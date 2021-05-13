1 743 3
Обыски начались в 6 утра. Пока какие-то документы и материалы изъяты не были, - адвокаты Тупицкого
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Адвокаты подтвердили озвученную в СМИ информацию об обысках в доме экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Правозащитники экс-главы КСУ рассказали, что обыски начались в 06:00 в одной из элитных новостроек Киева. Они отметили, что пока не было изъято документов или любых других материалов.
Как сообщалось, ГБР проводит обыск у Тупицкого.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ан Мур
показать весь комментарий13.05.2021 14:23 Ответить Мне нравится 1
Ан Мур
показать весь комментарий13.05.2021 14:41 Ответить Мне нравится 0
Дмитро Гоголєв
показать весь комментарий13.05.2021 15:58 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...