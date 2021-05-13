Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявили окончательное обвинение по трем статьям, ей грозит 12 лет тюрьмы
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Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено обвинение по трем уголовным статьям
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в телеграм-канале экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в четверг.
"Расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Марии предъявлено обвинение по трем уголовным статьям", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что Колесникову обвиняют по таким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).
"Ей грозит до 12 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.
Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.
В Беларуси после 9 августа начались акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Запад также не считает Лукашенко законно избранным президентом.
На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.
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Схавали раньше - схавают и сейчас.
неужели, медведчук?
тогда это будущий президент украины...он воспринимается во всех регионах
який глядач серіалу слуга народу із перших серій думав про свій вибір у 2019
та й канали медведчука тоді за зе не топили..отже, і без них можна
і наступного разу тоже скаже
ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).
"Ей грозит до 12 лет тюрьмы",Источник: https://censor.net/ru/n3265047
Подсуден! Лука!
По всем этим статьям надо судить Лукашенко. Причем преступления Этого вора очевидны , а вот в чем вина Марии не ясны, не очевидны значит надуманы властью.
Поэтому.
1 ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности) - обвиняется Лукашенко призывавший преследовать безоружный народ жестоким, опасным для жизни способом, применяются издевательства над людьми. И развязанная Лукашенком ненависть против соседних стран Польши, Украины и Литвы, ставит страну в опасное положение. Разрыв Лукашенком добрососедских отношений с Европейскими странами приводит к экономическому ослаблению Белоруссии. Все это резко уменьшает нацбезопасность. Предатель! Подставляет государство и его нацию в конфронтацию со всем миром. Таким образом разоряет Белоруссию!
2. ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), - обвиняется Лукашенко осуществивший заговор с кучкой военных и силовых структур на захват и беспрецедентный захват власти. 26 лет беспрерывной власти с использованием грязных приемов удержания власти: подлог, провокация, террор. Постоянно осуществляется собственным окружением прием якобы покушение на жизнь Лукошенко, при этом ни деталей покушения ни самой организации покушения на Лукашенко не приводится и не доказано. Значит многочисленные покушения на Лукашенко в течении 26 лет правления обыкновенные фальсификации для введения в заблуждение белорусского народа. Лукашенко и его окружение лжецы! Покушения на этого лжеца никогда не было!
3 ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им). - обвиняется Лукашенко, который сам лично возглавил преступную военизированную группировку когда схватил автомат и стал бегать по улицам Минска угрожая смертью безоружным людям. Таким образом Лукашенко проявил свою подлую сущность , эгоистическую суть показав всем что за свою власть готов убивать всех людей, он угрожал смертью в первую очередь молодым белорусам, а так же молодым парам с детьми, он угрожал смертью старикам и инвалидам, всем людям с чистой совестью вышедших на мирную демонстрацию против лжи и обмана на выборах Президента. Террорист! Потому что этот тип Лукашенко с автоматом бегал по улицам что бы убивать беззащитных людей. Подобен тем, кто убивал Майдановцев.