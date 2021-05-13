Обыски начались в 6 утра. Пока какие-то документы и материалы изъяты не были, - адвокаты Тупицкого

Адвокаты подтвердили озвученную в СМИ информацию об обысках в доме экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Правозащитники экс-главы КСУ рассказали, что обыски начались в 06:00 в одной из элитных новостроек Киева. Они отметили, что пока не было изъято документов или любых других материалов.

Как сообщалось, ГБР проводит обыск у Тупицкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски в доме Тупицкого проводятся по делу, в рамках которого ему вручили подозрение в декабре 2020 года, - пресс-секретарь ГБР Чиканова