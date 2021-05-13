Прокурор просит арестовать Медведчука до 10 июля с альтернативой внесения 300 млн грн залога
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Печерский районный суд Киева выбирает Виктору Медведчуку меру пресечения. Государственное обвинение просит арестовать народного депутата до 10 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения нардепу.
"Прошу применить к Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля, определить залог в размере 300 млн 930 гривен", - сказал он.
В случае залога парламентарий должен сдать на хранение паспорт для выезда за границу и надеть электронный браслет.
Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Однако суд отклонил это ходатайство.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
это как мне запретить выходить на улицу либо что бы я внес залог в размере 3 грн
бредятина
главное - за кадром: желание коломойши и ахметова ОТЖАТЬ у медведчука вкусные ресурсы на пару млрд.долларов - сгодятся для видосиков зомбированной вате показать как "бубочка борется с алихархами"
Насчет избирателей.. ну тут нужно быть совсем тупым - чтобы поверить в "пОтриотизм" вислюка-имитатора)) Найдутся ли сейчас такие даже среди зебилов, особенно после аферы с субсидиями? сомневаюсь... и уж тем более таких нет среди избирателей Пороха.
типа показать что "патриоты" с Западной его поддерживают..
уже сам факт что опрос сделали в 20х числах апреля, а опубликовали перед приездом делигации из США - красноречив.. )
хотели показать что "патриотичный нарИд верит клоуну!"())
угу.. Только США не повелось и встретилось в конце визита, с клоуном в режиме выговора директора школы - ********-ученику))
так почему бы не прибарахлится этим шакалам при деребане активов медведчука.. Помнится, в свое время коломойша хотел отжать у ахметова ЗуГРЭС, попутно загнав добробаты в Иловайск и устроив там котел..
А сейчас они не то что помирились, просто делают "общее дело" - попутно обильно поливая зебилов "борьбой с алихархами" в новосозданном "Центре дезинформации"))
можешь и дальше смотреть зомбоящик))
стал бы коломойша, и тем более бенядиктова.. не говоря уже о их "бубочке на побегушках" НАЕЗЖАТЬ на мертведчука - если бы из кремля не дали "добро"
Запад, а особенно США, закрыты для коломойского.. НАГЛУХО. с пожизненным для самого бени.
Один путь - в рашку.. потому ВСЕ 2 года беня (как лично, так и в лице его "говорящей головы" - вовки-шмаркли орет то о "договариваться с расеей", то об интересах.. не говоря уже о торговле с рашкой - от покупки э/э до лиги смеха)
Поэтому сорится с кремлем вот так.. на медведчуке - ни беня, ни тем более зеленский - не стали бы.. без одобрения самого кремля.
а все остальное - цирк и показуха для зебилов.. ради рейтингов клоуна: авось кто-то поверит и снова полюбит клоуна..
разочарую зебилов простым фактом: именно с Порохом - Блинкен и Нурланд встретили ПЕРВЫМИ.. и говорили больше часа (да, были и остальные - кивающие головками и пытающие понять о чем говорят на английском серьезные дяди))..
Даже с Кулебой - и то они говорили около часа... как и с Епифанием - минут 40...
А вот с неким клоуном-писюанистом - разговор длился минут 15, в режиме: клоун молча слушал и боялся. После которого оно было вздрюченным - было представленно на глаза журналистов в виде тупого и забитого валенка))
Запомни, зебил, встреча велась на АНГЛИЙСКОМ.. без переводчиков.. А ынглиш знаю только Порошенко и Розумков..))
Поэтому разговор и шел в основном с Порохом, и немного с Розумковым.. а всякие болванчики типа тимошенко и бойко - тупо сидели и пытались понять о чем разговаривают взрослые люди..
И уж насколько нужно быть тупым зебилом, чтобы не понимать символизм простых вещей: СНАЧАЛА встречаются с ВАЖНЫМИ (для себя) лицами.. и лишь на посошок - со всякой шелупонью.. причем в коротком, 15 (!!!) минутном режиме.. после которого клоун выглядел жестко поиметым и нес всякую куйню на вопросы журналистов))
Но это слишком понять зебилам))
оторвись от г+г.. хоть иногда))
впрочем - гне нужно, тупи и дальше с верой в мертведчука-бойо-зеленского
Делить Донбасс, что ли? или тимошенко снова будет вылавливать делиганцию США возле туалетов - чтобы потом рассказывать о "важной встрече"
YOUTUBE.COMЭнтони Блинкен задал суровую трепку ЗеБене и очертил закул
Сьогодні на прес-конференції Держсекретаря США та Зеленського одне з найбільш цікавих питань на мою думку поставила кореспондентка ВВС - про відкат реформ при Зеленському, ситуації навколо Нафтогазу, та ролі Джуліані і його впливу на Зеленського.
Victoria Maximenko взяла на себе титанічну працю законспектувати дослівно те, що відповів на це Зеленський:
Зеленський: - Ви запитали з приводу пана Джуліані, що як він вплинув я просто не зовсім зрозумів питання як він вплинув на НАК Нафтогаз і-і-і-і що саме я просто не знав, що він і на наш Нафтогаз?
Корр.: - Ні, то були два окремі запитання. Чи його активність тут на той час - чи це якимось чином вплинуло на відкат... те що було повернення або зниження активності реформ, сповзання назад мається на увазі.
Зеленський: - Я просто чесно кажучи я я думаю що ви не зовсім я я не знаю наскільки ви я вибачаюсь якщо буде некоректно те що я вам скажу я не знаю наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того скільки було реформ до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено. Мені здається що важливо не говорити наприклад про антикорупційний суд а його запровадити і він повинен працювати саме це було зроблено саме за мою каденцію його не існувало, НАБУ сьогодні незалежний орган який без антикорупційного суду чесно кажучи ви знаєте чому будь-яку справу якщо ви не довели до суду і значить немає вироку і тому всі ці дії вибачте вони ну скажімо так п'ятдесят на п'ятдесят не зовсім працюють на всі 100 відсотків, 100 відсотків щоб корупціонери, корупціонери були за гратами а за грати їх може е-е-е плям-плям відправити тільки суд а-а-а- спеціалізований антикорупційний, друге е-е-е земельна реформа про яку говорили тридцять років і п'ять років минулої влад-влади і сьогодні це не просто закон який проголосований це проголосовано а-а-а на сьогодні одинадцять повністю нових законопроектів і дванадцятий зараз закінчується це повністю земельна реформа велика реформа в в Україні, далі зараз проходить конкурс на керівника спеціально антикорупційной прокуратури далі ми перезавантажимо зараз е-е-е конституційний суд України який працював проти народу України а-а-а доречі я про це плям-плям е-е-е говорив говорю відкрито що найповноваження е-е-е найповноваження всім цим суддям контитуційного суду надала саме минула влада но я не хочу витрачати ваш час на плям-плям на минуле давайте говорити про майбутнє е-е-е багато е-е-е багато різних напрацював напрацювань важливих законів на яких чекала е-е-е на яких чекала наша країна - це і закон про водний транспорт фундаментальний це банківський закон фундаментальна реформа багато всього зроблено тому я не розумію що таке відкат назад зазвичай я тільки йду вперед...
І на останок Порошенко вийняв пару сторінок тексту, який, як співорганізатор зустрічі, міг спокійно заготувати, й вручив його держсекретарю. Знаємо, що там викладені тези від Європейської Солідарності щодо налагодження україно-американських відносин. Ще дещо стосовно підтримки проти агресора, ще ніби прохання про підтримку України в ряді питань від вакцин і до участі в Кримській платформі. Тепер для США це вже не проект Зеленського, а ймовірна акція, яку підтримує Порошенко... А далі починається нічний жах Зеленського. Воно вже давно обдристане й перелякане, чекає, як страшні янкі почнуть з нього шкуру на паси дерти... Я дуже сумніваюся, чи Порошенко передавав якісь компрометуючі факти про владу. Це не його рівень. І не Блінкена. Але Зеленський цього ж не знає!
Тарас Чорновіл про візит Блінкена і перелякану істоту з Кривого Рога
Порох ни разу не обвинял "попередников".. не сваливал на них вину..
Так поступают взрослые люди.. А всякое недоразвитое - то Госдеп обвиняют, но "попередников" - десяток раз даже в 10 минутной речи.. попутно приписывая себе все достижения этих самых "попередников"
но вряд ли тебе это поможет - совсем уж тупых стали набирать на защиту зеленского в "Центр дезинформации"
The Show Must Go On.
за 'державную зразу' под долог!где такое еще есть!
ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!!
ст. 111 УК Украины
...наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Это или правовая безграмотность или правовой беспредел!
И кстати статья госизмена не предусматривает залога. Прокуроры это знают ?
300 млн грн. смешные копейки для мертвечука, цена которую должен схавать мудрий нарит Украины, за его наглую попытку смены Украиной политического курса , после неудавшейся ставки кремлём на сбежавшего в 2014 году - овоща
Но, почему-то есть ощущение очередного намахалова.
Во-первых, что это значит, что Медведчука СБУ не смогла найти? Он что, человек-невидимка без телефона? СБУ только сегодня решила его найти? Раньше вот никаких попыток установить местонахождение не предпринималось?
Странно как-то. Хотя, у Баканова все странно, включая самого будущего старшего лейтенанта.
Эта комедия с «ненахождением» больше похожа на выдавливание Медведчука из страны.
Зачем? С тем чтобы ограничить его антиукраинскую деятельность? Ну как бы, координировать эту деятельность можно и через интернет, и по телефону. А если он «выдавливаться» не захочет и начнет тут активно защищаться в суде? Не рухнет все это? Вменяемые статьи как-то ведь воображение не поражают. Газовое месторождение перерегистрировал? Ну да, не айс. Хотя в нашей элите таких десятки.
Да И САМ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КВАРТИРКУ ЯЛТИНСКУЮ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛ И КОММУНАЛКУ РФ ПЛАТИТ.
В целом это действо напоминает с одной стороны шоу для западных партнеров и патриотического электората. С другой стороны похоже на презентацию собственной значимости со стороны двух совершенно бесполезных персонажей - Баканова и Венедиктовой. Презентацию, надо полагать, перед западными партнерами, у которых уже давно появились обоснованные подозрения в некой умственной неполноценности означенных персонажей.
Кстати, а как там громкие дела лейтенанта Баканова? Например, дело генерала Шайтанова. Слушается дело в закрытом режиме и говорят, неубедительно слушается? А покушение на геройского чекиста из прокурорских завхозов - Наумова? Подчиненный Баканова Нескоромный слинял за бугор, а исполнители, надо полагать, пошли на сделку со следствием и приговора как всегда, не будет?
Кстати, а как там поступления в бюджет с таможни? Ведь всех контрабандистов санкционировали и уже бюджет должен быть просто переполнен деньгами? Не? Не получилось?
С реформой СБУ я так понимаю, таже история. Контроль над контрабасом и прочие вкусности лейтенант Баканов категорически из лапок Наумова отпускать не хочет?
Вобщем, ребята, несмотря на прошедшее время, вы не похожи на власть.
Вы похожи на шлеперов, которые пытаются из себя изображать власть, ну и попутно что-нибудь украсть.
И самое для вас опасное то, что иностранные партнеры это знают, а в ходе недавнего визита - убедились воочию. И вряд ли они захотят работать с идиотами. Утилизируют. Хорошо, если гуманно. Почему еще не утилизировали? Ищут адекватных людей на замену. Причем, подозреваю, для замены всей обоймы, сверху до низу. А как найдут … ну вы понимаете.
Станислав Речинский, «ОРД»
Fix address: http://ord-ua.com/2021/05/12/ivan-da-irina-kuplety/
ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!!
ст. 111 УК Украины
...наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Это или правовая безграмотность или правовой беспредел!
НЕТ НИКАКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЫ!!!
Великобритания
с 1998 года наказанием за госизмену является пожизненное лишение свободы.
Для людей из высшего сословия было предусмотрено обезглавливание, юридически отмененное только в 1973 году!!!
Зараз хоч винуватців видно більш-менш
як це зробили рік тому із колаборанткою Богатирьовою!!
Шість лімонів вніс за неї Новінський і Раїска гуляє та рулить медициною по старим схемам , пздц !
Зеля , ти точно сядеш 😀
---------------------------------------
Я знал, что бродяги, калеки и нищие просят.