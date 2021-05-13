Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: Следователи назвали основной причиной падения разрешение на взлеты конвейерным способом

Основной причиной падения самолета АН-26 возле Чугуева Харьковской области в сентябре 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих, являлось разрешение на взлеты конвейерным способом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Украины Вадим Приймачок.

"Самой основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом. Такие разрешение происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией, что, фактически, привело к тому, что во время захода на последний взлет, когда была выявлена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла быть экипажем выявлена своевременно", - рассказал он.

По его словам, экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.

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"Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны руководства, произошло его падение и дальнейшими трагическими последствиями", - указал Приймачок.

Начальник следственного отдела ГБР отметил, что одной из причин этой трагедии была выдача начальником Харьковского национального университета Воздушных сил решений, а также утверждение указанных решений командующим Воздушных сил, которые предусматривали выполнение отдельных упражнений на самолете АН-26Ш, которые не предусматривались руководством к эксплуатации на указанном летальном аппарате, а также документы, которые предусматривали совместную подготовку курсантов-летчиков и курсантов-штурманов на одном самолете, что не обеспечивало безопасность указанных полетов.

"Такие совместные подготовки курсантов-штурманов и курсантов-летчиков происходили и во время трагических событий 25 сентября", - добавил Приймачок.

По его словам, еще одной из установленных причин катастрофы является то, что во время учебных полетов руководством университета допускались полеты самолетов с превышением их допустимой взлетно-посадочной массы.

"В частности, происходили постоянные смешивания таких членов экипажа-курсантов и постоянные перегрузки количества курсантов на борту самолета. В нашем случае, что касается 25 сентября, на борту самолета вместо определенных нормативами 10 курсантов-штурманов в салоне самолета находилось аж 20, то есть в два раза больше", - пояснил Приймачок.

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Он добавил, что предусматривалось участие в полете еще двух курсантов.

Приймачок подчеркнул, что еще одной из причин трагедии, установленных следствием, стало то, что в качестве помощников командира экипажа к выполнению полетов были допущены два курсанта-летчика четвертого курса, которые не имели права выполнять указанные обязанности, поскольку были только на стадии прохождения соответствующей программы обучения и ее не завершили.

"Как установлено следствием, все эти действия - а именно смешивание экипажей курсантов-летчиков и курсантов-штурманов, превышение их количества во время полетов, осуществление взлетов конвейером - делалось с целью экономии времени на полеты, а также экономии топлива, которого не хватало для обеспечения надлежащего выполнения программ подготовки летчиков и штурманов. Однако никаким образом, по нашему мнению, нельзя сопоставлять экономию считанных минут и литров топлива с жизнью 26 погибших военнослужащих", - указал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 г. в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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