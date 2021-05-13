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Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявили окончательное обвинение по трем статьям, ей грозит 12 лет тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявили окончательное обвинение по трем статьям, ей грозит 12 лет тюрьмы

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено обвинение по трем уголовным статьям

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в телеграм-канале экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в четверг.

"Расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Марии предъявлено обвинение по трем уголовным статьям", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что Колесникову обвиняют по таким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).

"Ей грозит до 12 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США присудил премию белорусской оппозиционерке Колесниковой

Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

В Беларуси после 9 августа начались акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Запад также не считает Лукашенко законно избранным президентом.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.
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Топ комментарии
+13
Ну что, лузеры - помогли вам ваши шарики, песни, хороводы и снимание обуви на лавочках в борьбе с беспредельщиком бульбенфюрером???????
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13.05.2021 14:45
+7
ну да, они ведь не "майдауны" как на Украине! вот теперь будет, как на расии....
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13.05.2021 15:04
+6
Белорусы схавают.
Схавали раньше - схавают и сейчас.
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13.05.2021 14:44
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Белорусы схавают.
Схавали раньше - схавают и сейчас.
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13.05.2021 14:44 Ответить
в россии навальный, в беларуси колесникова...а, кто же в украине?
неужели, медведчук?
тогда это будущий президент украины...он воспринимается во всех регионах
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13.05.2021 15:03 Ответить
Ти з глузду з'їхав? "Воспрінімающіх" все менше і менше, особливо без його пропагандонських каналів ТБ.
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13.05.2021 15:06 Ответить
Він не з'їхав з глузду. Він просто кацап.
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13.05.2021 15:08 Ответить
хіба ж там про мене?...до виборів ще 3 рочки...
який глядач серіалу слуга народу із перших серій думав про свій вибір у 2019
та й канали медведчука тоді за зе не топили..отже, і без них можна
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13.05.2021 15:18 Ответить
наступний президент буде зватись Володимир Олександрович Зеленський.
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13.05.2021 23:36 Ответить
прогнозуєш і тебе за нього не блокують аж на 3 дні...щастить?
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16.05.2021 18:09 Ответить
пропаганда сувара штука. Керівник дав наказ і модератор мусить виконувати.
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19.05.2021 21:15 Ответить
дав, виконали...
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19.05.2021 21:19 Ответить
Анальний і КАЛєснікава це кгбшні клоуни які грають з себе роль мучеників і опозиціонерів.Насправді в цих фашистських країнах немає опозиціонерів.В Україні такі клоуни як Анальний не потрібні.Нам потрібен сильний прозахідний патріотичний лідер як Даля Грибаускайте.
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13.05.2021 15:37 Ответить
патріотичний чи прозахідний? Прошу уточнити.
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13.05.2021 23:37 Ответить
що йому потрібно, народ вже сказав своє слово...
і наступного разу тоже скаже
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16.05.2021 18:13 Ответить
Ну что, лузеры - помогли вам ваши шарики, песни, хороводы и снимание обуви на лавочках в борьбе с беспредельщиком бульбенфюрером???????
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13.05.2021 14:45 Ответить
Главное, чтобы ни так, как в Украине!
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13.05.2021 14:49 Ответить
ну да, они ведь не "майдауны" как на Украине! вот теперь будет, как на расии....
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13.05.2021 15:04 Ответить
А что они могли сделать? У них мужланы трусы. Там только кровавая резня могла бы быть, но тогда власти луки загнали бы всех значительно быстрее.
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13.05.2021 15:05 Ответить
А чому не страта?
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13.05.2021 14:47 Ответить
А тепер нада всьому прєзідіуму Коордінационного совєта білоруськой опозиції здоровенний букєт цвєтов подарить суддям з прокурорами , для полноти картіни.
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13.05.2021 15:02 Ответить
Прогнозируемо. Таракан был уже на чемоданах - нет, давайте только мирным путем (Тихановская). - Получите!
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13.05.2021 15:04 Ответить
жаль ее, хорошая тетка...
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13.05.2021 15:06 Ответить
Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули остаточне обвинувачення за трьома статтями, їй загрожує 12 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4205
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13.05.2021 15:25 Ответить
Цікаво що можна було пред'явити цієї лесбі?
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13.05.2021 15:23 Ответить
Виновата? Мария?
ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).
"Ей грозит до 12 лет тюрьмы",Источник: https://censor.net/ru/n3265047

Подсуден! Лука!
По всем этим статьям надо судить Лукашенко. Причем преступления Этого вора очевидны , а вот в чем вина Марии не ясны, не очевидны значит надуманы властью.

Поэтому.
1 ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности) - обвиняется Лукашенко призывавший преследовать безоружный народ жестоким, опасным для жизни способом, применяются издевательства над людьми. И развязанная Лукашенком ненависть против соседних стран Польши, Украины и Литвы, ставит страну в опасное положение. Разрыв Лукашенком добрососедских отношений с Европейскими странами приводит к экономическому ослаблению Белоруссии. Все это резко уменьшает нацбезопасность. Предатель! Подставляет государство и его нацию в конфронтацию со всем миром. Таким образом разоряет Белоруссию!

2. ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), - обвиняется Лукашенко осуществивший заговор с кучкой военных и силовых структур на захват и беспрецедентный захват власти. 26 лет беспрерывной власти с использованием грязных приемов удержания власти: подлог, провокация, террор. Постоянно осуществляется собственным окружением прием якобы покушение на жизнь Лукошенко, при этом ни деталей покушения ни самой организации покушения на Лукашенко не приводится и не доказано. Значит многочисленные покушения на Лукашенко в течении 26 лет правления обыкновенные фальсификации для введения в заблуждение белорусского народа. Лукашенко и его окружение лжецы! Покушения на этого лжеца никогда не было!

3 ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им). - обвиняется Лукашенко, который сам лично возглавил преступную военизированную группировку когда схватил автомат и стал бегать по улицам Минска угрожая смертью безоружным людям. Таким образом Лукашенко проявил свою подлую сущность , эгоистическую суть показав всем что за свою власть готов убивать всех людей, он угрожал смертью в первую очередь молодым белорусам, а так же молодым парам с детьми, он угрожал смертью старикам и инвалидам, всем людям с чистой совестью вышедших на мирную демонстрацию против лжи и обмана на выборах Президента. Террорист! Потому что этот тип Лукашенко с автоматом бегал по улицам что бы убивать беззащитных людей. Подобен тем, кто убивал Майдановцев.
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13.05.2021 15:25 Ответить
Как-то пох на сябров, они уже давно окацапились и стали такими же крепостными как в лаптестане
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13.05.2021 15:56 Ответить
лука - псих-маньяк.
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14.05.2021 04:31 Ответить
У меня есть знакомые , работают в консульстве в Киеве, контракт заканчивается скоро, они в шоке, не хотят возвращаться в Беларусь. Там реальные репрессии, людей сажают просто за то, что отказываются показать моментально свой телефон, паспорт, за бело - красную одежду. Закрыты курсы иностранных языков даже, Лукашенко настолько всего боится, что перешёл к абсолютным репрессиям . Поэтому очень надеюсь, что режим Лукашенко падет, ведь этот президент ОМОНа и телевизора уже давно не президент Беларуси.
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14.05.2021 06:11 Ответить
Единственная из оппозиционеров, у которой есть яйца
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14.05.2021 23:28 Ответить
 
 