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Новости Политика Украины
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ВР (28731) депутат (3235) жилье (878) льготы (543) Разумков Дмитрий (1521)

Не уверен, что Рада поддержит отмену компенсации на оплату жилья нардепам, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не уверен, что Рада поддержит отмену компенсации на оплату жилья нардепам, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что народные депутаты поддержат инициативу об отмене компенсации за оплату их жилья и транспорта.

"Пройдет ли такая инициатива в зале? Не уверен. Это будет зависеть от каждого конкретного народного депутата", - сказал Разумков журналистам на совместном со спикером Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен брифинге в четверг в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что закон есть закон, однако обязательства получать компенсацию не существует: "можно брать, можно – нет".

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Разумков также отметил, что не получает такую компенсацию и никогда не получал.
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Топ комментарии
+8
Они что бураки, лучше людей субсидий лишить, это они двумя ногами
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13.05.2021 14:41
+5
я это давно говорю - общагу, со столовой и недалеко от рады (чтоб и на авто экономить))))
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13.05.2021 14:56
+3
Очень просто, надо сделать ведомственную общагу.
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13.05.2021 14:55
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Они что бураки, лучше людей субсидий лишить, это они двумя ногами
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13.05.2021 14:41 Ответить
Это лишь добавляет уверенности,что в ВР окопалось сборище подонков.
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13.05.2021 14:46 Ответить
думаю ти, пісюн, вже всі ходи прорахував.
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13.05.2021 14:49 Ответить
Свині біля корита
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13.05.2021 14:50 Ответить
А вдруг відміне. Тут , в свєтє послєдніх собитій , Печерний суд веде себе не як всігда , неначе Марс зійшов з орбіти і перетнув орбіту Плутона.
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13.05.2021 14:54 Ответить
Очень просто, надо сделать ведомственную общагу.
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13.05.2021 14:55 Ответить
я это давно говорю - общагу, со столовой и недалеко от рады (чтоб и на авто экономить))))
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13.05.2021 14:56 Ответить
та вже є, років 30.
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13.05.2021 15:30 Ответить
А ти розумний постарайся щоб прийняли!!!! А то ти таке змеїне неподобство, там не знаю там не вірю, ти взагалі хто???????????Хочеш і рибку з"їсти і на щось присісти!!!!!!!!
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13.05.2021 14:56 Ответить
вообще то мне совсем не понятна такая ситуация:-

депутаты это народные избранники представляющие народные интересы -

НО ПОЧЕМУ ИХ ВСЕХ, ПОГОЛОВНО, НАРОД ТАК СИЛЬНО НЕНАВИДИТ ?

А ещё парадокс в том, что они до сих пор сидят в Раде!
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13.05.2021 15:00 Ответить
это народ пиставатый или депутаты умные?
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13.05.2021 15:01 Ответить
Народ нормальный, это депутанги хитровые хитросделанные.
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13.05.2021 15:13 Ответить
Могут и поддержать. Заложат ее в зарплату, или скажем в премию или же в какую то другую статью дохода. То есть она никуда не денется, но пиара будет... Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков - Цензор.НЕТ 979
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13.05.2021 15:01 Ответить
Не поддержат. Зарплата облагается налогом, компенсация - нет. А наши законотошнотворцы за бюджетную копейку, проходящую мимо, удавиться готовы.
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13.05.2021 15:16 Ответить
Я как вариант предположил, а наши депутаты, особенно нынешний состав, просто виртуозы в том, как обойти закон.
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13.05.2021 15:22 Ответить
Какие они виртуозы, просто достойные продолжатели "традиций". У меня вообще иногда складывается впечатление, что попавший в "застенки" ВР - "пропащий" человек. Видимо "аура" там такая. Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков - Цензор.НЕТ 7527
Ну а обходить законы, принимаемые им же, причём при помощи других законов - это действительно пилотаж высшего класса. Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков - Цензор.НЕТ 4556
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13.05.2021 15:55 Ответить
Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков - Цензор.НЕТ 6551
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13.05.2021 15:05 Ответить
Нє ну а як тут можна от так от взяти і відмінити компенсацію "слугам"? Народ скаже потім що кнопкодави на хабарях жируюють.
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13.05.2021 15:23 Ответить
а почему не примут закон как с субсидиями - у кого есть деньги на счету и жигуль, то компенсация не положена
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13.05.2021 17:40 Ответить
Странно,я думал что за пользование служебным положением предусмотрена КРИМИНАЛЬНАЯ ответственность! Люди С СОБСТВЕННЫМ жильем в Киеве получают компенсацию?( Какого ляда????) Т.е супсидии НИЗЗЯ но это лошкам,а вам,уродам,можно? Вы почему то имеете право приватизировать СЛУЖЕБНОЕ жилье( у нас что богатое государство что бы под каждого нового избранного урода его строить?) и иметь льготы ТЕ которые НИКАК не нужны и НЕ ОБОСНОВАННЫ. А вы КРАДЕТЕ деньги налогоплательщиков таким образом?
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13.05.2021 18:28 Ответить
 
 