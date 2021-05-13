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Франция разделяет обеспокоенность Украины по поводу "Северного потока-2", - министр экономики Ле Мэр

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Франция разделяет обеспокоенность Украины по поводу

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разделяет обеспокоенность Украины по проекту строительства трубопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Как вы правильно заметили, проект "Северный поток-2" нельзя отделить от вопроса транзита российского газа через Украину. Мы вполне понимаем обеспокоенность Украины по этому поводу. Мы за поддержание украинского транзита в достаточном количестве. Франция полностью поддержала заключение российско-украинского транзитного соглашения в декабре 2019 года, в котором ЕС стал посредником, и мы очень привержены его выполнению", - сказал он.

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В то же время французский чиновник заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства в энергетическую политику ЕС.

"Франция принципиально выступает против любого иностранного вмешательства в энергетическую политику ЕС и его государств-членов. Нам решать, как диверсифицировать наши поставки газа и укрепить энергетическую безопасность ЕС", - отметил Ле Мэр.
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дякуюдужедякую
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13.05.2021 15:24 Ответить
А-аа.. Да? Ну ладно. Может вам понравятся танки путлеровцев в разрушенном Париже.
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13.05.2021 15:37 Ответить
Франція поділяє стурбованість України з приводу "Північного потоку-2", - міністр економіки Ле Мер - Цензор.НЕТ 2977 озабоченність глибока, чи очередна?
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13.05.2021 15:49 Ответить
 
 