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Прокурор просит арестовать Медведчука до 10 июля с альтернативой внесения 300 млн грн залога

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Прокурор просит арестовать Медведчука до 10 июля с альтернативой внесения 300 млн грн залога

Печерский районный суд Киева выбирает Виктору Медведчуку меру пресечения. Государственное обвинение просит арестовать народного депутата до 10 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения нардепу.

"Прошу применить к Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля, определить залог в размере 300 млн 930 гривен", - сказал он.

В случае залога парламентарий должен сдать на хранение паспорт для выезда за границу и надеть электронный браслет.

Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Однако суд отклонил это ходатайство.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
300 лямов за державну зраду??? Прокурора вже відсторонили? Прокурору про підозру вже оголосили?
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13.05.2021 15:14
+17
Ось і приїхали,Антоненко і Ко прийняли одразу,ПІДОЗРЮВАНИХ, а ВОРОГА , йди погуляй два місяця, поки ми тут щось порішаємо!!!!!! ********* ВЛАДА, ********* ПРОКУРАТУРА,І ********* ПРАВОСУДДДДДДДДДДДДДЯ!!!!!! ВСІХ ВІТАЮ У ЦИРКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.05.2021 15:32
+16
Вкрав мішок картоплі - у тюрягу. Продав батьківщину - застава і гуляй.
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13.05.2021 15:15
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Правила форума Совет форумчан
300 лямоффф..... едрит-мадрид.
это как мне запретить выходить на улицу либо что бы я внес залог в размере 3 грн
бредятина
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13.05.2021 15:13 Ответить
Прокурор просит арестовать Медведчука до 10 июля с альтернативой внесения 300 млн грн залога - Цензор.НЕТ 9996 300 млн грн - цена откупа именно судьям))
главное - за кадром: желание коломойши и ахметова ОТЖАТЬ у медведчука вкусные ресурсы на пару млрд.долларов - сгодятся для видосиков зомбированной вате показать как "бубочка борется с алихархами"
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13.05.2021 15:19 Ответить
они ОТЖИМАЮТ у него лохторат для новой своей партии "наш дом Украина". в это же время сифилитик начал изображать патриота, отжимает избирателей Пороха.
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13.05.2021 15:23 Ответить
у вовки-шмаркли свои "интересы": после вздрючки у Блинкена и Нурланд - вислюк оманський выглядел очень бледным и перепуганным.. особенно когда ему показали документики о офшорных счетах в Омане))
Насчет избирателей.. ну тут нужно быть совсем тупым - чтобы поверить в "пОтриотизм" вислюка-имитатора)) Найдутся ли сейчас такие даже среди зебилов, особенно после аферы с субсидиями? сомневаюсь... и уж тем более таких нет среди избирателей Пороха.
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13.05.2021 15:28 Ответить
посмотри поддержку ишака по регионам. максимум западная Украина. я сам уху-ел!!! восток и юг теперь меньше 10%, не оправдал надежды.
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13.05.2021 15:56 Ответить
тут "тонкая политика" от делитантов во власти))
типа показать что "патриоты" с Западной его поддерживают..
уже сам факт что опрос сделали в 20х числах апреля, а опубликовали перед приездом делигации из США - красноречив.. )
хотели показать что "патриотичный нарИд верит клоуну!"())
угу.. Только США не повелось и встретилось в конце визита, с клоуном в режиме выговора директора школы - ********-ученику))
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13.05.2021 16:38 Ответить
п.с. тем более что мертведчук - политический труп даже для кремлевских.. после провала выборов..
так почему бы не прибарахлится этим шакалам при деребане активов медведчука.. Помнится, в свое время коломойша хотел отжать у ахметова ЗуГРЭС, попутно загнав добробаты в Иловайск и устроив там котел..
А сейчас они не то что помирились, просто делают "общее дело" - попутно обильно поливая зебилов "борьбой с алихархами" в новосозданном "Центре дезинформации"))
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13.05.2021 15:23 Ответить
Политический труп? Ну ты и идиот. Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 3354
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13.05.2021 15:27 Ответить
веруешь в мертведчука? браво! Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 8963
можешь и дальше смотреть зомбоящик))
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13.05.2021 15:29 Ответить
Я такого не говорил.
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13.05.2021 15:31 Ответить
тогда научись смотреть дальше чем в стекло)
стал бы коломойша, и тем более бенядиктова.. не говоря уже о их "бубочке на побегушках" НАЕЗЖАТЬ на мертведчука - если бы из кремля не дали "добро" Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 7333
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13.05.2021 15:33 Ответить
Господи, да зачем Кремлю наезжать на него даже если зеленский и правда управляется оттуда? Всегда выгодно иметь запасной вариант. Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 787
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13.05.2021 15:35 Ответить
потому что самому кремлю - мертведчук стал не нужен Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5570 .. политический труп по факту..
Запад, а особенно США, закрыты для коломойского.. НАГЛУХО. с пожизненным для самого бени.
Один путь - в рашку.. потому ВСЕ 2 года беня (как лично, так и в лице его "говорящей головы" - вовки-шмаркли орет то о "договариваться с расеей", то об интересах.. не говоря уже о торговле с рашкой - от покупки э/э до лиги смеха)
Поэтому сорится с кремлем вот так.. на медведчуке - ни беня, ни тем более зеленский - не стали бы.. без одобрения самого кремля.
а все остальное - цирк и показуха для зебилов.. ради рейтингов клоуна: авось кто-то поверит и снова полюбит клоуна..
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13.05.2021 15:40 Ответить
Если так то и порох политический труп! Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5905
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13.05.2021 15:44 Ответить
ну-ну.. Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 9411
разочарую зебилов простым фактом: именно с Порохом - Блинкен и Нурланд встретили ПЕРВЫМИ.. и говорили больше часа (да, были и остальные - кивающие головками и пытающие понять о чем говорят на английском серьезные дяди))..
Даже с Кулебой - и то они говорили около часа... как и с Епифанием - минут 40...
А вот с неким клоуном-писюанистом - разговор длился минут 15, в режиме: клоун молча слушал и боялся. После которого оно было вздрюченным - было представленно на глаза журналистов в виде тупого и забитого валенка))
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13.05.2021 16:10 Ответить
*** какой же ты тупой. Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 1979 Не с порохом, а с главами ВСЕХ фракций! И даже если бы говорили только с ним-разве от мнения сша зависит то, у кого есть политическое будущее? Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 8907
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13.05.2021 16:19 Ответить
Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 2441 пля.. ну ты прямо по Фрейду - осознаешь свою тупизну и орёшь об этом))
Запомни, зебил, встреча велась на АНГЛИЙСКОМ.. без переводчиков.. А ынглиш знаю только Порошенко и Розумков..))
Поэтому разговор и шел в основном с Порохом, и немного с Розумковым.. а всякие болванчики типа тимошенко и бойко - тупо сидели и пытались понять о чем разговаривают взрослые люди.. Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 8412
И уж насколько нужно быть тупым зебилом, чтобы не понимать символизм простых вещей: СНАЧАЛА встречаются с ВАЖНЫМИ (для себя) лицами.. и лишь на посошок - со всякой шелупонью.. причем в коротком, 15 (!!!) минутном режиме.. после которого клоун выглядел жестко поиметым и нес всякую куйню на вопросы журналистов))
Но это слишком понять зебилам))
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13.05.2021 16:29 Ответить
С чего ты взял, что они его не знают? Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5517
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13.05.2021 16:36 Ответить
пля.. ну ты реально зебил)) потому что бойко пытался говорить с Блинкеном на РУЗЬКОМ.. о "необходимо учитывать интересы расеи".. а тимошенко сидела и кивала головкой, сказав за все время от силы 2 десятка слов.. половина из которых "здрасте, мы рады встретится- досвидания" Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5653
оторвись от г+г.. хоть иногда))
впрочем - гне нужно, тупи и дальше с верой в мертведчука-бойо-зеленского
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13.05.2021 16:40 Ответить
Не спорь с ботобеней - бнсполезно 🙂
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13.05.2021 17:09 Ответить
или тебе мало ФАКТА что с клоуном говорили последним, на посошок.. 15 мин..
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13.05.2021 16:42 Ответить
Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 4277 в режиме выговора директора школы - ********-ученику))
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13.05.2021 16:42 Ответить
а вообще, это ж каким нужно быть зебилом - чтобы поверить что Блинкен и Нурланд будут о чем-то разговаривать с тем же бойко, да и тимошенко, кроме официальных слов))
Делить Донбасс, что ли? или тимошенко снова будет вылавливать делиганцию США возле туалетов - чтобы потом рассказывать о "важной встрече" Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5056
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13.05.2021 16:45 Ответить
напомню зебилам словесный понос от писбаниста, после короткой встречи (а точнее - выговора клоуну) с Блинкеным:
Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 950 YOUTUBE.COMЭнтони Блинкен задал суровую трепку ЗеБене и очертил закул
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13.05.2021 16:32 Ответить
Текст відповіді Зеленського на питання про відкат реформ та Нафтогаз - це просто жах і шок.
Сьогодні на прес-конференції Держсекретаря США та Зеленського одне з найбільш цікавих питань на мою думку поставила кореспондентка ВВС - про відкат реформ при Зеленському, ситуації навколо Нафтогазу, та ролі Джуліані і його впливу на Зеленського.
Victoria Maximenko взяла на себе титанічну працю законспектувати дослівно те, що відповів на це Зеленський:
Зеленський: - Ви запитали з приводу пана Джуліані, що як він вплинув я просто не зовсім зрозумів питання як він вплинув на НАК Нафтогаз і-і-і-і що саме я просто не знав, що він і на наш Нафтогаз?
Корр.: - Ні, то були два окремі запитання. Чи його активність тут на той час - чи це якимось чином вплинуло на відкат... те що було повернення або зниження активності реформ, сповзання назад мається на увазі.
Зеленський: - Я просто чесно кажучи я я думаю що ви не зовсім я я не знаю наскільки ви я вибачаюсь якщо буде некоректно те що я вам скажу я не знаю наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того скільки було реформ до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено. Мені здається що важливо не говорити наприклад про антикорупційний суд а його запровадити і він повинен працювати саме це було зроблено саме за мою каденцію його не існувало, НАБУ сьогодні незалежний орган який без антикорупційного суду чесно кажучи ви знаєте чому будь-яку справу якщо ви не довели до суду і значить немає вироку і тому всі ці дії вибачте вони ну скажімо так п'ятдесят на п'ятдесят не зовсім працюють на всі 100 відсотків, 100 відсотків щоб корупціонери, корупціонери були за гратами а за грати їх може е-е-е плям-плям відправити тільки суд а-а-а- спеціалізований антикорупційний, друге е-е-е земельна реформа про яку говорили тридцять років і п'ять років минулої влад-влади і сьогодні це не просто закон який проголосований це проголосовано а-а-а на сьогодні одинадцять повністю нових законопроектів і дванадцятий зараз закінчується це повністю земельна реформа велика реформа в в Україні, далі зараз проходить конкурс на керівника спеціально антикорупційной прокуратури далі ми перезавантажимо зараз е-е-е конституційний суд України який працював проти народу України а-а-а доречі я про це плям-плям е-е-е говорив говорю відкрито що найповноваження е-е-е найповноваження всім цим суддям контитуційного суду надала саме минула влада но я не хочу витрачати ваш час на плям-плям на минуле давайте говорити про майбутнє е-е-е багато е-е-е багато різних напрацював напрацювань важливих законів на яких чекала е-е-е на яких чекала наша країна - це і закон про водний транспорт фундаментальний це банківський закон фундаментальна реформа багато всього зроблено тому я не розумію що таке відкат назад зазвичай я тільки йду вперед...
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13.05.2021 16:32 Ответить
Феноменальное падло. Тупое ,мелкое ,мстивое падло с комплексами торта Наполеон. Я на 100% уверен ,что оно будет сидеть.
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13.05.2021 16:43 Ответить
Да, эти коррупционные президенты Южной Кореи - одного из главных союзников США - сидят. Штук пять. И наш дурачок сядет, конечно.
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13.05.2021 20:13 Ответить
Те що він все переламав в державному устрої та запровадив майже всюди хаос - воно називає "реформами"
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13.05.2021 17:42 Ответить
Те що Блінкен зустрінеться з Порошенком було визначено наперед. І на думку Зеленського взагалі не зважали. Але вирішили розіграти складнішу гру. Зустріч запланували перед зустріччю з Зеленським, як публічний ляпас, але вирішили перед фактором рашистської агресії не демонструвати, що США більше не визнає Зеленського президентом (майже, як Лукашенка). Тому використали напрацювання Костянтина Єлісеєва (союзник Порошенка, зам. голови його адміністрації, зовнішньо-політичний радник), який і готував реально цю зустріч з американськими колегами. Він рекомендував провести зустріч з політичним керівництвом парламенту: Разумков і лідери фракцій. Але в повністю англомовному режимі без перекладу, без попередження інших, крім Порошенка, учасників про зустріч і її формат та в формі домінуючого діалогу Порошенко-Блінкен. З одного боку знімався прямий факт демаршу проти Зеленського. Але від цього стало ще болючіше. Зеленському з усіма його монобільшостями показали, що в США Україну визнають парламентсько-президентською республікою. І роль Зеленського сприймають не надто високо. Участь Разумкова, який хоч і мав достаньо гідну, але більше мовчазно-ритуальну роль - це для Бубочки ще більший ляпас. Слуг представляв за посадою Арахамія, якого навіть проінструктувати реально не змогли, тому він зміг лише повторити одну з пропозицій Порошенка про призначення спецпредставника. А загалом, на зустрічі реально показали, хто за цим столом дорослі. Зустріч була в руках Порошенка й діалог вівся безпосередньо з ним. До вільної розмови англійською крім Порошенка й Разумкова ніхто готовий не був, тож інші виявилися статистами.
І на останок Порошенко вийняв пару сторінок тексту, який, як співорганізатор зустрічі, міг спокійно заготувати, й вручив його держсекретарю. Знаємо, що там викладені тези від Європейської Солідарності щодо налагодження україно-американських відносин. Ще дещо стосовно підтримки проти агресора, ще ніби прохання про підтримку України в ряді питань від вакцин і до участі в Кримській платформі. Тепер для США це вже не проект Зеленського, а ймовірна акція, яку підтримує Порошенко... А далі починається нічний жах Зеленського. Воно вже давно обдристане й перелякане, чекає, як страшні янкі почнуть з нього шкуру на паси дерти... Я дуже сумніваюся, чи Порошенко передавав якісь компрометуючі факти про владу. Це не його рівень. І не Блінкена. Але Зеленський цього ж не знає!

Тарас Чорновіл про візит Блінкена і перелякану істоту з Кривого Рога
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13.05.2021 20:30 Ответить
Тобто усі офіційні висновки лише маячня? Не ліпеться до купи. У петі був офігенний шанс повісити буквально усе на беню руцями кишенькової генпрокуратури і він їм не скористався? 🤪
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13.05.2021 16:07 Ответить
вот потому вас и называют зебилами.. верящими в зомбоящик и не способными думать своей головой Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 8473
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13.05.2021 16:11 Ответить
п.с. ты даже об одном не способен подумать: сваливать на других - это прерогатива вислюка оманського и зебило-ватников..
Порох ни разу не обвинял "попередников".. не сваливал на них вину..
Так поступают взрослые люди.. А всякое недоразвитое - то Госдеп обвиняют, но "попередников" - десяток раз даже в 10 минутной речи.. попутно приписывая себе все достижения этих самых "попередников"
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13.05.2021 16:16 Ответить
Ви хворі.
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13.05.2021 16:17 Ответить
ну збегй, полечись Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 552
но вряд ли тебе это поможет - совсем уж тупых стали набирать на защиту зеленского в "Центр дезинформации" Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5532
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13.05.2021 16:19 Ответить
А де я захищаю зєлю чи беню? Лікуйтесь вже нарешті, сектанти упороті.
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13.05.2021 17:12 Ответить
Потом он сбацает видосик для благодарного лохтората. И все пучком. The Show Must Go On.
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13.05.2021 15:24 Ответить
Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 3019
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13.05.2021 20:26 Ответить
300 лямов за державну зраду??? Прокурора вже відсторонили? Прокурору про підозру вже оголосили?
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13.05.2021 15:14 Ответить
А до чого тут прокурор. Йому була дана така команда від ЗЕ ,ось і все . А ми з вами дивимось шоу від 95 кварталу : нає**во свого лохторату.
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13.05.2021 15:24 Ответить
Вкрав мішок картоплі - у тюрягу. Продав батьківщину - застава і гуляй.
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13.05.2021 15:15 Ответить
это его дневной доход,вы прикалываетсь?!
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13.05.2021 15:17 Ответить
Тут главное шоу для лохов, а не результат. Задача такая поставлена.
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13.05.2021 15:19 Ответить
Вангую. Судья оценит государственную измену (!!) лямов этак в +\- 100. За Медведчука, как и в случае с Богатыревой, выкуп внесут соратники. И он будет и дальше свободно гулять.

The Show Must Go On.
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13.05.2021 15:18 Ответить
Витя М. не такой дурак. клоуны попали в свою же западню. посадить не могут, а денег он не даст. пару месяцев посидит в сизо, поспит. вопрос-Ишак ждет встречи с #уйлом, чешет про обмен заложниками. это реально?
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13.05.2021 15:26 Ответить
Будем поглядеть. Он сильно себя родимого любит, чтобы посидеть столько. Смесь нарцисса и бездаря. Может пару-тройку дней для создания образа. Денег дадут, все-равно их вернут втихаря.
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13.05.2021 15:32 Ответить
Януковощу не помогли 3 млрд. долларов *****,чтобы "купить" украинский народ, эта гнида будет там же.
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13.05.2021 15:26 Ответить
уку не предусматривает залог по одной из статей.
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13.05.2021 15:31 Ответить
Этого скота, обдерут мальца да максимум водой с ведра окатят, на том и отпустят. Надо было его прижимать, когда он могучий был. Сейчас ему даже мокшане не помогают, вот оно как бывает.
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13.05.2021 15:31 Ответить
Ось і приїхали,Антоненко і Ко прийняли одразу,ПІДОЗРЮВАНИХ, а ВОРОГА , йди погуляй два місяця, поки ми тут щось порішаємо!!!!!! ********* ВЛАДА, ********* ПРОКУРАТУРА,І ********* ПРАВОСУДДДДДДДДДДДДДЯ!!!!!! ВСІХ ВІТАЮ У ЦИРКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.05.2021 15:32 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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13.05.2021 15:44 Ответить
аххаахх как и говорил)это цирк для пиара самого мертветчука!быдлу зеленому срут в рты!
за 'державную зразу' под долог!где такое еще есть!
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13.05.2021 15:35 Ответить
Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 4928
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13.05.2021 15:42 Ответить
А шо там ? Торгуются за сколько Мудачук может откупиться
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13.05.2021 15:51 Ответить
НИКАКОГО ЗАЛОГА ПО СТ.111УК - ДЕРЖАВНА ЗРАДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!!
ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!!
ст. 111 УК Украины
...наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Это или правовая безграмотность или правовой беспредел!
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13.05.2021 15:50 Ответить
ща ВР швидесенько сварганить поправку )))
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13.05.2021 17:46 Ответить
Вопрос скорее риторический.
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13.05.2021 19:13 Ответить
Для миллиардера залог в 300 млн это смешно.

И кстати статья госизмена не предусматривает залога. Прокуроры это знают ?
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13.05.2021 16:02 Ответить
было бы глупо отпустить главсепара Украины за 300 млн. и дать ему возможность скрыться...

300 млн грн. смешные копейки для мертвечука, цена которую должен схавать мудрий нарит Украины, за его наглую попытку смены Украиной политического курса , после неудавшейся ставки кремлём на сбежавшего в 2014 году - овоща
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13.05.2021 16:09 Ответить
В начале не которые кричали, что Зе дал возможность Медведчуку сбежать - зрада!, а теперь пытается пиариться. А тут на тебе Медведчук в суде, опять плохо, начинают снова писать всякую чушь которую и на уши не натянешь. ДА у Зеленского много ошибок - но не ошибается только ТОТ который не чего вообще не делает, а он за короткое своё правление сделал на много больше чем Петр Порошенко.
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13.05.2021 16:12 Ответить
Зебильня, я вас всех найду, и заставлю на коленях отвечать за то что вы мрази привели к власти это дерьмо зелёное.
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13.05.2021 16:47 Ответить
С#чара номерная. У вас даже имён своих нет, так пи###асы регистрируетесь десятки раз мр@зоты, чтобы лизать жопу этому ослу оманскому. Скоты, чтобы вы выздыхали от ковида ,а остальные от рака.
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13.05.2021 16:51 Ответить
Сократят до 30 млн. и на этом сойдутся
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13.05.2021 16:17 Ответить
Вот вроде все и правильно по МЕДВЕДЧУКУ. И вроде и правильно его сейчас «гнобит» Баканов и Венедиктова.
Но, почему-то есть ощущение очередного намахалова.
Во-первых, что это значит, что Медведчука СБУ не смогла найти? Он что, человек-невидимка без телефона? СБУ только сегодня решила его найти? Раньше вот никаких попыток установить местонахождение не предпринималось?
Странно как-то. Хотя, у Баканова все странно, включая самого будущего старшего лейтенанта.
Эта комедия с «ненахождением» больше похожа на выдавливание Медведчука из страны.
Зачем? С тем чтобы ограничить его антиукраинскую деятельность? Ну как бы, координировать эту деятельность можно и через интернет, и по телефону. А если он «выдавливаться» не захочет и начнет тут активно защищаться в суде? Не рухнет все это? Вменяемые статьи как-то ведь воображение не поражают. Газовое месторождение перерегистрировал? Ну да, не айс. Хотя в нашей элите таких десятки.
Да И САМ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КВАРТИРКУ ЯЛТИНСКУЮ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛ И КОММУНАЛКУ РФ ПЛАТИТ.
В целом это действо напоминает с одной стороны шоу для западных партнеров и патриотического электората. С другой стороны похоже на презентацию собственной значимости со стороны двух совершенно бесполезных персонажей - Баканова и Венедиктовой. Презентацию, надо полагать, перед западными партнерами, у которых уже давно появились обоснованные подозрения в некой умственной неполноценности означенных персонажей.
Кстати, а как там громкие дела лейтенанта Баканова? Например, дело генерала Шайтанова. Слушается дело в закрытом режиме и говорят, неубедительно слушается? А покушение на геройского чекиста из прокурорских завхозов - Наумова? Подчиненный Баканова Нескоромный слинял за бугор, а исполнители, надо полагать, пошли на сделку со следствием и приговора как всегда, не будет?
Кстати, а как там поступления в бюджет с таможни? Ведь всех контрабандистов санкционировали и уже бюджет должен быть просто переполнен деньгами? Не? Не получилось?
С реформой СБУ я так понимаю, таже история. Контроль над контрабасом и прочие вкусности лейтенант Баканов категорически из лапок Наумова отпускать не хочет?
Вобщем, ребята, несмотря на прошедшее время, вы не похожи на власть.
Вы похожи на шлеперов, которые пытаются из себя изображать власть, ну и попутно что-нибудь украсть.
И самое для вас опасное то, что иностранные партнеры это знают, а в ходе недавнего визита - убедились воочию. И вряд ли они захотят работать с идиотами. Утилизируют. Хорошо, если гуманно. Почему еще не утилизировали? Ищут адекватных людей на замену. Причем, подозреваю, для замены всей обоймы, сверху до низу. А как найдут … ну вы понимаете.
Станислав Речинский, «ОРД»
Fix address: http://ord-ua.com/2021/05/12/ivan-da-irina-kuplety/
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13.05.2021 16:18 Ответить
НИКАКОГО ЗАЛОГА ПО СТ.111УК - ДЕРЖАВНА ЗРАДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!!
ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!!
ст. 111 УК Украины
...наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Это или правовая безграмотность или правовой беспредел!
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13.05.2021 16:20 Ответить
краще в цьому випадку - з конфискацією ))
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13.05.2021 17:50 Ответить
Це все вистава для лохів...
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13.05.2021 16:23 Ответить
Придурка посадити разом з медведчуком ! Яка застава ? Вкрадені з бюджету чи отримані від ху..а ? Не дарма ківі бикують - знають що це тільки шоу .
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13.05.2021 16:25 Ответить
На кого рассчитано это очередное шоу.? Какой залог при такой статье.?...300млн, и даже не долларов. Не заправит пару раз свою яхту. Делов то)
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13.05.2021 16:33 Ответить
Арест Медведчука это дымовая завеса, под которую цены на газ и электричество подымут до максимума, что приведет к заоблачному повышению цен не только на энергоносители, но вообще на все. Не говоря об Гиперинфляции. Народу начхать и на Медведчука и вообще на всё, тем более на всех политиков и всю власть вместе взятых, кроме ужасающей нищеты и безысходности!
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13.05.2021 16:42 Ответить
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом. Прокурор просить заарештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення 300 млн грн застави - Цензор.НЕТ 4821
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13.05.2021 16:43 Ответить
Прокурор просит арестовать Медведчука до 10 июля с альтернативой ?

НЕТ НИКАКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЫ!!!

Великобритания
с 1998 года наказанием за госизмену является пожизненное лишение свободы.
Для людей из высшего сословия было предусмотрено обезглавливание, юридически отмененное только в 1973 году!!!
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13.05.2021 16:56 Ответить
Никакого залога, что это за фигня с залогами - это типа легальная коррупция или как, что преступники могут откупаться - это бред и это нужно отменить! Украине нужна прямая демократия нормальная, чтобы онлайн можно было создавать любому гражданину законы и выкладывать их на сайт прямой демократии и если закон этот наберет поддержку большинства граждан Украины и люди онлайн или со смартфонов проголосуют "За" на сайте прямой демократии, до определенного срока, то закон вступает в силу, а если не наберет, то удаляется с сайта, как отклоненный. Хочу написать закон, что за гос измену карать пожизненным сроком и без права на досрочное освобождение.
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13.05.2021 17:01 Ответить
ці шулери вам таких законів наприймають вашим способом - що ви перший взвиєте.
Зараз хоч винуватців видно більш-менш
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13.05.2021 17:52 Ответить
Я так розумію , що який би страшний злочин не согрішила людина , можна відкупитися абсолютно офіційно ,
як це зробили рік тому із колаборанткою Богатирьовою!!
Шість лімонів вніс за неї Новінський і Раїска гуляє та рулить медициною по старим схемам , пздц !
Зеля , ти точно сядеш 😀
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13.05.2021 17:20 Ответить
-- скорее ты ляжешь...
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13.05.2021 18:44 Ответить
10 лет с конфискацией требуем
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13.05.2021 18:28 Ответить
-- в пользу бедных...
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13.05.2021 18:42 Ответить
наступний крок: звільнення дЄрмака я так розумію?
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13.05.2021 18:50 Ответить
для єтого кремлевского ненавистного ублюдка есть только одна альтернатива - газовая камера
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13.05.2021 19:11 Ответить
А как быть с депутатской неприкосновенностью. Закон, Конституция вроде не велят
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13.05.2021 19:14 Ответить
Прокурор просит...

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Я знал, что бродяги, калеки и нищие просят.
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13.05.2021 20:12 Ответить
 
 