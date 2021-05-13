РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4573 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 743 3
обыск (1845) Тупицкий (232)

Обыски начались в 6 утра. Пока какие-то документы и материалы изъяты не были, - адвокаты Тупицкого

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обыски начались в 6 утра. Пока какие-то документы и материалы изъяты не были, - адвокаты Тупицкого

Адвокаты подтвердили озвученную в СМИ информацию об обысках в доме экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Правозащитники экс-главы КСУ рассказали, что обыски начались в 06:00 в одной из элитных новостроек Киева. Они отметили, что пока не было изъято документов или любых других материалов.

Как сообщалось, ГБР проводит обыск у Тупицкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски в доме Тупицкого проводятся по делу, в рамках которого ему вручили подозрение в декабре 2020 года, - пресс-секретарь ГБР Чиканова

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
веніславський, паскуда брехлива, де ти?
показать весь комментарий
13.05.2021 14:23 Ответить
блог Горковенко Володимира від 13.05.2021 11:24 "Зеленський програв апеляцію у Верховному суді" - прямо стосується цієї інфи!
показать весь комментарий
13.05.2021 14:41 Ответить
Без подробиць та висновків,але що корисного для людей роблять ці адвокати за що суспільство дає їм можливість так багато жити?
показать весь комментарий
13.05.2021 15:58 Ответить
 
 