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Несмотря на анонсированный РФ отвод войск от украинских границ, угроза новых военных провокаций остается неизменной, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Несмотря на анонсированный РФ отвод войск от украинских границ, угроза новых военных провокаций остается неизменной, - Кулеба

После отвода части российских войск от границ с Украиной угроза новых провокаций со стороны России сохраняется. В том числе потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел Центральноевропейской пятерки заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, он поблагодарил европейских партнеров за готовность оказать поддержку Украине не только на словах.

"Я рассказал министрам, что несмотря на анонсированный Россией отвод войск от украинских границ, угроза новых военных провокаций остается неизменной, как и большое количество российских войск и боевой техники вдоль границ Украины", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявлял, что Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не спешит выполнять свои обещания по отводу войск от границы Украины: техника остается, перебрасывается только личный состав, - Таран

Отметим, по данным украинской стороны, после массовых учений Россия отвела часть своих войск только с оккупированного Крыма. При этом по мнению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, теоретически Россия может решиться на вторжение вглубь Украины с Крымского полуострова.
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та вы задрали... - вчера тока хомяк с другим призвищем весь день по ушам тер, шо кацапов мало и угрозы нет,
ну а если есть то маленькая - снайперская кацапячая активностость спала - буба зуб дал.
а вы тут топять нагнетаете? - войны нет, все отведено, прекращено!
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13.05.2021 14:40 Ответить
" на кордонах все ще знаходиться значна кількість військових і техніки " (с)

Несмотря на анонсированный РФ отвод войск от украинских границ, угроза новых военных провокаций остается неизменной, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1736
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13.05.2021 14:44 Ответить
Попри анонсоване РФ відведення військ від українських кордонів, загроза нових військових провокацій залишається незмінною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8164
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13.05.2021 15:08 Ответить
пыню сегодня на Нобелевскую премию Мира выдвинули Попри анонсоване РФ відведення військ від українських кордонів, загроза нових військових провокацій залишається незмінною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5857
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13.05.2021 15:07 Ответить
а раньше туда и усатого и алоизыча номинировали...мда... Попри анонсоване РФ відведення військ від українських кордонів, загроза нових військових провокацій залишається незмінною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3134
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13.05.2021 15:11 Ответить
 
 