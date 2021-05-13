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Новости Происшествия ДТП
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ДТП (7443) журналистика (3167) Полтавщина (905)

Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В результате ДТП, которое произошло на Полтавщине 13 мая, около 12 часов, на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр, вблизи села Гайово Кобеляцкой территориальной общины погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля "Тойота" с грузовым автомобилем "Вольво".

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойота" погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины.

Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине, - полиция 01

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.

Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине, - полиция 02
Фото: сайт полиции
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Якось мало інформації...
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13.05.2021 15:04 Ответить
На фото грузовик стоит на встречной полосе Двоє журналістів загинули внаслідок ДТП на Полтавщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9730
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13.05.2021 16:13 Ответить
Та не. Там ту полосу что слева еще не открыли.
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13.05.2021 19:50 Ответить
СХОЖЕ НА ПОЧЕРК КДБ ...
ЧОРНОВІЛ ТЕЖ ТАК ЗАГИНУВ.
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13.05.2021 16:25 Ответить
а 100 метров от этого места идет "разрыв" - примыкание под углом
пожоже журналисты (кстати канал НТН) с разрыва под фуру влетели
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13.05.2021 16:28 Ответить
Часом журналисты. не газовые вышки исследовали?
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13.05.2021 18:38 Ответить
 
 