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Новости Политика Украины
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Предложений о проведении внеочередного заседания Рады по отставке Степанова не поступало, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предложений о проведении внеочередного заседания Рады по отставке Степанова не поступало, - Разумков

В Верховную Раду не поступало предложений о проведении внеочередного пленарного заседания для рассмотрения вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается внеочередных заседаний. По состоянию на сегодня на утро такие предложения не инициированы, даже обращения премьер-министра Украины или постановления дополнительного, которое бы выносилось на рассмотрение Верховной Рады об отставке Максима Владимировича Степанова, нет. Будут такие инициативы - будем обсуждать", - сказал Разумков журналистам.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ка.бы подписи собрали две недели назад и передали в комитет.
Радуцкий их сожрал?
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13.05.2021 14:23 Ответить
Парєшалі...
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13.05.2021 14:55 Ответить
 
 