пробують підсунути причину збільшення негативних наслідків від катастрофи за причину самої катастрофи???
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13.05.2021 17:20 Ответить
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ЭТО ****** КОРРУПЦИОННЫЕ !!! ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ УКРАЛИ !!!
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13.05.2021 17:59 Ответить
Выводы комиссии - бред сивой кобылы. К великому сожалению к катастрофе привели неграмотные действия КВС - инструктора в ситуации четко описаной в РЛЭ. Или бери выше - командования, допустившего допуск к учебным полетам неподготовленного инструктора. Полеты по конвейеру - обычная практика учебных полетов с 70 годов, если не раньше. Про перегруз вообще ахинея. 5500кг норма, 6300кг загрузка на короткие расстояния. Грустно читать такие выводы комиссии. При совке редко добирались до истинных причин летных происшествий, но такие некомпетентные выводы никто не делал. Тотальная некомпетентность чиновников зашкаливает. И беда когда это касается жизни и здоровья людей. А грамотный анализ летных происшествий напрямую связан с дальнейшей безопасностью полетов.
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13.05.2021 18:25 Ответить
Ваш вывод основан на теории управления новеньким Ан-26. А не на продленном по сроку службы и наработке самолету с 40 летней эксплуатацией. В стране, которая производит такие самолеты. Ну вот не надо экспердить там где не знаете. Еще раз повторю: и сейчас такие же борта летают, что ждем типа "повтрить"?
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13.05.2021 20:50 Ответить
Мой вывод основан на опыте полетов в кабине данного ВС с 82 по 93 годы.(Это по поводу вашей фразы "Ну вот не надо экспердить там где не знаете"). Поверьте на слово - в те годы знал и довольно неплохо.
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13.05.2021 22:17 Ответить
Хорошо, согласен. А Вам дали бы разрешение на вылет самолета с истекшим сроком службы до 1 ремонта или межремонтным? Я имею ввиду именно заводского ремонта.
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13.05.2021 22:39 Ответить
На наших бортах неоднократно продлевали ресурс. После экскурсии в кабине Ан 72 в родную заходить не хотелось. А вообще непростой по аэродинамике самолет. И самое хреновое что очень слабая энерговооруженность. По поводу документов - в то время нарушений практически не было. Хотя с перегрузом летали не редко. Но как правило экипаж очень хорошо знал возможности конкретного борта. (Самолеты разных годов выпуска да и побывавших в разных ситуациях в пилотировании слегка отличаются).
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13.05.2021 23:23 Ответить
 
 