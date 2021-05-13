Не уверен, что Рада поддержит отмену компенсации на оплату жилья нардепам, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что народные депутаты поддержат инициативу об отмене компенсации за оплату их жилья и транспорта.

"Пройдет ли такая инициатива в зале? Не уверен. Это будет зависеть от каждого конкретного народного депутата", - сказал Разумков журналистам на совместном со спикером Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен брифинге в четверг в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что закон есть закон, однако обязательства получать компенсацию не существует: "можно брать, можно – нет".

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Разумков также отметил, что не получает такую компенсацию и никогда не получал.