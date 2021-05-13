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Новости За рубежом
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Соратник Навального Волков заявил, что планировать протесты в РФ больше не будут: "Это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Соратник Навального Волков заявил, что планировать протесты в РФ больше не будут:

Команда российского оппозиционера Алексея Навального больше не будет назначать акцию протеста на конкретный день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Понятно, что "штабов Навального" больше нет, и уличного протеста больше нет. Но это открывает для нас новые возможности, мы готовы запускать новые проекты, и некоторые из наших старых проектов также не исчерпали себя", - отметил он.

"Уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет. Но в этом нет большой проблемы. Они показали, что готовы увеличивать уровень репрессий, и явно готовы идти на то, чтобы применять еще больше насилия к протестующим. Даже сейчас каждый протестующий представляет сотню других людей, не готовых выходить на улицы при этих условиях, при таком уровне риска – риска быть отчисленным из университета, уволенным с работы, получить огромный штраф или 30 суток ареста", - добавил Волков.

В то же время, он заявил, что это не означает, что протестов больше не будет вообще.

"Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом. Последние действия Путина сделали это невозможным. Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да", - подытожил он.

Напомним, ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабов Навального" и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан

Позже Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ предлагает запретить баллотироваться сотрудникам и спонсорам ФБК Навального

Автор: Богдан Гуньковський
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бггг Соратник Навального Волков заявил, что планировать протесты в РФ больше не будут: "Это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно" - Цензор.НЕТ 2656
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13.05.2021 14:30 Ответить
Русский "спонтанный протест" - бессмысленный и беспощадный!!!
Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно" - Цензор.НЕТ 603
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13.05.2021 14:48 Ответить
Рабам пох на ваши протесты
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13.05.2021 14:33 Ответить
Ясное дело протестов не будет. Срасеюшка всгда славилась только бунтами, кровавыми и бспощадными ко всем, кто хоть на капельку зажиточнее бунтовщиков. За идею, за лучшую жизнь своих же потомков, срассияне никогда не встанут.
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13.05.2021 14:33 Ответить
Какие протесты, рашка уже давно подохла и этот труп не оживить, он сгниет и хер с ним.
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13.05.2021 14:38 Ответить
Ну многие их обвиняли в том, что они просто "выпускают пар" у протестного электората. Теперь "крышка у кастрюли" должна сама подпрыгнуть и с грохотом долбануться об пол. Посмотрим, может и действительно так оно и будет, а может быть "крышка" слишком уже тяжёлая, и все внутри переварятся в однородную и вязкую субстанцию (как это было не раз в истории РФии).
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13.05.2021 14:42 Ответить
хоч заплуй хоч не плануй, а протести і скрепці, то є речі несумісні...
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13.05.2021 14:44 Ответить
Ага. Лаптєногі смєтуни смєтут *****. Уже найближчим часом. Обов'язково. Амінь.
Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно" - Цензор.НЕТ 5387 Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно" - Цензор.НЕТ 5387 Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно" - Цензор.НЕТ 5387
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13.05.2021 14:54 Ответить
Мнение варящейся мордовской лягушки не соответствует реальному восприятию реальности.Вас москалей слушать,это как слушать речь той самой лягушки из кипящего котла на медленном огне.Вас вже давно варят и перейдены все здравые смыслы которые вы не защитили.А теперь,щось квакаете с пузырящейся кожей и лопающимися глазами Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно" - Цензор.НЕТ 6286
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13.05.2021 15:27 Ответить
 
 