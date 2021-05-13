Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине, - полиция. ФОТОрепортаж
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В результате ДТП, которое произошло на Полтавщине 13 мая, около 12 часов, на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр, вблизи села Гайово Кобеляцкой территориальной общины погибли два человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля "Тойота" с грузовым автомобилем "Вольво".
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойота" погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.
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ЧОРНОВІЛ ТЕЖ ТАК ЗАГИНУВ.
пожоже журналисты (кстати канал НТН) с разрыва под фуру влетели