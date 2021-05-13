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Не уверен, что Рада поддержит отмену компенсации на оплату жилья нардепам, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что народные депутаты поддержат инициативу об отмене компенсации за оплату их жилья и транспорта.
"Пройдет ли такая инициатива в зале? Не уверен. Это будет зависеть от каждого конкретного народного депутата", - сказал Разумков журналистам на совместном со спикером Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен брифинге в четверг в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что закон есть закон, однако обязательства получать компенсацию не существует: "можно брать, можно – нет".
Разумков также отметил, что не получает такую компенсацию и никогда не получал.
Топ комментарии
+8 Александр Лихошва
показать весь комментарий13.05.2021 14:41
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий13.05.2021 14:56
+3 Ex Donchanin
показать весь комментарий13.05.2021 14:55
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депутаты это народные избранники представляющие народные интересы -
НО ПОЧЕМУ ИХ ВСЕХ, ПОГОЛОВНО, НАРОД ТАК СИЛЬНО НЕНАВИДИТ ?
А ещё парадокс в том, что они до сих пор сидят в Раде!
хитровыехитросделанные.
Ну а обходить законы, принимаемые им же, причём при помощи других законов - это действительно пилотаж высшего класса.